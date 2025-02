Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Er zijn meer Chromebooks dan ooit tevoren, zeker nu er ook zogenaamde Chromebook Plus-laptops zijn. Wij zorgen ervoor dat je door de bomen het bos blijft zien.Tegenwoordig kan het kiezen van de juiste laptop een haast onmogelijke taak zijn. Er zijn Windows-laptops met daarbinnen nog de nieuwe categorie Copilot+ AI PC’s, MacBooks en natuurlijk ook de Chromebooks. Binnen die Chromebooks hebben we nu ook een nieuwe subcategorie, met name de Chromebook Plus. Dit alles maakt de keuze niet bepaald eenvoudiger. Daarom gaan we hier dieper in op zowel de ‘gewone’ Chromebook als de Chromebook Plus, zodat jij kan bepalen welke voor jou het beste is. Of je nu een student, een professional of iemand bent die gewoon een betrouwbaar toestel nodig heeft voor dagelijkse taken: het is belangrijk om de verschillen en voordelen van Chromebooks te begrijpen.

De essentie van een Chromebook

Chromebooks staan bekend om hun lichte ontwerp, snelle opstarttijden en naadloze integratie met Google-diensten. Deze laptops draaien niet op Windows, maar op Chrome OS, een cloud-based besturingssysteem dat ontwikkeld is door niemand minder dan Google. Je kan hierdoor niet zomaar dezelfde programma’s gebruiken die je op een Windows-laptop gebruikt. Je bent namelijk beperkt tot apps uit dezelfde Play Store die je ook op Android-smartphones en -tablets hebt. We zeggen daarom wel vaker dat je een Chromebook in zekere zin kan zien als een Android-tablet in laptopvorm. Chromebooks zijn daarom ideaal als je bijna uitsluitend Google Chrome gebruikt en de G Suite-apps (Gmail, Drive, Foto’s, Docs, Sheets, Slides, …). Gebruik je daarentegen vaak gespecialiseerde programma’s, zoals Vegas Pro voor videobewerking of Audacity voor audio-opnames, dan zal je niet veel kunnen met een Chromebook. Hoewel er enkele Chromebooks gericht zijn op gamers en de kwaliteit van cloudgamingdiensten (zoals GeForce Now) steeds beter wordt, blijft Windows alsnog het beste besturingssysteem voor deze doelgroep.

Chromebook of Chromebook Plus?

Een Chromebook Plus ziet er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit als een gewone Chromebook, met uitzondering van het logo. Chromebooks Plus bieden in feite gewoon meer functies en prestaties. Ze hebben krachtigere processors, meer RAM en opslagcapaciteit. Ze zijn ontworpen om veeleisendere taken aan te kunnen, zoals foto- en videobewerking, gamen en meer. Bij de keuze tussen een Chromebook en een Chromebook Plus moet je vooral overwegen wat je precies wil doen en hoe hoog je eisen zijn. Prestaties zijn de belangrijkste factor hier. Gewone Chromebooks worden meestal geleverd met eenvoudige processoren en 4 GB RAM, wat prima is voor wat licht internetgebruik. Chromebooks Plus hebben daarentegen krachtigere processors die je ook in Windows-laptops aantreft en minimaal 8 GB RAM, waardoor ze beter geschikt zijn voor multitasking en zwaardere apps. De beeldkwaliteit is een andere punt. Chromebooks hebben vaak nog HD-schermen, terwijl Chromebooks Plus vaak FHD-schermen hebben en soms gebruikmaken van oledpanelen voor een verbeterde kleurenweergave. Ze zijn daardoor niet alleen beter voor fotobewerking, maar ook voor entertainment in het algemeen. De batterij is een sterk punt voor beide categorieën: vaak haal je meer dan 10 uur gebruik op een enkele lading. Apparaten draaien op Chrome OS, al zijn er eerder dit jaar enkele exclusieve functies die alleen op Chromebooks Plus werken. Dan hebben het onder andere over Google Gemini en de toevoeging van de Magic Editor in Google Foto’s. Google zegt natuurlijk niets over zijn toekomstplannen voor Chromebooks Plus, maar we verwachten wel dat er op termijn steeds meer exclusieve functies voor de Plus-versies zullen komen. De connectiviteit is een laatste verschilpuntje. Een gewone Chromebook heeft meestal erg weinig aansluitingen (één usb-a-poort en één usb-c-poort bijvoorbeeld), terwijl een Chromebook Plus meerdere aansluitingen heeft, waaronder ook een HDMI-poort zodat je hem (zonder dock) kan aansluiten op een externe monitor.

Welke Chromebook past bij jou?

