Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Mogelijk heb je de aanwezigheid van Copilot in Windows wel opgemerkt, maar heb je de AI-asssistent van Microsoft nog niet aangesproken. Toch heeft hij heel wat in zijn mars. Zoals bij elke chatbot worden de antwoorden beter naarmate je vraag (prompt) beter afgestemd is op de programmering van de toepassing. Aan de hand van enkele praktische tips laten we je zien hoe je meer uit Copilot haalt.

Het geheim van een goed antwoord zit in de prompt: hoe beter de prompt, des te zinvoller het antwoord. De prompt is in feite een instructie of vraag die je aan Copilot geeft. Het is de startlijn voor de dialoog tussen jou en de AI. De kwaliteit van je prompt bepaalt niet alleen de relevantie en nauwkeurigheid van het antwoord, maar ook de diepgang en bruikbaarheid van de informatie die je ontvangt. Een goed geformuleerde prompt leidt tot rijkere en meer gerichte antwoorden, terwijl een vage of onduidelijke prompt kan resulteren in antwoorden die misschien niet helemaal aan je verwachtingen voldoen.

Het belang van specificiteit

Een van de sleutelaspecten van een goede prompt is specificiteit. Door specifiek te zijn in je vraagstelling, help je Copilot om de context en het doel van je vraag te begrijpen. Dit is vooral belangrijk wanneer je op zoek bent naar gedetailleerde informatie of een complex probleem probeert op te lossen. Bijvoorbeeld, in plaats van te vragen “Hoe start ik een bedrijf?”, kan je beter vragen “Wat zijn de eerste stappen bij het opzetten van een tech-start-up in België?” Door meer details te verstrekken, kan Copilot een antwoord genereren dat nauwer aansluit bij je werkelijke behoefte.

De rol van duidelijkheid

Duidelijkheid is eveneens cruciaal. Een goed geformuleerde prompt is direct en vrij van ambiguïteit. Dit betekent dat je je vragen zo moet structureren dat er weinig ruimte is voor interpretatie. Als je bijvoorbeeld advies wilt over het schrijven van een zakelijke e-mail, specificeer dan aan wie je de e-mail richt, zoals een nieuwe klant of een potentiële investeerder. Dit stelt Copilot in staat om een meer toegespitst en relevant antwoord te geven.

De kunst van het openstellen van mogelijkheden

Hoewel specificiteit en duidelijkheid belangrijk zijn, is het ook waardevol om je prompts zodanig te formuleren dat ze de deur openen voor creatieve of uitgebreide antwoorden wanneer dat nodig is. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar inspiratie voor een project, kan het nuttig zijn om een open vraag te stellen die Copilot de ruimte geeft om met diverse ideeën of suggesties te komen. Een goede prompt is de sleutel tot een succesvolle interactie met Copilot. Door specifiek, duidelijk en bewust te zijn in je vraagstelling, kan je de potentie van deze krachtige AI-technologie volledig benutten. Het formuleren van effectieve prompts is een vaardigheid die met de tijd en ervaring wordt ontwikkeld. Experimenteer met verschillende benaderingen en let goed op hoe kleine wijzigingen in je prompts de antwoorden van Copilot kunnen beïnvloeden. Zo leer je niet alleen meer over het onderwerp van je vraag, maar ook over hoe je effectief kunt communiceren met geavanceerde AI-systemen.

Opbouw van een goede prompt

De betere prompt bestaat uit de volgende onderdelen:

• een rol;

• een vraagstelling of opdracht;

• beperkingen;

• eventueel: voorbeelden;

• eventueel: uitvoerformaat.

Een voorbeeld:

• Je bent expert op het gebied van voeding. Schrijf een artikel voor me over het belang van goede voeding. Het artikel is bedoeld als blogpost, de doelgroep is de geïnteresseerde leek en de lengte moet ongeveer 400 woorden zijn. Schrijf in de je-vorm. Gebruik de schrijfstijl van het volgende artikel: [URL].

Je ziet in deze prompt duidelijk de rol, de opdracht en de beperkingen terugkomen, evenals een verwijzing naar een voorbeeldartikel.

Inspiratie: wat goede prompts

Tot slot van dit hoofdstuk geven we je nog wat voorbeeldprompts die je als basis voor eigen experimenten kan gebruiken. Voel je vrij om ze aan te passen en/of uit te breiden met de kennis die je in dit artikel hebt opgedaan. De voorbeelden zijn bewust zo gekozen om de breedte van de mogelijkheden die Copilot je biedt nog een keer te onderstrepen.

Je bent een thuiseducatie-expert, ontwikkel strategieën voor het organiseren van een effectieve en stimulerende leeromgeving voor kinderen.

Je bent een expert in opvoeding, bied tips voor ouders over hoe effectief te communiceren met tieners over gevoelige onderwerpen.

Je bent een fotografie-enthousiast, geef tips voor beginners over hoe te starten met fotografie, inclusief basisuitrusting en compositietechnieken.

Je bent een fotografie-enthousiast, geef tips voor beginners over hoe te starten met fotografie, inclusief basisuitrusting en compositietechnieken. Je bent een fitnesscoach, bied ideeën voor thuisfitnessroutines die kunnen worden gedaan zonder dure apparatuur.

Je bent een yoga-instructeur, bied een plan voor het integreren van mindfulness en meditatie in dagelijkse yoga-oefeningen.

Schrijf over het kiezen van het perfecte cadeau voor de ‘persoon die alles al heeft’.

