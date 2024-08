Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Soms heb je een mooie foto gemaakt van iemand of een object, maar soms wil je die persoon of het voorwerp uit de omgeving isoleren. Dat kan gemakkelijk op Android. De workshop maakt het proces van onderwerpen uit foto’s te snijden een stuk gemakkelijker. Wij deden dat met de OnePlus Nord 3, maar er zijn veel Androidtelefoons waarbij dit kan. De precieze uitvoering kan lichtelijk verschillen. Toch is dit een handig trucje om achter de hand te hebben voor die momenten waarop je een specifiek beeld wilt opslaan. Heb je een hele leuke foto gemaakt van je geliefde, maar staat er allerlei rommel op de achtergrond? Dat is nu geen probleem meer.

STAP 1 / Foto maken

Om een uitsnede te maken van een object of persoon moet je eerst de camera openen op je telefoon. De applicatie hiervoor kan je op meerdere plekken vinden. Als je eenmaal de camera hebt geopend, is het tijd om een foto te maken van de persoon of het object dat je wilt isoleren. Zorg ervoor dat je onderwerp duidelijk in beeld is en niet te veel op de achtergrond. Dan is het een kwestie van fotograferen.

STAP 2 / Isoleren

Als je eenmaal de foto hebt gemaakt, moet je die in de galerij openen. Dat kan ook door links beneden op de foto te tikken. Vervolgens plaats je je vinger op het object dat je wil isoleren en hou je de druk vast totdat je een gloeiende witte ring om het object ziet verschijnen. De achtergrond wordt ook opeens een stuk donkerder. Het kan zijn dat je nog een keer op het object moet tikken als het de eerste keer niet lukt.

STAP 3 / Foto opslaan

Als je het goed hebt gedaan, krijg je een pop-up met drie opties. Je kan de uitsnede kopiëren, opslaan of delen. Wij raden je aan om de foto sowieso op te slaan, want dan kan je de uitsnede daarna altijd nog delen of kopiëren. Als je de uitsnede opslaat, verschijnt er een mapje op je telefoon met de naam ‘Lift and shift’, als je over een OnePlus beschikt.

STAP 4 / Delen of gebruiken

Je bent in principe klaar nu. Je kan de uitsnede gebruiken om je foto’s op een leuke manier op te fleuren door ze in bestaande foto’s te plakken, of je deelt deze uitsnede gewoon met vrienden, familie of collega’s. De mogelijkheden zijn eindeloos.