Voordat je een aankoop doet, moet je dus overwegen waarvoor je je Chromebook (Plus) voornamelijk zal gebruiken. Als je een toestel nodig hebt voor basistaken zoals surfen op het web, e-mailen en streaming, is een standaard Chromebook voldoende. Voor veeleisendere taken zoals fotobewerking of tientallen geopende tabbladen in Chrome, is een Chromebook Plus beter. Je budget is een andere belangrijke factor. Chromebooks zijn ten slotte over het algemeen goedkoper, terwijl Chromebooks Plus een hoger prijskaartje hebben vanwege hun sterkere specificaties. Besef wel dat zelfs een Chromebook Plus nog steeds goedkoper is dan de gemiddelde Windows-laptops.

De beste Chromebooks in 2025

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook

Het is zeker niet moeilijk om een degelijke Chromebook te vinden voor minder dan 300 euro. Dat bewijst deze Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook. Het ontwerp met 14-inchdisplay is enorm licht, net zoals de selectie aansluitingen, want je krijgt hier een usb-a- en usb-c-poort die ook gebruikt wordt door de oplader. Je merkt snel dat dit een van de goedkopere Chromebooks is, louter bedoeld voor wat licht internetgebruik. De MediaTek-processor is aan de trage kant, 64 GB opslag is het absolute minimum en met 4 GB RAM moet je zeker geen 20 tabbladen tegelijkertijd openen in Chrome. De batterijduur is verder wel uitstekend en dat maakt hem wel handig om onderweg mee te nemen of voor studenten die een lichte laptop zoeken om notities te nemen in de les. De Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook heeft ten slotte nog een privacyklepje dat je voor de webcam kan schuiven voor extra beveiliging.

Adviesprijs: 299 euro – www.lenovo.com

Eigenschappen: 4 GB RAM, 64 GB opslag, 12 uur batterij, privacyklepje, usb-a- en usb-c-poort

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 82XJ003TMB - 14 inch - azerty 3.8 €299,00 Koop op Bol.com Bol.com Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 82XJ0030MB Azerty €299,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be Lenovo IdeaPad Slim 3 16ABR8 (82XR0087MB) laptop Ryzen 7 7730U | Radeon Graphics | 16 GB | 512 GB SSD €649,00 Koop op Www.alternate.be Www.alternate.be

HP Chromebook 14a

Wie iets meer wil dan het absolute minimum maar nog niet in de prijsklasse van de Chromebook Plus wil terechtkomen, kan de HP Chromebook 14a bekijken. Ook dit is een eenvoudige 14-inch-Chromebook, al krijg je hier een Intel Celeron N4120-processor, 8 GB RAM en 128 GB opslag voor amper 50 euro extra. Qua aansluitingen blijft het beperkt met één usb-a-poort en twee usb-c-poorten, waarvan eentje voor de oplader. We moeten hier ook aanhalen dat het scherm slechts een HD-resolutie van 1.366 x 768 pixels heeft, waardoor dit geen geweldige keuze is als je veel series en films wil kijken. Die lagere resolutie heeft wel als voordeel dat de HP Chromebook 14a een gemiddelde batterijduur van 14 uur heeft. Je kan de batterij ten slotte erg snel weer opladen, want dankzij HP Fast Charge-technologie is de batterij alweer voor de helft opgeladen na 45 minuten.

Adviesprijs: 349 euro – www.hp.com

Eigenschappen: 8 GB RAM, 128 GB opslag, 14 uur batterij, één usb-a- en twee usb-c-poorten

HP Chromebook 14a-nf0005nb Intel® N N200 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB eUFS Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grijs €416,00 €385,00 Koop op Bol.com Bol.com HP Chromebook 14a 14a-na0054nb Azerty €391,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

ASUS Chromebook Flip CX15

De ASUS Chromebook Flip CX15 verschilt sterk van de andere opties in deze koopgids. Ten eerste heeft hij een 2-in-1-ontwerp, wat wil zeggen dat je het scherm 360 graden kan draaien en dat het een touchscreen is. Verder is dit een iets grotere Chromebook omdat het display 15,6 inch groot is en geen 14 inch, wat het gemiddelde formaat voor Chromebooks is. Als je het scherm volledig draait, heb je in feite een gigantische tablet die je op je schoot kan houden. Dit kan ook handig zijn om achterover te leunen en rustig een serie te kijken. Op vlak van prestaties krijg je ongeveer hetzelfde als bij de HP Chromebook 14a. De Intel Celeron 4500N-processor is gekoppeld aan 8 GB RAM, wat prima is voor internetgebruik. De opslag bedraagt hier wel maar 64 GB, dus je zal niet je hele Netflix-bibliotheek kunnen downloaden om offline te bekijken. Tot slot is de ASUS Chromebook Flip CX15 uitgerust met twee usb-a-poorten en één usb-c-poort, die ook voor de oplader is.

