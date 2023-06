Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je stuurde een dringend bericht en wacht sindsdien tevergeefs op antwoord. Is de ontvanger onbeleefd, of heeft hij of zij je WhatsApp simpelweg nog niet gelezen? We leggen je uit hoe je controleert wie je WhatsApp bericht gelezen heeft.

WhatsApp is uitgegroeid tot een van de meest populaire communicatie-apps ter wereld. Met miljarden actieve gebruikers over de hele wereld stelt WhatsApp mensen in staat om berichten, foto’s, video’s en spraakberichten te verzenden en ontvangen. Hoewel de app veel handige functies biedt, is er één functie waar veel gebruikers nieuwsgierig naar zijn: het kunnen controleren of iemand hun WhatsApp-bericht heeft gelezen.

Blauwe vinkjes

WhatsApp biedt standaard een handige functie die “blauwe vinkjes” wordt genoemd om aan te geven of een bericht is gelezen. Wanneer je een bericht verzendt, worden er grijze vinkjes weergegeven om aan te geven dat het bericht is afgeleverd bij de telefoon van de ontvanger. Zodra de ontvanger het bericht opent, veranderen de grijze vinkjes in blauwe vinkjes, wat betekent dat het bericht is gelezen. Dit geeft je een duidelijke indicatie dat de ontvanger je bericht heeft gezien.

Grijze vinkjes: mijn WhatsApp bericht is nog niet gelezen Blauwe vinkjes: mijn WhatsApp bericht is gelezen

Hoewel de blauwe vinkjes een handige functie zijn, zijn er enkele situaties waarin ze mogelijk niet betrouwbaar zijn. Ten eerste kunnen gebruikers ervoor kiezen om de blauwe vinkjes uit te schakelen in hun privacy-instellingen. Als de ontvanger deze instelling heeft ingeschakeld, ontvang je geen blauwe vinkjes, zelfs als het bericht is gelezen. Daarom is het niet altijd mogelijk om zeker te weten of je bericht is gelezen op basis van de blauwe vinkjes alleen. Gelukkig zijn er enkele andere indicatoren waarmee je kunt bepalen of je bericht is gelezen.

De “Laatst gezien”-tijd

Een van de meest voor de hand liggende is de “Laatst gezien”-tijd van de gebruiker. Deze informatie wordt weergegeven onder de gebruikersnaam in het chatvenster. Als de persoon je bericht heeft gelezen, maar de “Laatst gezien”-tijd niet is bijgewerkt, kan dit erop wijzen dat de persoon je bericht heeft gelezen zonder te reageren.

Een andere aanwijzing is wanneer je ziet dat de persoon online is geweest sinds je het bericht hebt verzonden. Als je merkt dat de ontvanger meerdere keren online is geweest en toch niet heeft gereageerd, is de kans groot dat het bericht is gelezen maar dat er geen reactie is gekomen.

Let op: Ook de “Laatst gezien”-tijd kan je uitschakelen.

Samengevat

WhatsApp’s blauwe vinkjes zijn een handige indicator om te controleren of iemand je bericht heeft gelezen, maar er zijn enkele beperkingen aan deze functie. Het uitschakelen van de blauwe vinkjes in de privacy-instellingen kan ervoor zorgen dat je geen betrouwbare leesbevestiging ontvangt. Daarom is het handig om ook even naar de “Laatst gezien”-tijd te kijken.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat communicatie subjectief is en dat mensen verschillende redenen kunnen hebben om niet te reageren, zelfs als ze je bericht hebben gelezen. Misschien zijn ze druk bezig, hebben ze geen tijd om te antwoorden of willen ze gewoon even nadenken over hun reactie. Het ontbreken van een reactie betekent niet altijd dat je bericht genegeerd is.

Respecteer de privacy

Het is altijd het beste om open en eerlijk te communiceren met de mensen waarmee je contact hebt als je wilt weten of je bericht is gelezen. Respecteer ook de privacykeuzes van anderen en stel geen onnodige vragen over het lezen van berichten. Niemand is verplicht om op een bericht te antwoorden.