Elke maand gaat de Clickx-redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

MSI Prestige 13 Evo A13M

De MSI Prestige 13 Evo A13M is een krachtige en draagbare laptop die ideaal is voor professionals die veel onderweg zijn. Met een gewicht van slechts 0,99 kg en een dikte van 16,9 mm past hij gemakkelijk in je tas. Ondanks zijn compacte formaat biedt hij indrukwekkende prestaties, dankzij de krachtige Intel Core i7-1360P processor, 16 GB RAM en een batterijduur tot 12 uur. Het 13-inchscherm heeft een Full HD-resolutie en een beeldverhouding van 16:10, wat comfortabel is voor langdurig gebruik. De resolutie kan wel als wat aan de lage kant worden beschouwd in vergelijking met andere laptops in deze prijsklasse. De laptop beschikt over een scala aan aansluitingen, waaronder twee Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort, een USB-A-poort en een microSD-kaartlezer. Het toetsenbord is comfortabel om op te typen en het trackpad is groot en responsief. Al met al is de MSI Prestige 13 Evo A13M een uitstekende keuze voor professionals die veel onderweg zijn of voor studenten die op zoek zijn naar een krachtige en draagbare laptop.

Adviesprijs: 1600 euro

www.msi.com

TCL C745

Niet iedereen heeft een budget van meer dan duizend euro voor een tv. Voor diegenen is de TCL C745 een uitstekende keuze. Hoewel het een QLED-scherm heeft in plaats van OLED, kan dat zelfs een voordeel zijn. Goedkopere OLED TV’s hebben vaak een lage piekhelderheid, terwijl de TCL C745 zelfs helderder kan zijn dan de LG C3. Maar wees gewaarschuwd voor de lokale dimzones; de TCL C745 heeft er slechts 120. Dit is relatief weinig en dit heeft invloed op de HDR- en contrastweergave. Bij donkere scènes met witte ondertitels zie je bijvoorbeeld een soort witte gloed rond de ondertitels vanwege het gebrek aan voldoende dimzones. De TCL C745 gaat verder dan 120 Hz en ondersteunt zelfs 4K/144 Hz op één van de vier HDMI-poorten. Het nadeel is dat twee HDMI-poorten slechts 4K/60 Hz ondersteunen. Als je een PS5, Xbox Series X en gaming pc wilt aansluiten, moet je dus regelmatig van kabel wisselen. Dit is echter een nichescenario en een logisch compromis in deze prijsklasse.

Adviesprijs: 469 euro

www.tcl.com

Motorola edge 30 neo

De Motorola Edge 30 Neo valt vooral op door zijn strakke design en compacte formaat, maar biedt ook degelijke camera’s, hoewel de nachtmodus wat geduld vereist. De groothoekcamera presteert echter minder goed bij weinig licht. Op softwaregebied loopt deze smartphone achter, met Android 12 als besturingssysteem en slechts twee geplande Android-updates, waarbij Android 14 de laatste zal zijn. Hij stond oorspronkelijk geprijsd aan 399,99 euro (voor 128GB opslag). Intussen is de prijs flink gedaald, tot iets meer dan 250 euro, terwijl de versie met 256 GB ongeveer 275 euro kost. Hoewel de 4.020mAh-batterij op het eerste gezicht niet bijzonder lijkt, houdt hij het in de praktijk moeiteloos een hele dag vol. Het 68W-snelladen is opmerkelijk voor deze prijsklasse en biedt zelfs ondersteuning voor draadloos opladen, iets wat zelden voorkomt in dit prijssegment.

Adviesprijs: 260 euro

www.motorola.com

Sony WH-1000XM4

De afgelopen jaren heeft de Sony 1000XM-koptelefoonserie onze voorkeur gekregen vanwege het uitstekende geluid, mede dankzij de hoogwaardige draadloze codecs, waaronder Sony’s eigen LDAC-technologie, die zorgt voor een optimale audiobeleving. Bovendien wordt omgevingsgeluid effectief onderdrukt dankzij Sony’s geavanceerde ANC-technologie. Hoewel hij met de WH-1000XM5 al een opvolger heeft, biedt de XM4 een betere prijs-kwaliteitverhouding. Hij bouwt voort op het succes van zijn voorgangers, zoals de WH-1000XM3. Hoewel het ontwerp niet drastisch is veranderd, zijn er wel enkele handige nieuwe functies toegevoegd, zoals multipoint pairing, DSEE Extreme-upscaling, conversatiebewustzijn en een automatische afspeel-pauzefunctie met behulp van een ingebouwde sensor. Naast deze verbeteringen ondersteunt de Sony WH-1000XM4 ook Sony’s 360 Reality Audio, wat een meeslepende ruimtelijke audio-ervaring biedt op stereokoptelefoons, en de LDAC-codec met een hoge bitrate tot 990 kbps. Het is jammer dat ondersteuning voor aptX en aptX HD ontbreekt, voor het geval je deze codecs gebruikt.

Adviesprijs: 240 euro

www.sony.com

App van de maand: Hermit

Hermit is een handige Android-app die gebruikers in staat stelt om lichtgewicht ‘lite’-apps te maken voor hun favoriete websites. Zo voelt het toch aan alsof je in een app werkt, zonder de noodzaak voor zware native apps. Hermit richt zich sterk op privacy en biedt functies zoals adblockers en trackerblokkering, evenals de mogelijkheid om JavaScript uit te schakelen. Dit is een welkome toevoeging voor gebruikers die zich zorgen maken over hun online privacy en beveiliging. Een ander opvallend aspect van Hermit is de aanpasbaarheid. Als gebruikers kan je thema’s, pictogrammen, lettertypen en zelfs nachtmodi aanpassen aan je voorkeuren, waardoor je een persoonlijke browse-ervaring kan creëren. Ondanks een wat steile leercurve blijft Hermit een uitstekende keuze voor diegenen die op zoek zijn naar een snelle, efficiënte en privacybewuste manier om te browsen op hun Android-apparaten.

Platform: Android

Prijs: gratis (bevat betalende onderdelen)