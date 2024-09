Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De opkomst van streamingdiensten heeft de wereld van entertainment drastisch veranderd. Wat begon als een handige manier om van muziek en films te genieten, is uitgegroeid tot een dominante industrie die traditionele mediaformats zoals cd’s, dvd’s en lp’s naar de achtergrond heeft geduwd. In de afgelopen twee decennia hebben streamingdiensten een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we muziek, films en tv-series consumeren. Diensten zoals Spotify, Netflix en Apple Music hebben niet alleen gemakkelijke en onmiddellijke toegang tot een enorme bibliotheek van content gebracht, maar ook onze consumptiegewoonten en verwachtingen grondig veranderd. Traditionele media, zoals cd’s, dvd’s en lp’s, die ooit het toonbeeld waren van entertainment en verzameldrift, lijken nu een nichemarkt te zijn voor verzamelaars en mensen die alleen hun favoriete media een fysiek plekje willen geven. Waarom is de wereld van fysieke media zo grondig veranderd en wat heeft de toekomst voor ons in petto als het aankomt op traditionele media en streamingdiensten?

De ondergang van fysieke media

Streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video en Spotify hebben de markt voor fysieke media vrijwel volledig overgenomen. Netflix begon zijn opmars als een dvd-verhuurbedrijf, maar transformeerde snel in een dominante streamingdienst. Het gemak waarmee gebruikers direct toegang hebben tot een enorme bibliotheek van films en series zonder fysieke schijven te hoeven beheren, bleek een gamechanger te zijn. Netflix heeft inmiddels meer dan 230 miljoen abonnees wereldwijd en blijft groeien. Disney Plus heeft zich gepositioneerd als een sterke concurrent met zijn uitgebreide catalogus van Disney-klassiekers, Pixar-films, Marvel-films en Star Wars-content, maar ook op muziekgebied is alles veranderd. Met meer dan 365 miljoen gebruikers, waarvan 165 miljoen betalende abonnees, is Spotify de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Het platform biedt directe toegang tot miljoenen nummers en gepersonaliseerde aanbevelingen, wat de manier waarop mensen muziek ontdekken en consumeren radicaal heeft veranderd. De aantrekkingskracht van streamingdiensten ligt voornamelijk in het gemak en de toegankelijkheid die ze bieden. Voor een relatief laag, maandelijkse bedrag hebben gebruikers onbeperkte toegang tot gigantisch veel content. Dit betekent dat consumenten niet langer fysieke media hoeven te kopen. Ze kunnen eenvoudig op een titel klikken en direct beginnen kijken of luisteren.

© iStock

Bovendien zijn streamingdiensten gewoon veelzijdiger dan fysieke media. Gebruikers kunnen hun favoriete films, series en muziek afspelen op verschillende apparaten, van smartphones en tablets, tot smart-tv’s en computers. De verschuiving naar streamingdiensten heeft ook geleid tot een verandering in consumentengedrag. De ‘on demand’-cultuur heeft de manier waarop mensen media consumeren fundamenteel veranderd. Waar consumenten vroeger naar een winkel moesten gaan om een cd of dvd te kopen, kunnen ze nu direct toegang krijgen tot nieuwe releases, met het comfort van hun eigen zetel. Dit heeft geleid tot een afname van impulsaankopen in fysieke winkels en een afname van de behoefte aan fysieke opslagruimte voor media. De economische impact van deze verschuiving is aanzienlijk. Traditionele winkels die voorheen cd’s, dvd’s en blu-rays verkochten, hebben hun verkoopvolumes drastisch zien dalen. Waar de grote zaken in het winkelcentrum eerst nog veel aanbod hadden aan dvd’s, cd’s en meer, zijn die afdelingen gigantisch geslonken en van de gespecialiseerde winkels zijn veel failliet of overgenomen door andere bedrijven. Voor de muziek- en filmindustrie betekent de verschuiving naar streamingdiensten ook een verandering in het inkomstenmodel. In plaats van eenmalige aankopen van fysieke media, vertrouwen artiesten en filmmakers nu op voortdurende streaminginkomsten, wat nieuwe uitdagingen en kansen met zich meebrengt.

Maken fysieke media een comeback?

