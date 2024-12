Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

OnePlus 12R

De OnePlus 12R lijkt sterk op zijn voorganger, de OnePlus 11, door vergelijkbare afmetingen en het herkenbare camerablok. De notificatieslider is echter verplaatst (om de antenneprestaties te verbeteren) en draadloos opladen ontbreekt, maar het blijft een prachtig vormgegeven toestel met sterke prestaties en een opvallend lange batterijduur. Met de grootste batterij ooit in een OnePlus-telefoon, een 5.500mAh-batterij, houdt de OnePlus 12R het bij gemiddeld gebruik moeiteloos twee dagen vol. Dankzij het 100W-snelladen is hij ook snel weer opgeladen, ruim twee keer zo snel als de premium Samsung Galaxy S24 Ultra. De camera’s van de OnePlus 12R vallen wel een tikje tegen en de 2MP-macrocamera wordt als overbodig beschouwd. Toch biedt de 12R krachtige hardware, zoals de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB RAM, 256 GB opslag en een 1,5K LTPO 4.0 amoledscherm met adaptieve refresh rate en hoge touch response rate. Hoewel de OnePlus 12R wordt geleverd met OxygenOS 14 bovenop Android 14, krijgt hij slechts drie grote Android-updates en vier jaar aan beveiligingsupdates.

www.oneplus.com

Adviesprijs: 699 euro

Bose QuietComfort Ultra

Dit is Boses meest opwindende koptelefoon in jaren en onbetwistbaar de beste op het gebied van noise-cancelling. Na uitvoerige tests in verschillende omgevingen – van vliegtuigen tot drukke steden – blijkt de ruisonderdrukking superieur aan die van de concurrentie. Hoewel de geluidskwaliteit even indrukwekkend is, hangt er een stevig prijskaartje aan. Toch rechtvaardigt de Bose QuietComfort Ultra zijn prijs met zijn uitzonderlijke prestaties. Bovendien biedt hij handige slimme functies, zoals aanpasbare actieve noise-cancelling en multipoint-connectiviteit, toegankelijk via de intuïtieve Bose Music-app. Het is spijtig dat de audio-ondersteuning van hogere kwaliteit beperkt is tot Snapdragon Sound met compatibele telefoons en de 3,5mm-audiokabel, terwijl concurrenten USB-C-audio-ondersteuning en aptX of LDAC bieden. De batterijduur van 24 uur valt ook iets korter uit dan de doorsnee van 30 uur voor noise-cancelling koptelefoons.

www.bose.com

Adviesprijs: 499,95 euro

Samsung S95C

Met zijn ongeëvenaarde helderheid is de Samsung S95C veruit de helderste oled-tv die we tot nu toe hebben getest. Hij overtreft eerdere QD-OLED schermen met een 40% hogere piekhelderheid in HDR. In vergelijking met de 820 nits van de LG C3 lijkt de 1.400 nits van de S95C bijna buitenaards. Dat komt de algemene beeldkwaliteit ten goede, vooral in felverlichte kamers. Maar dat is niet het enige waar de S95C in uitblinkt. De kleuren van de S95C bereiken straffe hoogten op het gebied van kleurvolume en zuiverheid, waarin hij onovertroffen blijft. Daarnaast zit hij boordevol gamingfuncties en beschikt hij over HDMI 2.1. We hebben zelfs de laagste inputlag ooit van 9,2 ms gemeten tijdens het gamen. Het geluid is ook verrassend goed voor zo’n dun scherm, hoewel een aparte soundbar een goede toevoeging kan zijn. Het is jammer dat het ontbreken van Dolby Vision betekent dat we nog betere HDR-tonen hadden kunnen krijgen. Ook de instellingen voor bewegingen waren niet optimaal voor films in 24 fps, en het smart tv-platform van Samsung mist, hoewel functioneel, wat finesse.

www.samsung.com

Adviesprijs: 1.749 euro

Epson EcoTank ET-2850

De EcoTank-printers van Epson staan bekend om hun revolutionaire inktsysteem, waarmee je aanzienlijk meer inkt in de printer kan krijgen dan met conventionele cartridges. Dit innovatieve systeem biedt een kosteneffectieve oplossing voor gebruikers die regelmatig grote hoeveelheden documenten afdrukken. Met de EcoTank ET-2850 richt Epson zich specifiek op studenten of andere thuisgebruikers die van plan zijn om veel te printen. Hoewel het gebruik van vloeibare inkt vele voordelen biedt, waaronder lagere printkosten en het minder frequent hoeven controleren van de inktniveaus, kan het ook enkele nadelen met zich meebrengen. Zo kan de vloeibare inkt na verloop van tijd uitdrogen, vooral als de printer slechts sporadisch wordt gebruikt. In dergelijke situaties kan een traditionele printer met inktpatronen een meer geschikte keuze zijn, aangezien deze minder gevoelig zijn voor uitdroging en daarom beter geschikt zijn voor licht gebruik. Maar print je vaak en veel, dan zit je hier goed.

www.epson.com

Adviesprijs: 329 euro

App van de maand: IFTTT

If This Then That (IFTTT) is een krachtige smartphone-app die automatisering van taken mogelijk maakt door verschillende apps en diensten met elkaar te integreren. Met IFTTT kan je eenvoudige ‘applets’ maken die bestaan uit een trigger (“this”) en een actie (“that”). Zo kan je bijvoorbeeld een applet instellen om automatisch je telefoon op stil te zetten wanneer je op je werk aankomt, of om een herinnering te ontvangen wanneer er regen wordt voorspeld. IFTTT ondersteunt talloze populaire apps en diensten, waaronder sociale media, smarthome-apparaten, gezondheids- en fitness-apps, weer-apps en nog veel meer. Hierdoor zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos. Een van de grote voordelen van IFTTT is de eenvoudige gebruikersinterface en het gemakkelijke proces om applets te maken en aan te passen. Zelfs gebruikers zonder programmeerervaring kunnen snel aan de slag en complexe automatiseringen instellen. Hoewel IFTTT een krachtige tool is, heeft die ook enkele beperkingen. Sommige applets kunnen vertraging oplopen en niet alle apps en diensten worden ondersteund. Ook kunnen sommige geavanceerde automatiseringen buiten het bereik van de app vallen. Over het algemeen is IFTTT een waardevolle toevoeging aan de smartphone-ervaring voor gebruikers die op zoek zijn naar efficiëntie en gemak in hun dagelijkse taken.

Platform: Android, iOS

Prijs: gratis (betalende versie FTTT Pro biedt geavanceerdere functies en meer applet-uitvoeringen per maand)