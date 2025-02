Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

WhatsApp laat je sinds enige tijd filteren op bepaalde typen gesprekken, maar je kan nu ook zelf zogeheten ‘filterlijsten’ aanmaken. In deze workshop lees je hoe je dat aanpakt. De filteropties in WhatsApp maken het gemakkelijker om gesprekken terug te vinden. Standaard biedt de app filters voor Ongelezen en Favoriete chats en Groepsgesprekken. Je kan tegenwoordig ook zelf filters aanmaken, waarbij je bepaalt welke gesprekken in die lijst staan. Wil je met één klik alle gesprekken met je vrienden terugvinden? Creëer dan een lijst met de contactgegevens van je vrienden erin. Naast privégesprekken kan je ook groepsgesprekken in de filterlijsten plaatsen. Naderhand kan je de lijsten net zo eenvoudig weer bewerken of geheel verwijderen.

1. Bekijk je filteropties

Iedere WhatsApp-gebruiker heeft tegenwoordig, zowel op desktop als mobiel, toegang tot filters op de chatdienst. Om de filters op je smartphone te vinden, veeg je naar beneden op het startscherm, totdat de ronde bolletjes bovenaan het scherm verschijnen. Als je op de filters tikt, krijg je de gewenste selectie van WhatsApp-gesprekken te zien. Voor deze workshop maken we gebruik van een nieuwe optie in de filterlijst, het ‘+’-icoontje. Tik daar alvast op.

2. Filterlijst aanmaken

Zodra je op het plusje hebt geklikt, opent WhatsApp een nieuw tabblad om een filterlijst aan te maken. Eerst moet je de lijst een naam geven. Die kan bestaan uit een combinatie van letters, cijfers en zelfs emoji. Tik vervolgens op ‘Mensen of groepen toevoegen’. Bovenaan zie je een lijst van de meest gebruikte chats, met rechtsboven een knop om in je gesprekken te zoeken. In deze lijst selecteer je de gesprekken die je aan de filterlijst wil toevoegen. Als je de gewenste gesprekken geselecteerd hebt, hoef je alleen nog maar op het vinkje rechtsonder te klikken. De lijst is nu zichtbaar in WhatsApp.

3. Filterlijst bewerken

Uiteraard kan je een filterlijst naderhand ook bewerken door gesprekken toe te voegen of juist te verwijderen. Open hiervoor de filterlijst en klik onderaan op de knop ‘[Naam] bewerken’. Je ziet nu de optie om mensen of groepen toe te voegen. Selecteer hier mensen of groepen zoals je dat bij de vorige stap al gedaan hebt en rond af door op het vinkje te klikken. Wil je alleen de naam bewerken? Klik dan op het pennetje rechtsboven en sla de wijziging op door rechtsboven het vinkje aan te tikken. Wil je een filterlijst verwijderen? Ook dat kan, via het prullenbak-icoontje.

4. Sorteer je filterlijsten

Filterlijsten kunnen handig zijn, maar standaard komen deze extra filters achter de ‘standaardfilters’ te staan. Gelukkig kan je dit naar wens aanpassen. Houd daarvoor een filter bovenaan het startscherm ingedrukt en selecteer ‘Lijsten opnieuw rangschikken’. Door bij de twee streepjes aan de rechterkant omhoog of omlaag te vegen, verplaats je een filter in de lijst.

Lees ook: Locatie delen via WhatsApp in 3 stappen