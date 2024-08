Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Tienduizenden Chrome-extensies dreigen niet langer te gaan werken als Google zijn Manifest V3 in werking treedt. Als ze geen update krijgen, voldoen ze niet langer aan de veiligheidsregels. Google is van plan zijn oude Manifest V2-regels voor webextensies binnenkort te vervangen door het nieuwe Manifest V3. Dit betekent dat alle extensies die compatibel zijn met Chromium op tijd moeten voldoen aan de nieuwe beveiligings- en prestatievereisten. Tot nu toe is 58,32 procent van de Chrome-extensies aangepast, terwijl de overige extensies mogelijk zullen stoppen met werken wanneer de overgang wordt voltooid.

Ondanks de druk van Google om de nieuwe regels door te voeren, blijkt uit onderzoek van Chrome-Stats dat tienduizenden extensies nog niet voldoen aan de Manifest V3-vereisten. Zodra Manifest V2 volledig wordt uitgefaseerd, zullen deze extensies niet meer functioneren op Chromium-browsers zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi en Opera. Zelfs de populaire adblocker uBlock Origin wordt dan getroffen.

Deadline Manifest V3 niet nageleefd

Uit het onderzoek blijkt dat van de meer dan 132.000 extensies voor Chromium-browsers er ruim 55.000 nog niet compatibel zijn met Manifest V3. Zodra Google definitief overschakelt, zullen deze extensies, waaronder uBlock Origin, niet meer werken. Google had extensie-ontwikkelaars opgeroepen om vóór juni van dit jaar over te stappen naar Manifest V3. Hoewel er nog geen definitieve einddatum is voor Manifest V2, heeft Google aangegeven al te zijn begonnen met de uitfasering.

De introductie van Manifest V3 heeft echter controverse veroorzaakt bij zowel ontwikkelaars als gebruikers. Vooral de overstap van de webRequest API naar de declarativeNetRequest-API heeft voor bezorgdheid gezorgd. Deze verandering beperkt de mogelijkheid om webverzoeken direct aan te passen, wat vooral negatieve gevolgen heeft voor adblockers en privacytools. Critici vermoeden dat Googles belang bij online-advertenties een rol speelt, terwijl Google zelf stelt dat de nieuwe regels juist de beveiliging van Chrome verbeteren.

Gebruikers die alle functionaliteiten van hun extensies, zoals adblockers, willen behouden, kunnen overstappen naar Mozilla’s Firefox, dat niet is gebaseerd op Chromium. Mozilla heeft aangekondigd compatibiliteit met Manifest V3 te integreren, maar zal de webRequest API behouden.