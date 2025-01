Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Je locatie delen in WhatsApp is handig voor verschillende redenen. Of je nu vrienden wilt laten weten waar je momenteel bent of hen in real-time wilt laten volgen waar je naartoe gaat, WhatsApp biedt twee opties: je huidige locatie delen en je live locatie delen.

Je kan via verschillende apps en manieren je locatie delen, maar een van de gemakkelijkste methodes is om dit gewoon via WhatsApp te doen. Net zoals je ook foto’s en documenten kan delen in een WhatsApp-chat, kan je ook gemakkelijk je locatie delen in je WhatsApp-gesprekken.

Locatie delen in WhatsApp

Als je jouw locatie wilt delen in WhatsApp, kan je een specifieke locatie doorgeven, maar je kan er ook voor kiezen om voor een bepaalde tijd je live locatie te delen. Op die manier kunnen personen waarmee je de locatie deelt (gedurende de tijdsduur die je selecteert) blijven volgen. Dat kan handig zijn als je met vrienden ergens afspreekt en elkaar wil terugvinden als jullie je opsplitsen of het kan een manier zijn om in de gaten te houden of iemand ‘s nachts veilig thuiskomt.

Als je jouw locatie wilt delen via WhatsApp, volg je onderstaande stappen:

Stap 1 / WhatsApp en de chat openen

Allereerst open je WhatsApp zelf, vervolgens ga je naar de chat waarin je je locatie wil delen. Dit kan een één-op-ééngesprek zijn, een groepschat of zelfs een chat met jezelf (voor als je bijvoorbeeld wil onthouden waar je je auto hebt geparkeerd).

Stap 2 / Locatie instellen

Eens je in een chat bent, tik je naast het tekstvak op het paperclip-icoon (Android) of links onderaan op het plus-teken (iOS). Je ziet nu verschillende mogelijkheden om dingen in te voegen of te delen, waaronder Locatie. Kies hier dus voor Locatie.

De optie voor locatie delen vind je op Android bij het paperclip-icoon (en op iPhone bij het plusteken).

Stap 3 / Live locatie of huidige locatie delen

Als je eenmaal op Locatie hebt gedrukt, zie je bovenaan een kaart met je huidige locatie. Onder die kaart heb je verschillende opties om je locatie te delen. Je kan kiezen om je live locatie te delen, of je huidige locatie te delen (of een nabijgelegen locatie).

Als je kiest voor het delen van je live locatie wordt je actuele locatie bijgehouden gedurende je gekozen tijdsbestek. Als je kiest voor huidige locatie (of een nabijgelegen locatie), zal deze eenmalig worden gedeeld en vervolgens niet meer bijgewerkt.

Kies voor Deel live locatie als je wilt dat de locatie zich continu updatet.

als je wilt dat de locatie zich continu updatet. Kies voor Verzend je huidige locatie als je wilt dat de locatie zich niet automatisch bijwerkt na het delen.

Je kan hier kiezen tussen live locatie en huidige locatie. Bij het delen van je live locatie kan je ook kiezen voor hoe lang je jouw locatie wilt delen.

Stoppen met locatie delen

Wanneer je een live locatie deelt, verschijnt die gewoon net als een ander bericht in de chat. Er staat dan ook meteen een optie bij om te stoppen met delen. Je kan dus rechtstreeks in de chat ervoor kiezen om te stoppen met delen.

Het is mogelijk dat je in meerdere chats je locatie hebt gedeeld en het overzicht bent verloren. Gelukkig krijg je via de instellingen van WhatsApp een handig overzicht, waar je ze ook meteen kan stopzetten. Om dit te doen ga je naar Instellingen > Privacy en tik vervolgens op Live locatie. Je kan nu alles stopzetten, of op een chat tikken om naar je bericht met de gedeelde locatie te springen en vervolgens daar het delen van je locatie stop te zetten.

Bij Privacy in de instellingen kan je onder Actieve locaties zien of je ergens nog je locatie aan het delen bent.

