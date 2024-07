Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Online radio luisteren is makkelijker dan ooit. Je hebt geen traditionele radio meer nodig om naar je favoriete radiozenders te luisteren, want dat kan gewoon allemaal via het internet. Handig hè?

Naast TV kijken via het internet, kan je ook erg makkelijk online radio luisteren. We leggen hier haarfijn uit hoe je dat laatste precies doet.

Hoe kan ik online radio luisteren?

Vrijwel elke radiozender heeft een website waar je gratis naar de gewenste radiozender kan luisteren. Voor radiozenders van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) kan je terecht op VRT MAX. Voor andere radiozenders (zoals die van DPG Media) kan je terecht bij de website van de radiozender zelf.

Hieronder lijsten we enkele populaire radiozenders op en waar je ze online kunt luisteren:

Als je geen favoriete radiozender hebt, of graag eens wat afwisseling hebt, kan het vervelend zijn om steeds naar een andere website te surfen om naar een bepaalde radiozender te luisteren. Gelukkig bestaan er ook platformen waarbij je verschillende radiozenders op één centrale plaats kan beluisteren.

Belgie.fm

© belgie.fm

Belgie.fm bundelt verschillende radiozenders op hun website, waardoor je niet meer naar een andere website hoeft te surfen om een andere radiozender te beluisteren. De interface ziet er misschien wat ouderwets uit, maar hij is wel bijzonder effectief; het enige wat je moet doen, is de gewenste radiozender aanklikken en je kan starten met luisteren.

Ga naar belgie.fm Klik op je gewenste radiozender Klaar om te luisteren

TuneIn

© TuneIn

TuneIn is wereldwijd een enorm populair platform om online radio te luisteren, en dat is niet zonder reden. Dankzij TuneIn ben je niet meer gelimiteerd tot Vlaamse radiostations: je hebt keuze uit meer dan 100.000 wereldwijde radiozenders.

De gebruikersinterface is wat moderner dan belgie.fm, maar wel wat ingewikkelder om te navigeren. Dat kan ook bijna niet anders met meer dan 100.000 radiozenders natuurlijk.

Ga naar tunein.com/radio Klik links in het menu op radio en kies een radiozender Klaar om te luisteren

Toch nog graag een traditionele radio?

Mocht radio luisteren via het internet niet echt je ding zijn, kan je gelukkig nog steeds een traditionele radio kopen. Let hier wel bij op dat je een radio koopt met DAB+ functionaliteit: radio-uitzendingen via de FM-band zullen vanaf 1 januari 2031 worden stopgezet.

Het zou zonde zijn als je een radio koopt die binnen enkele jaren niet meer werkt. Hieronder vind je enkele radio’s die DAB+ ondersteunen, en die dus ook nog na de stopzetting van de FM-band zullen blijven werken.