Schrijf over het kiezen van het perfecte cadeau voor de ‘persoon die alles al heeft’. Je bent een HR-specialist, illustreer hoe teambuildingsactiviteiten kunnen bijdragen aan betere samenwerking en vertrouwen binnen een team.

Beschrijf hoe de Agile-methodologie kan worden toegepast in niet-technische projecten, zoals marketingcampagnes of evenementenplanning.

Schrijf een gids over het overwinnen van veelvoorkomende obstakels bij het bereiken van persoonlijke en professionele doelen.

Je bent een fitnesscoach, bied een schema aan voor het integreren van regelmatige lichaamsbeweging in een drukke agenda.

Je bent een fitnesscoach, bied een schema aan voor het integreren van regelmatige lichaamsbeweging in een drukke agenda. Je bent een wetenschapsdocent, ontwikkel experimenten en projecten die studenten thuis kunnen uitvoeren om natuurkundige en chemische principes te begrijpen.

Ontwikkel een reeks brainstorm- en mindmappingtechnieken om studenten te helpen bij het organiseren van hun ideeën voor projecten en essays.

Onderzoek hoe slimme horloges kunnen worden geïntegreerd in dagelijkse routines, inclusief gezondheidsmonitoring en connectiviteit.

Beschrijf de ontwikkeling en het potentieel van blockchaintechnologie buiten cryptocurrency, zoals in supply chain management.

Je bent een evenementenplanner, ontwerp een workshop over netwerken voor introverte personen, met technieken om zich comfortabel te voelen in sociale situaties.

Beschrijf de ontwikkeling en het potentieel van blockchaintechnologie buiten cryptocurrency, zoals in supply chain management. Je bent een evenementenplanner, ontwerp een workshop over netwerken voor introverte personen, met technieken om zich comfortabel te voelen in sociale situaties. Ontwikkel een cursus over het effectief gebruik van humor in sociale interacties en communicatie.

Ontwikkel een zwemwork-out die zich richt op alle spiergroepen, met variaties voor verschillende vaardigheidsniveaus.

Je bent een kliminstructeur, stel een reeks oefeningen voor die de kracht en techniek verbeteren die nodig zijn voor rots- en muurklimmen.

Je bent een reisblogger, schrijf een post over een fictieve, exotische bestemming, inclusief cultuur, landschap en avonturen.

Ontwikkel een reeks karakterprofielen voor een potentieel boek, met gedetailleerde beschrijvingen van hun achtergronden, motivaties en relaties.

Je bent een reisblogger, schrijf een post over een fictieve, exotische bestemming, inclusief cultuur, landschap en avonturen. Ontwikkel een reeks karakterprofielen voor een potentieel boek, met gedetailleerde beschrijvingen van hun achtergronden, motivaties en relaties. Ontwikkel een ‘bucketlist’ reisplanner, inclusief unieke ervaringen en activiteiten die men minstens één keer in het leven moet doen.

Creëer een gids voor het plannen van een ‘voluntourism’ trip, met advies over hoe je een positieve impact kunt maken terwijl je reist.

Creëer een lijst met levensstijlaanpassingen die kunnen bijdragen aan een betere hartgezondheid.

Creëer een gids voor het plannen van een ‘voluntourism’ trip, met advies over hoe je een positieve impact kunt maken terwijl je reist. Creëer een lijst met levensstijlaanpassingen die kunnen bijdragen aan een betere hartgezondheid. Maak een lijst van eenvoudige dagelijkse acties die bijdragen aan een groenere levensstijl, zoals het verminderen van watergebruik en het kiezen van herbruikbare producten.

Schrijf een artikel over het belang van het beschermen van de biodiversiteit en hoe individuele acties kunnen bijdragen.

Je bent een budgetcoach, bied een workshop aan over het plannen van grote aankopen, zoals auto’s of vakanties, zonder financiële stress.

Je bent een consumptiepsycholoog, bied inzicht in hoe marketingtactieken consumentengedrag beïnvloeden en hoe je budgetbewust kunt blijven.

Je bent een consumptiepsycholoog, bied inzicht in hoe marketingtactieken consumentengedrag beïnvloeden en hoe je budgetbewust kunt blijven. Je bent een financieel analist, maak een diepgaande analyse van de trends en risico’s van investeren in cryptocurrency.

Laat Copilot voor je werken

Dit artikel is een hoofdstuk uit ‘Laat Copilot voor je werken’ van Bob van Duuren. Copilot is Microsofts AI-assistent, die je snel antwoord op allerhande vragen geeft. Hij maakt gebruik van de kennis van ChatGPT en is volledig gratis te gebruiken. Bovendien genereer je in een handomdraai een grote verscheidenheid aan unieke afbeeldingen met Copilot. Maar zoals altijd is het belangrijk om te weten hoe je het meeste uit dit veelzijdige product haalt.

‘Laat Copilot voor je werken’ legt aan de hand van veel voorbeelden en heldere tekst uit hoe Copilot je bij je dagelijkse werkzaamheden kan assisteren. Maar niet alleen voor je werk is Copilot geschikt: ook voor ontspanning, hobby of privézaken kan deze veelzijdige assistent je leven vergemakkelijken.

Het boek bevat tevens een hoofdstuk over Copilot Pro, de betaalde variant die de kracht van kunstmatige intelligentie naar de Office-toepassingen van Microsoft 365 brengt. Daarnaast besteedt het boek uitgebreid aandacht aan goede promptingtechnieken, aangezien de juiste prompt het verschil maakt. En vanzelfsprekend inspireren de vele voorbeelden je om nóg meer uit Copilot te halen.

Deze uitgave van van Duuren Media is onder andere verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel voor 34,99 euro.