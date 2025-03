Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Nummers herkennen aan de hand van de lyrics is niet altijd eenvoudig. Vaak onthouden wij de teksten niet eens. Gelukkig zijn er apps, zoals Shazam, die daarbij kunnen helpen. In deze workshop bespreken we vier mobiele apps waarmee je muzieknummers kan herkennen. Shazam is al jaren een van de bekendste apps voor het ontdekken van muzieknummers. Hoewel het bedrijf inmiddels door Apple is overgenomen, blijft Shazam beschikbaar voor Android-gebruikers. De afgelopen jaren zijn er echter steeds meer diensten bijgekomen die muziek kunnen herkennen. Sommige hoef je zelfs niet apart op je telefoon te installeren, zoals YouTube, dat via de zoekfunctie nummers kan opsporen. Dit is handig wanneer je een muzieknummer hoort waarvan je de titel wilt weten, maar je kunt ook de songtekst neuriën. Zelfs als je maar een klein deel van de tekst kent, kunnen de systemen proberen te achterhalen om welk nummer het gaat. Het maakt daarbij niet uit hoe goed het klinkt: het is geen zangwedstrijd.

Shazam

Shazam is de bekendste en mogelijk meest uitgebreide herkenningstool voor muzieknummers. De app is bovendien vrij eenvoudig in gebruik: om een nummer te herkennen, hoef je alleen op het grote Shazam-logo te drukken. Wat wij erg handig vinden aan deze app, is dat de gevonden nummers worden opgeslagen in een bibliotheek. Bovendien kan je Shazam koppelen aan je Apple Music- of Spotify-bibliotheek, zodat de nummers ook daar worden opgeslagen. Tot slot kan je ook inloggen met een Shazam-account, zodat de nummers bewaard blijven in de Shazam-app wanneer je van smartphone wisselt.

Beschikbaar op Android en iOS.

YouTube

Ook YouTube kan muzieknummers herkennen, al moet je daarvoor wel wat dieper graven. Google heeft de functie namelijk verwerkt in de zoekbalk van YouTube. Je vindt de herkenningsfunctie door eerst op het zoekicoontje rechtsboven te klikken, gevolgd door het microfoontje, wederom rechtsboven. Je hoeft nu alleen nog op ‘Nummer’ te drukken om de app aan het werk te zetten. Het leuke van de YouTube-app is dat neuriën, zoals eerder genoemd, een van de mogelijkheden is. Als YouTube de tekst of je zangprobeersel herkent, worden zoekresultaten voor – hopelijk het juiste – nummer geladen. Je kan de ontdekte nummers ook in je YouTube-bibliotheek opslaan, maar dit moet je wel handmatig doen.

Beschikbaar op Android en iOS.

Circle to Search

Voor Android-gebruikers is er sinds kort nog een nieuwe ‘ingebouwde’ muziekherkenningstool: Circle to Search. Googles AI-systeem liet je eerder al zoeken op (delen van) je beeldscherm, maar herkent inmiddels ook muzieknummers. Hiervoor moet je de thuisknop van je telefoon (het streepje onderaan het scherm) lang ingedrukt houden. Op telefoons die Circle to Search ondersteunen, opent zich nu een AI-paneel. Klik daarin op het ‘muziek’-icoontje om nummers (je kan ook neuriën) te herkennen. De AI voert vervolgens een reguliere Google-zoekopdracht uit, zodat je het nummer bij verschillende diensten kan terugvinden.

Beschikbaar op Android.

SoundHound – Android en iOS

SoundHound is nog zo’n app met de nodige gelijkenissen met Shazam. Ook deze app is gemakkelijk in gebruik: na de installatie hoef je alleen op het SoundHound-logo te klikken om de herkenning te starten. Net als bij YouTube kan je het nummer neuriën. De app herkent uiteraard ook nummers die live worden afgespeeld. Nadat SoundHound een nummer heeft herkend, kan je meteen een kort voorbeeld (30 seconden) afspelen. Verbind je de app met Apple Music of Spotify, dan kan je zelfs het volledige nummer afspelen en het in de bibliotheek van die apps plaatsen. Wat ons is opgevallen, is dat de muziekherkenning bij SoundHound wel wat langer duurt dan bij de drie andere apps.

Beschikbaar op Android en iOS.