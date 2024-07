Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Niet alle updates draaien positief uit: gebruikers ondervinden problemen met hun taakbalk na het updaten van Windows 11

Het up-to-date houden van je computer is cruciaal voor de beveiliging. Echter verlopen niet alle updates vlekkeloos, zoals de recente Windows 11-update KB5039302 bewijst. Deze update veroorzaakt aanzienlijke problemen bij veel gebruikers.

Oplossen vorige bug basis van de nieuwe bug

Een week geleden meldden gebruikers al issues na het installeren van de nieuwste Windows-update. Hun computers kwamen vast te zitten in een ‘bootloop’, waarbij het systeem continu opnieuw probeert op te starten zonder succes. Het oplossen van dit probleem is een complex proces dat uit meerdere stappen bestaat.

Microsoft trok de update tijdelijk terug om gebruikers te beschermen, maar heeft inmiddels de oorzaak van het bootloop-probleem geïdentificeerd. Nu kunnen pc’s die geen risico lopen de update weer installeren. Toch moeten sommige Windows 11 Pro- en Enterprise-gebruikers nog even wachten, omdat deze systemen nog steeds vast kunnen lopen. Voor Windows 11 Home-gebruikers is de update nu veilig beschikbaar.

Hoewel de update weer beschikbaar is, betekent dit niet dat alle problemen opgelost zijn. Gebruikers rapporteren nu dat hun taakbalk bevriest en niet reageert na het installeren van KB5039302. Deze problemen lijken vooral voor te komen bij de Windows N-edities, waarin de mediaspeler ontbreekt. Zelfs gebruikers met een standaard Windows-versie kunnen tegen problemen aanlopen als ze de mediaspeler uitschakelen.

Spaghetti code

Het oplossen van één probleem kan soms een nieuw probleem veroorzaken, een situatie die bekend staat als ‘spaghetti code’. Door de complexe en vaak rommelige manier waarop software wordt aangepast, kan een oplossing voor het ene probleem leiden tot een ander probleem. In dit geval zorgde het fixen van de bootloop voor een bug in de taakbalk.

Windows 11 is gebouwd op de fundamenten van eerdere versies van Windows, waarvan sommige onderdelen meer dan twintig jaar oud zijn. Deze oudere code is in de loop der jaren vaak aangepast, uitgebreid en soms zelfs gerepareerd, wat heeft geleid tot een complexe en soms chaotische codebasis. Dit kan ertoe leiden dat veranderingen in de ene deel van de code onverwachte gevolgen hebben in een ander deel. Het is vergelijkbaar met een bord spaghetti: trek aan een sliert en je beweegt de hele hoop.

Voorkom problemen

Ben je van plan de nieuwste update te installeren? Dan kijk je best even na of ‘mediaonderdelen’ zijn aangevinkt in het configuratiescherm. Op deze manier scherm je jezelf af tegen de vervelende bug.

Ga naar het configuratiescherm en navigeer naar ‘programma’s en onderdelen’

Selecteer ‘Windows-onderdelen in- of uitschakelen’. Zorg ervoor dat ‘mediaonderdelen’ zijn aangevinkt voordat je KB5039302 installeert. Zo voorkom je dat de taakbalk vastloopt.

