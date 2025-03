Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een iPhone bezitten was ooit een statussymbool, maar de echte techfreaks lopen tegenwoordig met Androidtelefoons rond die minstens even duur zijn. Houd je van iOS of wil je graag in het ecosysteem van Apple vertoeven, maar heb je geen nood aan de krachtigste chips of camera’s? Met deze koopgids kan je slim op zoek naar een betaalbare iPhone.

Misschien werk je al jaren met Mac-computers en ligt er altijd een iPad op je salontafel. Eens je in het ecosysteem zit en applicaties over je toestellen heen wil gebruiken, dan is het handig om dat ook op je smartphone te kunnen doen. En al helemaal als je gebruikmaakt van Apples iCloud voor de opslag van je bestanden en foto’s. Maar los daarvan zijn er genoeg argumenten om voor een (goedkopere) iPhone te kiezen. Zo zijn we op de redactie ook fan van het lichtvoetige besturingssysteem iOS, dat vaak nog soepeler draait dan Android en bij oudere toestellen ook nog eens op minder krachtige hardware. Het is wat ons betreft een extra argument om zorgeloos voor een oudere iPhone te kiezen.

Oud, maar niet gedateerd

Bovendien gaat de ondersteuning van iOS 18 momenteel nog terug tot de iPhone X (10). Het geeft dus al aan dat het zeker geen probleem hoeft te zijn om voor een oudere, budgetvriendelijke iPhone te kiezen. Belangrijker misschien dan de hipste features van iOS, is dat je steeds de laatste beveiligingsupdates blijft ontvangen. De iPhone X is eigenlijk een tikje te oud, maar vanaf een generatie jonger kan je wellicht nog enkele jaren op de laatste software-updates rekenen. Hoewel oudere iPhones natuurlijk ook oudere chips aan boord hebben en dus minder krachtig zijn dan de nieuwste modellen, blijven ze doorgaans snel genoeg voor dagelijks gebruik. Dankzij de ondersteuning en optimalisatie voor iOS 18 draaien apps soepel en basisfuncties zoals internetten, social media gebruiken en multimedia bekijken, vormen geen probleem. Ben je een intensieve user en gebruik je wel eens grafische toepassingen of wat zwaardere applicaties voor het werk, dan zal je misschien wel naar een recente iPhone willen kijken. Als je al eens voor een iPhone ging shoppen, dan zal je wellicht weten dat het vaak de opslagcapaciteit is die een toestel duurder kan maken. Door de versie met de laagste opslagcapaciteit te kiezen, kan je de prijs voor een ouder model nog verder drukken. Vaak is is 64 GB of 128 GB voldoende, zeker als je gebruikmaakt van cloudopslagdiensten. Doorgaans zijn het foto’s en filmpjes die de meeste ruimte innemen op een smartphone en die kan je alvast back-uppen in iCloud of Google Foto’s. Bij die laatste kan dat zelfs gratis tot 15 GB. Bij iCloud is het (binnen de gratis formule) met 5GB wat beperkter. Oudere iPhones hebben ook een kleinere batterijcapaciteit dan de nieuwste modellen, zeker als je ze refurbished zou willen kopen (daarover verderop meer). Hou er tot slot ook rekening mee dat draadloos opladen via MagSafe pas geïntroduceerd werd met de iPhone 12. Dat is een praktisch iets om rekening mee te houden als je graag draadloos zou opladen aan je bureau of in de auto.

Refurbished? De Swappie-garantie

Natuurlijk kan je altijd de tweedehandsmarkt op gaan voor een iPhone, zeg maar op Facebook Marketplace of 2dehands.be. Toch blijft het daar een gok en garanties heb je gewoonweg niet. Oordeel goed over de betrouwbaarheid van de verkoper en vraag zeker of je het toestel eerst mag bekijken voordat je koopt. Zelf zouden we wel voor die bijkomende garanties gaan en die vind je soms wel terug bij aanbieders van refurbished smartphones. Gereviseerde iPhones kopen is de laatste jaren steeds populairder geworden, en dergelijke webshops schoten als paddenstoelen uit de grond. Vaak proberen de aanbieders net iets onder de gemiddelde prijs te blijven om kopers te lokken. Een blik op Trust Pilot leert echter dat veel van die verkopers gemengde reviews krijgen. Grote online winkels verkopen ook refurbished iPhones, maar dat gebeurt vaak via externe aanbieders, waardoor extra garanties ontbreken. Onze onbevooroordeelde mening? Swappie steekt met kop en schouders boven de rest uit. Ze bieden een garantie van twee jaar én een retourmogelijkheid binnen de 14 dagen. Bij andere aanbieders blijft refurbished kopen toch een gok. Misschien wel het belangrijkste aandachtspunt bij een refurbished iPhone is de staat van de batterij. Kies je bij Swappie voor een ‘standaard’ batterij, dan garanderen ze een minimumcapaciteit van 80 procent. Wij bestelden en testten in Clickx 428 een iPhone 13 van Swappie en die had een resterende accu-capaciteit van 86 procent. Kies bij oudere iPhones zeker voor een nieuwe batterij als die optie beschikbaar is voor 50 euro. Als je achteraf zelf de batterij moet laten vervangen, dan is dat een pak duurder. Tot slot kan je je oude iPhone ook nog eens inleveren of verkopen, wat je opnieuw een mooie korting kan opleveren op je aankoop. De adviesprijzen bij de producten die we er verderop hebben uitgelicht, gaan over nieuwe toestellen. Ga je refurbished, dan kan je daar nog gemakkelijk onder duiken.

