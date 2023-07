Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De kans is groot dat je in het verleden al eens een groepsgesprek hebt aangemaakt met als enige doel om het te gebruiken voor notities. Dat was wel een beetje ongemakkelijk: je moest dan eerst een groepsgesprek maken met een persoon die je kent, om degene er vervolgens net zo snel weer uit te knikkeren. Ja, je leest het goed, zo kan je dus gewoon een groepsgesprek hebben waarin jij als enige overblijft. Ontzettend handig als je belangrijke notities, foto’s, bestanden en zelfs audio-opnamen wil maken en/of opslaan. Met het stukje ongemak maakt WhatsApp nu komaf door je gewoon via het ‘start een gesprek’-menu een chat met jezelf te laten starten. Data die in dit gesprek worden doorgestuurd zijn enkel voor jou inzichtelijk, maar worden wel ter back-up opgeslagen in Google Drive of iCloud. Als je de standaardback-ups die voor WhatsApp beschikbaar zijn hebt ingeschakeld, althans.

Stap 1 / Open WhatsApp

WhatsApp voegde de optie om ‘met jezelf te chatten’ op ieder platform toe. Het maakt dus niet uit of je de dienst graag op Android, iOS, Mac, Windows (of eender welke browser) gebruikt. Onderstaande stappen werken ook op elk platform. Let op: WhatsApp voegde de functie op het moment van schrijven pas enkele maanden geleden toe.

Mocht de optie niet verschijnen, zoek dan eerst naar een update in de App Store, Play Store of de Microsoft Store (Windows). Zodra de vereiste update is geïnstalleerd, verschijnt de optie automatisch. Voor uitleg bij de stappen gebruiken we WhatsApp voor Android. Het kan dus zo zijn dat je op een ander platform net ergens anders moet klikken.

Stap 2 / Start het gesprek

Heb je WhatsApp geopend? Klik dan rechtsonder op het chaticoontje. Het eerste contact bij ‘Contacten in WhatsApp’ is, als het goed is, meteen het gesprek met jezelf. Je kan dit ook herkennen aan de status van dit contact: ‘Bericht naar uzelf verzenden’. Sloeg je je eigen mobiele nummer ooit op in je contactenlijst, dan staat hier de daarbij opgeslagen naam. Klik op dit contact om het gesprek te starten.

Als het goed is, staat naast je profielfoto en onder de opgeslagen naam of het telefoonnummer weeral de tekst ‘Bericht naar uzelf verzenden’. Klopt dit? Dan vliegen we door naar de volgende stap.

Bij het gesprek met jezelf staat steeds de tekst ‘Bericht naar uzelf verzenden’ – © Clickx

Stap 3 / Laat berichten verdwijnen

Hoewel WhatsApp enkel geopend kan worden op toestellen die je zelf geautoriseerd hebt, sla je beter geen gevoelige informatie op in het kladblok-gesprek. Krijgt een kwaadwillende onverhoopt toegang tot jouw smartphone of de computer die op WhatsApp is ingelogd, dan ligt de gevoelige informatie plots op straat. Wil je soms toch meer gevoelige data in de chat zetten? Stel dan een vervaldatum in voor alle berichten in de chat. Klik hiervoor rechts op de drie puntjes en vervolgens op Berichten met vervaldatum. WhatsApp laat je nu een timer instellen met keuze uit 24 uur, 7 dagen of 90 dagen.

Verwijder gevoelige berichten met een standaardvervaldatum – © Clickx

Stap 4 / Snelkoppeling maken

Wil je zo snel mogelijk notities kunnen maken? Creëer dan een snelkoppeling van het gesprek. Hiervoor klik je wederom op de drie puntjes en selecteer je ditmaal Meer en klik je vervolgens op Snelkoppeling maken. Klik tot slot op Toevoegen aan startscherm om de snelkoppeling naar het gesprek te maken. Vanaf het startscherm kan het gesprek nu met één klik geopend worden.

Met de snelkoppeling open je het gesprek met één klik – © Clickx