Windows 10 staat niet bekend als het meest privacygerichte besturingssysteem, maar met deze tips boost je in 1-2-3 je privacy!

Wie enorm privacygericht is, zal wellicht niet Windows 10 als besturingssysteem gebruiken. Daarvoor verzamelt Microsoft wat te veel data van zijn gebruikers. Dat wil echter niet zeggen dat je je volledige privacy moet opgeven wanneer je Windows 10 gebruikt als besturingssysteem. Met onderstaande tips kom je al een heel eind!

Stap 1 / de privacy-instellingen

Windows 10 komt met een handig privacyscherm waar je alle privacygerelateerde instellingen eenvoudig kan beheren. Ga naar het startscherm en zoek vervolgens naar “Instellingen”. Kies nu voor “Privacy”. Overloop hier vervolgens alle opties. “Advertising ID” houdt in dat Windows gegevens van je verzamelt om je zo gepersonaliseerde advertenties te kunnen voorschotelen (bijvoorbeeld in apps). Verder wordt er ook aangeraden om uit te schakelen dat Windows mag bijhouden welke applicaties je opstart. Klik links op “Diagnostische gegevens en feedback”.

Kies hier voor “Vereiste diagnostische gegevens”, zodat zaken zoals bezochte sites niet worden doorgestuurd. Klik vervolgens op “Activiteitsgeschiedenis”. Dit kan handig zijn wanneer je vaak wisselt tussen meerdere Windows-toestellen, want hiermee kan je snel oppikken waar je gebleven was. Gebruik je dat niet, dan schakel je de opties beter uit. Bij “App-machtigingen” kan je zaken zoals toegang tot je locatie, microfoon, camera, en meer uitschakelen. Het loont de moeite om even na te gaan welke applicaties nu precies toegang hebben tot welke functionaliteiten.

Veel handige opties vind je in de privacy-instellingen van Windows.

Stap 2 / Gebruik een lokaal account

Wanneer je een nieuwe Windows-computer hebt, log je wellicht meteen in met je Microsoft-account. Zo kan je het ecosysteem van Microsoft ten volste benutten, want alle instellingen worden gesynchroniseerd. Dat betekent echter ook dat heel wat instellingen en gegevens naar Microsoft worden verzonden. Wil je dat niet, dan kan je een lokaal account gebruiken. Ga naar Instellingen > Accounts en kies voor In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account. Je zal nu een lekker ouderwets lokaal account aanmaken, dat geen gegevens zal versturen naar Microsoft.

Gebruik een lokaal account om minder gegevens naar Microsoft te sturen.

Stap 3 / Doe een beveiligingscheck

Windows bevat een handig dashboard rond de beveiliging van je Windows 10-systeem. Ga hiervoor naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows-beveiliging > Windows-beveiliging openen. Zorg ervoor dat elk onderdeel een vinkje heeft. Hiervoor moet je bijvoorbeeld de Windows Defender antivirus en firewall inschakelen, detectie van schadelijke software inschakelen en meer. Dit is al een goede eerste stap om je systeem te beschermen, maar wanneer je belangrijke taken uitvoert op je computer (professioneel werk of bankzaken) dan loont het om te investeren in een goede antivirus.

Zorg voor groene vinkjes!

Stap 4 / Encrypteer je bestanden

Deze tip is vooral handig voor laptop-gebruikers en gebruikers van Windows 10 Pro of Enterprise. Het is namelijk mogelijk om je harde schijf te versleutelen. Wanneer je vervolgens je laptop verliest, dan kan de vinder van de laptop op geen enkele manier aan je bestanden. Om je harde schijf te encrypteren, kan je aan de slag met BitLocker. Open het startmenu en zoek naar “Bitlocker”. Kies voor BitLocker beheren. Bij je harde schijf kies je nu voor BitLocker inschakelen.