De beste betaalbare iPhones

iPhone SE (3e generatie) (2022)

De iPhone SE (3e generatie) combineert kracht en betaalbaarheid in een compact ontwerp dat trouw blijft aan het klassieke iPhone-design. Uitgerust met de A15 Bionic-chip, dezelfde als in de iPhone 13, biedt dit toestel snelle prestaties, ideaal voor multitasking en intensieve apps. Het 4,7-inch Retina HD-display met een resolutie van 1334 x 750 pixels levert scherpe beelden, maar het ontwerp met dikke schermranden en de fysieke thuisknop doet wat ouderwets aan. De enkele 12 MP-camera maakt heldere foto’s en video’s bij goed licht, hoewel functies zoals Nachtmodus ontbreken. De batterij van 2.018 mAh biedt voldoende capaciteit voor een dag licht gebruik, maar intensieve gebruikers zullen tussentijds moeten opladen. Dankzij 5G-ondersteuning en belofte van langdurige iOS-updates blijft de SE relevant voor de toekomst. Dit toestel is een slimme keuze voor wie betrouwbaarheid en prestaties wil zonder een groot prijskaartje.

Eigenschappen: A15 Bionic-chip, scherm: 4,7 inch Retina HD (1334 x 750 pixels), camera: 12 MP (achterzijde), batterij: 2.018 mAh

Adviesprijs: 360 euro

iPhone 13 mini

De iPhone 13 mini is perfect voor wie topprestaties wil in een kleine smartphone. Met de krachtige A15 Bionic-chip levert hij dezelfde prestaties als grotere modellen in een handzamer formaat. Het 5,4-inch-Super Retina XDR-display met een resolutie van 2340 x 1080 pixels biedt scherpe beelden en levendige kleuren, ondanks zijn kleinere afmetingen. De dubbele 12MP-camera’s zijn eveneens voorzien van Cinematic Mode en Nachtmodus, waardoor je creatieve en professionele beelden kunt maken, ongeacht de lichtomstandigheden. De batterij van 2.406 mAh presteert verrassend goed voor een kleine telefoon en biedt genoeg energie voor een hele dag gebruik. Dankzij 5G-ondersteuning en langdurige iOS-updates is ook dit toestel een toekomstbestendige keuze. Het compacte ontwerp is simpelweg ideaal voor wie een krachtige iPhone zoekt die makkelijk met één hand te bedienen is.

Eigenschappen: A15 Bionic-chip, scherm: 5,4 inch Super Retina XDR (2340 x 1080 pixels), camera: dubbele 12 MP (achterzijde), batterij: 2.406 mAh

Adviesprijs: 385 euro

iPhone 12

De iPhone 12 is een uitstekende keuze voor wie een moderner design wil combineren met krachtige prestaties, tegen een betaalbare prijs. De A14 Bionic-chip biedt snelle en energiezuinige prestaties, perfect voor dagelijks gebruik en veeleisende taken zoals gamen. Het 6,1 inch grote Super Retina XDR-display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels biedt levendige kleuren en diepe contrasten, ideaal voor het streamen van films of browsen. De dubbele 12MP-camera’s met Nachtmodus en Deep Fusion zorgen voor scherpe foto’s en video’s, zelfs bij weinig licht. De batterij van 2.815 mAh houdt het makkelijk een dag vol bij normaal gebruik, terwijl 5G-ondersteuning zorgt voor bliksemsnelle downloads en soepele streaming. Het Ceramic Shield-glas maakt het toestel robuust en bestand tegen vallen. Met nog jaren aan iOS-ondersteuning is dit toestel een goede investering.

Eigenschappen: A14 Bionic-chip, scherm: 6,1 inch Super Retina XDR (2532 x 1170 pixels), camera: dubbele 12 MP (achterzijde), batterij: 2.815 mAh

Adviesprijs: 499 euro

iPhone 11

De iPhone 11 blijft een van de populairste keuzes als het over oudere iPhones gaat, dankzij zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbare prestaties. De A13 Bionic-chip is krachtig genoeg voor dagelijks gebruik en lichte gaming, hoewel hij minder toekomstbestendig is dan nieuwere modellen. Het 6,1-inch-Liquid Retina LCD-display met een resolutie van 1792 x 828 pixels biedt heldere en kleurrijke beelden, al mist het de diepe contrasten van oledschermen. De dubbele 12MP-camera’s maken scherpe foto’s en 4K-video’s, terwijl de Nachtmodus bij weinig licht uitstekende resultaten levert. De batterij van 3.110 mAh houdt het een hele dag vol bij normaal gebruik. Hoewel er geen 5G-ondersteuning is, blijft dit toestel dankzij regelmatige iOS-updates een solide keuze voor wie een krachtige iPhone zoekt tegen een scherpe prijs.

Adviesprijs: 385 euro

Eigenschappen: A13 Bionic-chip, scherm: 6,1 inch Liquid Retina LCD (1792 x 828 pixels), camera: dubbele 12 MP (achterzijde), geen 5G, batterij: 3.110 mAh

