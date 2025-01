Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

OnePlus Pad Go

De OnePlus Pad Go is het kleinere broertje van de OnePlus Pad en biedt een betaalbaar alternatief dat de concurrentie met grotere merken aankan. Ondanks zijn lage prijs oogt de OnePlus Pad Go als een premium product. Hij is licht en slank, maar heeft enkele minpunten. De achtercamera is onhandig geplaatst, waardoor je er vaak met je vingers over veegt. Ook de bouwkwaliteit kan beter. De prestaties van de OnePlus Pad Go zijn voldoende voor basisgebruik zoals webbrowsen en videostreaming. Voor productiviteit is de OnePlus Pad Go geschikt, maar hij is geen vervanging voor een laptop. De batterijduur is voldoende voor een dag gemiddeld gebruik. Hoewel de tablet snelladen ondersteunt, duurt het enkele uren om hem volledig op te laden. Bij intensief gebruik, zoals gamen, raakt de batterij sneller leeg. De geclaimde 14 uur videoweergave bleek in de praktijk eerder 10 uur te zijn. Toch is de OnePlus Pad Go een van de beste keuzes in zijn segment.

Adviesprijs: 299 euro

Samsung S95D

De Samsung S95D is de beste oled-tv van het merk, met beelden die een realistische diepte en levensecht effect bieden. Kleuren zijn dynamisch, maar natuurlijk en de tv heeft de diepe zwarttinten en het krachtig contrast waar oled-fans naar zoeken. Met een piekhelderheid van 1.868 nits is het ook nog eens een van de helderste oled-tv’s op de markt. Samsung introduceert de nieuwe OLED Glare Free-technologie op de S95D, een matte laag die reflecties van lichtbronnen vermindert. Dit werkt uitstekend en filtert storende reflecties tot een vage waas, zelfs in heldere kamers. De S95D heeft een prachtig ‘zwevend’ ontwerp en goede ingebouwde audio. Hoewel hij prijzig is, rechtvaardigen de nieuwe functies en verbeterde beeldkwaliteit de prijs. Beschikbaar in 55, 65 en 75 inch.

Adviesprijs: 3.399 euro (65 inch)

Motorola Edge 50 Fusion

De Motorola Edge 50 Fusion onderscheidt zich in de middenklasse door zijn dunne, stevige ontwerp met IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid. Het heldere pOLED-display met 144Hz-verversingssnelheid is indrukwekkend. Met 256 GB aan interne opslag en een optie voor 512 GB, biedt deze telefoon dubbel zoveel ruimte als gebruikelijk in dit prijssegment. De camera’s en prestaties zijn naar verwachting: gemiddeld. De 50MP-hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie en levert degelijke foto’s bij dag en nacht. De ultrawidecamera presteert minder goed, maar heeft autofocus voor macrofotografie. De batterij gaat gemakkelijk een dag mee en kan in minder dan een halfuur bijna volledig worden opgeladen dankzij de 68W-snellader die in de doos zit. De software-ondersteuning bestaat uit drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates, wat uitstekend is voor deze prijsklasse.

Adviesprijs: 299 euro

EcoTank ET-8550

Door Epsons beproefde Claria-systeem met zes kleuren nu in een hervulbaar EcoTank-formaat aan te bieden, is de EcoTank ET-8550 in veel opzichten de beste fotoprinter. Tijdens de test waren we onder de indruk van de naadloze integratie van de inkttanks in het slanke ontwerp en het touchscreen maakt de printer zeer gebruiksvriendelijk. De uitgebreide functies en mediacompatibiliteit, inclusief A3-papier, zijn indrukwekkend. De afdrukkwaliteit is echt ongelofelijk goed. Of we nu zwart-wit of kleurenfoto’s of tekstdocumenten afdrukten: de resultaten waren altijd uitstekend. Dubbelzijdig printen is niet zo snel, maar dat is geen probleem voor het afdrukken van afbeeldingen op glanzend fotopapier, waarin deze printer echt uitblinkt. Bij premium fotoprinters zijn de hoge kosten van inktpatronen vaak een probleem, maar met de inkttanks is deze printer zeer zuinig in gebruik. Behalve de hoge aanschafprijs, is het moeilijk om iets negatiefs te vinden aan de Epson EcoTank ET-8550.

Adviesprijs: 649 euro

App van de maand

Pocket Casts

Pocket Casts is een premium podcast-app die uitblinkt in gebruiksgemak en functionaliteit. De app staat bekend om zijn intuïtieve interface en een breed scala aan handige functies die de luisterervaring aanzienlijk verbeteren. Gebruikers kunnen eenvoudig nieuwe afleveringen van hun favoriete podcasts ontdekken en automatisch downloaden, waardoor ze altijd toegang hebben tot de nieuwste content zonder handmatig te hoeven zoeken. Misschien wel de handigste functie in Pocket Casts is de mogelijkheid om afspeellijsten samen te stellen en de volgorde van afspelen aan te passen met de ‘up-next’ optie. Die flexibiliteit maakt het mogelijk om een persoonlijke luisterervaring te creëren die perfect aansluit bij je voorkeuren. Daarnaast biedt de app handige tools zoals het trimmen van stiltes, het overslaan van intro’s en het opdelen van afleveringen in hoofdstukken. Deze functies zorgen ervoor dat je meer controle hebt over hoe je naar podcasts luistert, wat vooral handig is voor langere afleveringen. Een minpunt is dat de trimfunctie soms kan resulteren in een schokkerig geluid, wat afbreuk kan doen aan de luisterkwaliteit. Hoewel Pocket Casts veel biedt in de gratis versie, is er een betalende upgrade nodig om toegang te krijgen tot alle functies. Die verbeterde ervaring rechtvaardigt de kostprijs wel. De combinatie van gebruiksgemak, aanpasbare functies en de mogelijkheid om altijd en overal naar je favoriete shows te luisteren, maakt van deze app een van de beste in zijn categorie.

Platform: Android, iOS

Prijs: 3,99 euro per maand (39,99 dollar per jaar)