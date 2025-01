Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Heb je een pdf-bestand dat steeds een wachtwoord vraagt voordat je het kan openen? Dit kan vervelend zijn, maar gelukkig is er een manier om het wachtwoord te verwijderen. Een beveiligd pdf-bestand is niet altijd wat je wil. Het kan bijzonder irritant zijn als het om een document gaat dat je vaak gebruikt. Gelukkig zijn er manieren om het wachtwoord eenvoudig te verwijderen zodat je toegang hebt zonder steeds dat wachtwoord in te voeren. Er is een officiële methode, maar daarvoor moet je over Adobe Acrobat Pro (de betalende versie) beschikken. Dat lichten we toe als derde optie. Maar, zoals zo vaak is er altijd wel een omweg te bedenken. Het klinkt misschien simpel, maar een effectieve manier om een wachtwoord uit een pdf te verwijderen is door het document te openen en vervolgens opnieuw op te slaan als pdf (optie 1) of af te drukken naar pdf (optie 2). Je systeem maakt dan een kopie van het originele document en die zal niet meer beveiligd zijn met een wachtwoord.

Optie 1: opslaan als pdf

Let op: deze methode werkt alleen als de pdf geen beperkingen heeft op het printen. Veel pdf-bestanden zijn echter enkel versleuteld om ze te beveiligen en kunnen gewoon worden afgedrukt zodra je het wachtwoord invoert. Open de pdf in Adobe Acrobat of Adobe Reader (browser) en voer het wachtwoord in om het te ontgrendelen. Klik op de afdrukknop (het printerpictogram) in de PDF-werkbalk. Selecteer in het menu voor printerkeuze ‘Opslaan als PDF’. Klik op ‘Opslaan’ en kies een naam en locatie voor je nieuwe pdf-bestand. Deze zelfgemaakte versie zal geen wachtwoordbeveiliging meer hebben.

Optie 2: printen naar pdf

Optie 1 werkt mogelijk in de browserversie van Adobe Reader, maar misschien niet in jouw clientversie van Adobe Acrobat. Als je de optie ‘Opslaan als PDF’ niet terugvindt, kies dan ‘Microsoft Print to PDF’ als printer. Gebruik je een oudere versie van Windows, dan moet je mogelijk een externe PDF-printer installeren. Pas dan zal de optie in kwestie verschijnen als printerkeuze.

Optie 3: Adobe Acrobat Pro

Bieden optie 1 en 2 geen uitkomst of wil je snel de beveiliging van meerdere pdf’s verwijderen? Dan ben je aangewezen op Adobe Acrobat Pro. Je kan de betalende versie van de pdf-lezer ook een week lang uitproberen in een gratis proefperiode. Klik op het tabblad ‘Bestand’ in de bovenste balk, en kies vervolgens ‘Eigenschappen’. Ga naar het tabblad ‘Beveiliging’. Klik op de optie ‘Beveiliging verwijderen’ of ‘Wachtwoord verwijderen’. Daarna sla je de pdf zonder wachtwoord simpelweg op.