Hoewel de verkoop van cd’s en dvd’s drastisch is gedaald, is er een opmerkelijke uitzondering: vinylplaten. In een verrassende wending hebben lp’s een comeback gemaakt. Vinyl heeft zich genesteld in een nichemarkt van audiofielen, verzamelaars en jonge consumenten die op zoek zijn naar een authentieke luisterervaring. De fysieke waarde van een lp, de vaak prachtige gekleurde platen en de bijna ritualistische manier waarom mensen muziek ervaren via een plaat, dragen allemaal bij aan een gevoel van verbondenheid en waardering voor muziek dat vaak verloren gaat in het digitale tijdperk. Het draaien van een vinylplaat vereist meer aandacht en betrokkenheid dan het simpelweg afspelen van een nummer op Spotify, wat bijdraagt aan een diepere waardering voor het artistieke werk. De comeback van vinyl wordt ook gedreven door een bredere culturele beweging die waarde hecht aan authenticiteit en ambacht. In een wereld waar digitale perfectie vaak de norm is, biedt vinyl een rauwe, ongefilterde geluidskwaliteit die velen aantrekkelijk vinden. Fysieke media dragen een inherente culturele en nostalgische waarde met zich mee die niet eenvoudig kan worden gerepliceerd in de digitale wereld. Voor veel mensen zijn cd’s, dvd’s en lp’s niet alleen de platformen waar muziek en films op draaien, maar ook tastbare herinneringen aan specifieke momenten in hun leven. De fysieke aanwezigheid van een verzameling kan een bron van trots en een manier zijn om persoonlijke smaak en identiteit uit te drukken. Iedereen kent vast wel een persoon die boekenkasten vol heeft met cd’s, dvd’s en zelfs games van de eerdere consolegeneraties, voordat alles digitaal was. Daarnaast bieden fysieke media voordelen die digitale formaten soms missen, zoals de mogelijkheid om zonder internetverbinding te genieten van content. En uiteraard blijf je dan minder afhankelijk van streamingabonnementen en de bijbehorende maandelijkse kosten. Er zijn nu zoveel streamingdiensten dat je onbewust heel veel geld uit kan geven aan al die platformen, als je tegelijkertijd verschillende abonnementen hebt lopen.

© iStock

Bovendien kunnen fysieke media, zoals speciale uitgaven of gelimiteerde oplages, als verzamelobjecten fungeren, met een waarde die in de loop van de tijd kan toenemen. Het gevoel als je een nieuwe cd opent, de speciale geur van vinylplaten en het kippenvel dat je krijgt als je de intro van een dvd-menu afspeelt, is digitaal bijna niet te repliceren. Daarnaast fungeren fysieke media als verzamelobjecten die niet alleen persoonlijke waarde, maar ook financiële waarde kunnen hebben. Speciale edities, gelimiteerde oplages en handtekeningen kunnen de waarde van een fysieke drager aanzienlijk verhogen. Dit creëert een secundaire markt waarop verzamelaars en liefhebbers bereid zijn om aanzienlijke bedragen te betalen voor zeldzame en unieke stukken. Hoewel vinyl nooit de dominante vorm van mediaconsumptie zal worden, blijft het een belangrijk symbool van de blijvende waarde van fysieke media. De heropleving van vinyl toont aan dat er een groeiende waardering is voor de tastbare en analoge ervaringen die fysieke media kunnen bieden. Deze trend kan zich uitbreiden naar andere vormen van fysieke media, zoals cd’s en dvd’s, vooral als de industrie zich blijft richten op het creëren van hoogwaardige en unieke productervaringen. De toekomst van fysieke media zal waarschijnlijk een hybridemodel zijn, waarin zowel digitale als fysieke formaten hun plaats vinden. Terwijl streamingdiensten blijven domineren voor gemak en onmiddellijke toegang, zal de markt voor fysieke media gedreven worden door de vraag naar exclusiviteit, kwaliteit en een authentieke ervaring. Fysieke media zullen blijven bestaan als een nichemarkt die tegemoetkomt aan de behoeften van verzamelaars, audiofielen en liefhebbers van analoge ervaringen.

Een nieuwe toekomst?

De impact van streamingdiensten op traditionele media is onmiskenbaar en ingrijpend geweest. Hoewel cd’s, dvd’s en blu-rays hun plaats als dominante vormen van mediaconsumptie grotendeels hebben verloren, blijven ze bestaan in een veranderende markt. Vinylplaten hebben een verrassende comeback gemaakt, en de culturele en nostalgische waarde van fysieke media blijft sterk. Terwijl de industrie zich aanpast aan een steeds digitalere wereld, is het duidelijk dat fysieke media een blijvende, zij het kleinere, rol zullen spelen in onze consumptiegewoonten. De toekomst van mediaconsumptie zal waarschijnlijk een mengvorm zijn waarin zowel digitale als fysieke formaten hun plaats vinden, elk met hun unieke voordelen en aantrekkingskracht. Deze evolutie laat zien dat, hoewel technologie de manier waarop we media consumeren voortdurend verandert, er altijd ruimte zal zijn voor de tastbare en emotionele verbinding die fysieke media bieden. De uitdaging voor de industrie zal zijn om een balans te vinden tussen innovatie en behoud van traditie, zodat consumenten het beste van beide werelden kunnen ervaren.