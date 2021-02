Wisselt je laptop binnenkort van eigenaar? Zo laat je hem met een schone lei aan zijn nieuwe leven beginnen.



Wanneer je een nieuwe laptop gekocht of één hebt gekregen van je werkgever, is het altijd de vraag wat je met je oude apparaat moet aanvangen. Als deze nog prima werkt, is het natuurlijk doodzonde om hem ongebruikt in de kast te laten liggen. Wie weet kan je er nog iemand heel gelukkig mee maken. Of je hem nu doorgeeft aan een vriend of familielid of online hebt doorverkocht aan een vreemde, er zijn enkele stappen die je moet ondernemen om je laptop klaar te stomen voor zijn nieuwe eigenaar. Zo ga je te werk als je een Windows-laptop hebt:

Stap 1 /Controleer je bestanden

Deze eerste stap doe je vooral voor jezelf. Vooraleer je de laptop afstaat, moet je er natuurlijk voor zorgen dat daar niets meer opstaat dat je zou willen bewaren. Navigeer dus nog eens door Verkenner. Wie weet vindt je nog wel een map met oude vakantiefoto’s of een belangrijk document die je nog nergens anders had opgeslagen. Sla de bestanden op in je cloudopslagruimte of op een ouderwetse USB-stick zodat ze niet verloren gaan.

Stap 2 /Fabrieksinstellingen herstellen

De belangrijkste stap van de workshop. Als jij een laptop koopt, dan wil je met een schone lei kunnen beginnen. Laat dus geen sporen van jezelf achter wanneer je de laptop doorverkoopt. Zeker voor een oude laptop die al enkele jaren in gebruik is, is het aan te raden om een volledige reset te doen. Via het Start-icoon ga je naar het menu Instellingen, en vervolgens naar Bijwerken en Beveiliging. Via Systeemherstel kan je dan je laptop opnieuw instellen. Als je op Aan de slag klikt, krijg je twee opties aangeboden. Je kan er voor opteren om je bestanden te bewaren en enkel apps en instellingen te verwijderen, of alles incluis je bestanden op te kuisen. De tweede optie is grondiger en dus het meeste aan te raden (zeker wanneer je de laptop aan een onbekende doorverkoopt), maar dit proces zal wel langer duren. Maak je keuze en zet het proces in gang. Dit kan makkelijk een uur tot enkele uren in beslag nemen. Nu heb je dus tijd om even wat anders te gaan doen.



Stap 3 / Maak een nieuw account

Vanaf hier zit jouw plicht er eigenlijk op, en is het volledig aan de nieuwe eigenaar. Als die nieuwe eigenaar een vriend of familie is, dan assisteer je hem of haar misschien nog wel tijdens deze stap. Wanneer de laptop na het systeemherstel opnieuw wordt opgestart, is het weer alsof de laptop voor de allereerste keer is aangezet. Dat betekent dat je dus opnieuw een beheerdersaccount moet aanmaken (voor Windows is dit een Microsoft-account), en de nodige toestemmingen voor de opslag van je data moet geven. Je zal ook een volledig leeg bureaublad aantreffen, met uitzondering van de systeemapps zoals de browser Microsoft Edge. Dus dat betekent dat de favoriete en noodzakelijke apps opnieuw moeten geïnstalleerd worden: browser, antivirus, Office 365 etc.

Stap 3B / Voer de laatste updates uit

Updates zijn heel belangrijk voor de beveiliging van de laptop. Toch hebben we deze stap wat meer in de marge gezet omdat dit normaal gezien al zou moeten gebeurd zijn tijdens de systeemherstel. Windows 10 werd opnieuw geïnstalleerd, wat zou moeten garanderen dat de meest recente versie met alle updates is binnengehaald. Wil je toch zeker zijn, dan kan je via het Instellingen-menu checken of er nog beschikbare updates zijn. Daarvoor moet je weer in het menu Bijwerken en Beveiliging zijn. In het venster Updates zie je wanneer de laptop voor het laatst is bijgewerkt, en kan je zoeken naar recente updates.

Is de laptop volledig up-to-date?

Heb je deze workshop volledig tot deze stap doorlopen, dan heb je echt alles gedaan wat je kon om de laptop in de best mogelijke omstandigheden af te geven. Het is tijd om afscheid te nemen! Nood aan meer tips voor Windows 10? Lees hier vier handige beveiligingstips!