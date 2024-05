Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

Samsung Galaxy Tab A9+

De Samsung Galaxy Tab A9 Plus is dé koning onder de betaalbare Android-tablets, met een uitmuntende balans tussen prijs, prestaties en display. Samsung heeft aanzienlijke verbeteringen aangebracht in zijn eigen tabletsoftware, wat resulteert in een topervaring. De prestaties van het instapmodel met 4 GB RAM en 64 GB opslag zijn goed voor alledaags gebruik, maar wie meer multitasking en apps nodig heeft, kan beter kiezen voor de versie met 128 GB opslag en 8 GB RAM. Surfen, sociale media en zelfs lichte gaming verlopen soepel. Helaas laat de batterijduur te wensen over en het ontbreken van een oplader in de doos draagt niet bij aan de gebruikservaring. Gelukkig behoort het scherm niet tot de zwakke punten van deze tablet. De kleurweergave is goed, de helderheid is voldoende voor binnen gebruik en past zich automatisch aan naargelang het omgevingslicht. Met een refresh rate van 90 Hz is de ervaring consistent vloeiend, zelfs op deze budgettablet.

www.samsung.com

Adviesprijs: 1.249 euro

Acer Chromebook Plus 515

Ondanks de algemene perceptie van Chromebooks als minder krachtige machines, bewijst de Acer Chromebook Plus 515 het tegendeel. Hoewel geprijsd in de budgetcategorie, is hij uitgerust met een 12e generatie Intel Core i3 en 8 GB RAM, wat hem verrassend krachtig maakt. Onze tests toonden aan dat hij niet alleen uitstekend presteert bij dagelijkse taken, maar ook in staat is om Adobe Photoshop te draaien, dat nu beschikbaar is op ChromeOS, en de Nvidia GeForce Experience voor (cloud) gaming. Jammer genoeg valt de batterijduur tegen voor een Chromebook, met slechts vijf uur van de geadverteerde tien uur. Gelukkig compenseert het snelle opladen deze tekortkoming, met minder dan een uur laadtijd. Afgezien daarvan biedt de Acer Chromebook Plus 515 een comfortabel toetsenbord en touchpad, en het 15,6-inch-1080p-touchscreen is ruim genoeg voor een aangename gebruikerservaring.

www.acer.com

Adviesprijs: 469 euro

Netgear Nighthawk RAXE300

De Netgear Nighthawk RAXE300 bevindt zich in het middensegment van Netgears RAXE-serie, maar blijft een van de duurste routers die we hebben getest. Dit is echter geen verrassing, gezien zijn toekomstbestendige ontwerp en prestaties. Tijdens de testen bleek deze router indrukwekkende snelheden te behalen, met meerdere snelle Ethernet-poorten voor bekabelde verbindingen. Met zes optimaal geplaatste antennes en drie frequentiebanden (2,4, 5,0 en 6,0GHz) kan hij een topsnelheid van 7,8 Gbps bereiken, wat voldoende zou moeten zijn voor het streamen van 8K-video’s. Bovendien dekt hij een aanzienlijk gebied van ongeveer 230 m². Ondanks zijn futuristische uiterlijk is de installatie verrassend eenvoudig. Houd er wel rekening mee dat ouderlijk toezicht een onderdeel is van een betaald abonnement. Met al deze geavanceerde functies en prestaties is de Netgear Nighthawk RAXE300 zonder twijfel een router die is ontworpen met de toekomst in gedachten, waardoor het een waardevolle investering is voor wie op zoek is naar optimale prestaties en dekking in zijn draadloze netwerk.

www.netgear.com

Adviesprijs: 441,59 euro

Sony Xperia 1 V

De Sony Xperia 1 V onderscheidt zich als dé keuze voor wie een smartphone wil die zich gedraagt als een echte camera. Met zijn topklassecamera’s, vooral de unieke telefotocamera met continue optische zoom, is hij een klasse apart. Hoewel Sony’s camera-apps vrij complex zijn, bieden ze een diepgaande ervaring voor wie serieus is over fotografie. Wat specificaties betreft, heeft de Xperia 1 V een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 256/512GB opslag en een amoleddisplay met 120 Hz refresh rate en 4K-resolutie. Daarnaast is het geheugen uitbreidbaar via microSD, waarbij het kaartslot zelfs handmatig te openen is voor eenvoudige wisseling onderweg. Met deze indrukwekkende kenmerken biedt de Xperia 1 V een complete smartphone-ervaring die voldoet aan de eisen van zowel professionele fotografen als dagelijkse gebruikers. Of je nu verbluffende foto’s wilt vastleggen of moeiteloos wilt multitasken, deze smartphone biedt alles wat je nodig hebt.

www.sony.com

Adviesprijs: 1.249 euro

App van de maand: Smoke Free

Smoke Free is een innovatieve smartphone-app die is ontworpen om mensen te helpen stoppen met roken. De app biedt een breed scala aan functies en tools om gebruikers te ondersteunen tijdens hun stoppogingen. Een van de belangrijkste functies van Smoke Free is het bijhouden van rookvrije dagen, waarbij gebruikers hun voortgang kunnen registreren en beloningen kunnen verdienen voor het bereiken van mijlpalen. De app biedt ook gedetailleerde inzichten in de voordelen van het stoppen met roken, zoals verbeterde gezondheid en financiële besparingen. Daarnaast bevat Smoke Free een uitgebreide bibliotheek met tips, motivatiebronnen en strategieën om gebruikers te helpen omgaan met cravings en terugval te voorkomen. Bovendien biedt de app functies zoals het bijhouden van ‘geld bespaard door niet te roken’ en het monitoren van gezondheidsverbeteringen zoals verbeterde ademhaling en verlaagde hartslag. Met zijn uitgebreide functionaliteit en ondersteunende benadering is Smoke Free een effectieve tool voor iedereen die een rookvrije levensstijl nastreeft.

Platform: iOS, Android

Prijs: gratis