In de toekomst zou je mogelijk Netflix kunnen gebruiken zonder te betalen. De streamingdienst overweegt namelijk de introductie van een gratis abonnement, met reclame. Netflix is de afgelopen jaren steeds duurder geworden. In mei verhoogde de streamingdienst de tarieven nog met 1 tot 2 euro, waardoor het Premium-abonnement nu 20 euro per maand kost. Het Standard-abonnement kost 15 euro per maand, terwijl het Basic-plan nog geen tientje per maand kost. Volgens Bloomberg overweegt Netflix een grote prijsdaling voor zijn goedkoopste abonnement, waardoor het gratis zou worden.

Hoewel er nog geen definitieve plannen zijn voor het gratis abonnement, wil Netflix zich hiermee richten op landen in Azië en Europa. Het doel van het gratis abonnement is niet alleen om meer klanten binnen te halen, maar ook om de ‘afzetmarkt’ voor reclame te vergroten. Momenteel biedt Netflix al abonnementen met reclame aan, maar de klantenbasis hiervoor is nog relatief klein, mede doordat deze optie in veel landen, waaronder België en Nederland, nog niet beschikbaar is.

Niet interessant voor adverteerders

Door de beperkte beschikbaarheid van het reclameplatform is Netflix momenteel minder aantrekkelijk voor adverteerders vergeleken met concurrenten. Zo verkoopt Google op YouTube jaarlijks ongeveer 10,3 miljard dollar aan advertenties, terwijl Netflix nog geen half miljard dollar haalt. Met een gratis Basic met Ads-abonnement hoopt Netflix deze inkomsten aanzienlijk te verhogen.

Dit is niet het enige probleem waar Netflix tegenaan loopt. Zelfs als adverteerders bereid zijn te investeren in Netflix-reclames, blijkt het platform niet altijd in staat om het afgesproken aantal vertoningen te leveren. Eind 2022 moest Netflix hierdoor diverse adverteerders terugbetalen.

De streamingdienst hoopt dat een gratis abonnement vooral nieuwe klanten aantrekt, die anders niet bereid of in staat zijn om voor een duurder abonnement te betalen.

