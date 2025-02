Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wist je dat je rechtstreeks in Google Chrome QR-codes kan maken? Met slechts een paar klikken genereer je een QR-code van een pagina die je wilt delen. Geen gedoe meer met het kopiëren van links: deel snel en eenvoudig via een scanbare QR-code.

Met Google Chrome kan je razendsnel een QR-code maken van elke webpagina die je bekijkt. Deze functie is ideaal wanneer je informatie of links snel wilt delen met anderen, bijvoorbeeld voor presentaties of op mobiele apparaten. In deze korte workshop leer je hoe je met één klik een QR-code aanmaakt en deelt.

1. QR-code-icoontje in Google Chrome

Open Google Chrome en ga naar de pagina waarvoor je een QR-code wilt maken. Klik in de adresbalk rechts op het QR-code icoon (meestal een vierkantje met een kleinere vierkant erin). Als je dit icoon niet ziet, klik dan met de rechtermuisknop op de pagina en selecteer ‘Maak QR-code voor deze pagina’. Overigens kan je die optie ook vinden door op de drie puntjes rechtsboven te drukken en dan in het vierde blokje dezelfde optie te kiezen.

2. QR-code genereren en aanpassen

Wanneer je op het QR-code icoon in de adresbalk klikt, verschijnt een pop-upvenster met de gegenereerde QR-code van de huidige pagina. Hier zie je de URL van de pagina boven de code staan, zodat je zeker weet dat je de juiste link omzet. Wil je naar een specifiek deel van de pagina verwijzen, dan kan je de URL in de adresbalk aanpassen en de QR-code opnieuw genereren. Met de knop ‘Downloaden’ sla je de QR-code direct op als PNG-afbeelding. Voor je hem deelt, kan je de code scannen met je smartphone-camera om te controleren of hij naar de juiste pagina leidt.

3. QR-code delen

Nu je de QR-code hebt gegenereerd, zijn er verschillende manieren om deze te gebruiken en te delen. Door de afbeelding als PNG op te slaan, kan je de QR-code eenvoudig toevoegen aan e-mails, documenten of presentaties, wat handig is voor professioneel gebruik. Je kan de code ook afdrukken en fysiek delen op flyers of posters, bijvoorbeeld voor evenementen of in winkels, zodat klanten snel informatie kunnen scannen. Voeg hem daarnaast toe aan socialmediaposts voor snelle toegang tot de link, zonder lange URL’s te hoeven kopiëren.