Adviesprijs: 369 euro – www.asus.com

Eigenschappen: 8 GB RAM, 64 GB opslag, 12 uur batterij, één USB-C- en twee USB-A-poorten

ASUS Chromebook Flip CX1500FKA-E80052-BE Azerty €439,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

Acer Chromebook Plus 514

De prijzen van Chromebooks Plus kunnen in feite nog goed meevallen en dat zie je meteen bij deze Acer Chromebook Plus 514. Hij is uitgerust met minimaal een AMD Ryzen 3-processor 8 GB RAM en 128 GB opslag. Er is nog een krachtigere versie met Ryzen 5, 8 GB RAM, 256 GB opslag én touchscreen als je een veeleisendere gebruiker bent. Dit 14-inch-display heeft daarnaast een 16:10-verhouding, waardoor je makkelijker twee vensters naast elkaar kan gebruiken. Een ander onderdeel dat prijsgeeft dat dit een Chromebook Plus is, is de HDMI-poort die vergezeld wordt van twee usb-c-poorten, eentje voor de oplader, en een usb-a-poort. De batterij lijdt trouwens niet onder deze krachtigere prestaties, aangezien de Acer Chromebook Plus 514 eveneens een maximale batterijduur van 12 uur heeft. Door de naar boven gerichte speakers naast het toetsenbord, is deze Chromebook Plus ten slotte ideaal om series te bekijken.

Adviesprijs: 399 euro – www.acer.com

Eigenschappen: 8 GB RAM, 128 GB opslag, 12 uur batterij, hdmi-poort, Chromebook Plus

Acer Chromebook Plus 514 CB514-3HT-R63H - 14 inch - Touchscreen - azerty 5.0 €549,00 Koop op Bol.com Bol.com Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3HT-R63H) Azerty €549,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

ASUS Chromebook Plus Flip CX56

Chromebooks Plus zijn er in allerlei vormen en maten. Deze ASUS Chromebook Plus Flip CX56 verschilt qua ontwerp drastisch van de Acer hierboven. Het Flip-bijvoegsel wijst opnieuw op het 2-in-1-ontwerp met touchscreen dat je 360 graden kan draaien. Dat touchscreen is hier zelfs 16 inch groot en hoewel ASUS zelf geen stylus meelevert, zijn er genoeg opties van derden zodat artiesten hun creativiteit op de vrije loop kunnen laten gaan. Ook qua prestaties stelt de ASUS Chromebook Plus Flip CX56 niet teleur. Hij is uitgerust met maar liefst 16 GB RAM, een Intel Core i3-chip en 128 GB opslag. Als je veel cijferwerk doet, zal je vast ook blij zijn met het numpad. Door het grotere scherm is dit wel een iets zwaardere Chromebook Plus van bijna 2 kg. Dit is bijgevolg niet de ideale keuze als je vaak onderweg bent. Toch gaat deze batterij eveneens maximaal 12 uur mee.

Adviesprijs: 559 euro – www.asus.com

Eigenschappen: 16 GB RAM, 128 GB opslag, 12 uur batterij, hdmi-poort, Chromebook Plus, 2-in-1-ontwerp

ASUS Chromebook Plus Flip CX5601FBA-MC0234 Azerty €649,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

Acer Chromebook 516 GE

De Acer Chromebook 516 GE kan je gerust zien als de vreemde eend in de bijt. Dit is namelijk een van de weinige gaming-Chromebooks en de GE aan het einde staat dan ook voor Gaming Edition. Gek genoeg is dit geen Chromebook Plus, wat wil zeggen dat hij bijvoorbeeld geen Gemini-integratie heeft of Magic Editor in Google Foto’s. Het ontwerp schreeuwt op zijn beurt wel ‘gaming’, met een RGB-toetsenbord, hdmi- én ethernetpoort. Het 16-inchscherm met 120 Hz refresh rate is eveneens ideaal voor games. Toch is er slechts een handvol games die werken op een Chromebook en is de kwaliteit van cloudgamingdiensten afhankelijk van je internetverbinding. Hoewel dit dus geen Chromebook Plus is, zijn de prestaties wel van topniveau (naar Chromebook-normen dan toch), dankzij de Intel Core i5-1240P, 16 GB RAM en 128 GB opslag. Helaas lijdt de batterijduur enigszins onder deze gamegerichte aanpak en haal je hier maximaal 6,5 uur.

Adviesprijs: 849 euro – www.acer.com

Eigenschappen: 16 GB RAM, 128 GB opslag, 120Hz-display, hdmi-poort, geen Chromebook Plus

Acer Chromebook 514 (CB514-2H-K738) Azerty €449,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be Acer Chromebook 516 GE CBG516-1H-52B9 - 16 inch - Azerty €870,00 Koop op Bol.com Bol.com

