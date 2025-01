Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

Edifier Stax Spirit S3

80 uur batterijduur is indrukwekkend voor draadloze producten en al helemaal voor koptelefoons. Wij bereikten zelfs 90 uur met de Edifier Stax Spirit S3. Bovendien is de hoofdtelefoon zeer eenvoudig te verbinden met je apparaten. Bovendien biedt hij ondersteuning voor multipoint-connectiviteit, waardoor je gemakkelijk kunt schakelen tussen je smartphone en laptop. Het zal je opvallen dat deze koptelefoon geen ANC (actieve ruisonderdrukking) of transparantiemodus heeft, zichzelf niet automatisch uitschakelt en dat de Edifier Connect-app beperkt is in opties. Die laatste is echter wel gebruiksvriendelijk. De Edifier Stax Spirit S3 blinkt vooral uit in geluidskwaliteit, dankzij het “planar magnetic”-ontwerp. Je zal binnen deze prijsklasse nauwelijks een koptelefoon met betere audiokwaliteit vinden. De vraag is of je bereid bent om er ANC voor op te geven.

Adviesprijs: 229 euro

Ricoh GR IIIx

Hoewel smartphones tegenwoordig prima foto’s maken, kijk je als hobbyfotograaf mogelijk uit naar een dedicated fototoestel. Als je voor op reis liever een compacte camera met uitstekende beeldkwaliteit hebt dan een robuust exemplaar, raden we de Ricoh GR IIIx aan. Deze camera heeft een grotere APS-C-sensor, zoals je die ook in veel grotere camera’s zoals DSLR’s vindt, en een vaste 40mm f/2.8-lens die haarscherpe foto’s maakt. Het is een bijzonder populaire keuze onder straatfotografen en een van de weinige echte compactcamera’s. De GR IIIx biedt een handige macrofotografiemodus, een slimme snapfocusinstelling voor vooraf ingestelde afstanden, diverse prachtige kleurprofielen en fotobewerking in de camera. De GR IIIx is niet perfect: hij heeft geen ingebouwde flits, de batterijduur is beperkt, het touchscreen is niet flexibel en hij is niet bestand tegen stoten. Maar deze compromissen zijn te overzien voor wie op zoek is naar de beste beeldkwaliteit in een kleine camera.

Adviesprijs: 1.099 euro

ASUS Zenbook 14 OLED

De ASUS Zenbook 14 OLED is een slanke en lichte laptop met een prachtig oledscherm en een krachtige Intel Core Ultra-processor. Het oleddisplay is de blikvanger: het is helder, kleurrijk en biedt uitstekend contrast. Het is dan ook ideaal voor creatief werk, films kijken of gewoon internetten. De laptop heeft ook een Intel Evo-certificering, wat staat voor lange batterijduur, snelle reactiesnelheid en soepele prestaties. De Zenbook 14 OLED is verkrijgbaar in twee configuraties. De voordeligere versie, rond de 1.000 euro, is uitgerust met een Intel Core Ultra 7 155H-processor en 16 GB RAM. De duurdere versie heeft dezelfde processor, maar biedt 32 GB RAM. Met 1TB basisopslag heb je voldoende ruimte voor allerlei mediabestanden. Het meest indrukwekkende is dat de ASUS Zenbook 14 OLED al deze krachtige prestaties en een krachtige batterij weet te combineren in een lichtgewichtontwerp. De laptop weegt slechts 1,2 kg, wat zelfs minder is dan een MacBook Air.

Adviesprijs: 1.099 euro (16 GB RAM), 1.399 euro (32 GB RAM)

Samsung Galaxy A55

De Samsung Galaxy A55 biedt opmerkelijk veel waar voor zijn geld. Het toestel beschikt over een aantrekkelijk 6,6-inchscherm met dezelfde resolutie en verversingssnelheid als de Galaxy S24: een FHD+ resolutie, refresh rate van 120 Hz en een maximale helderheid van 1.000 nits. Hoewel de helderheid iets hoger zou mogen, is die meestal voldoende. De telefoon is uitgerust met een 5.000mAh-batterij, die makkelijk een volledige dag meegaat bij gemiddeld gebruik. Opladen duurt echter vrij lang; je moet rekenen op 1,5 uur voor een volledige lading en er wordt geen oplader meegeleverd. De Galaxy A55 heeft indrukwekkende camera’s: een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-groothoekcamera en een 5MP-macrocamera. De kwaliteit van de eerste twee camera’s komt dicht in de buurt van die van de Galaxy S24, Samsungs vlaggenschip. De macrocamera voegt echter weinig toe, maar dat nemen we voor lief gezien de andere voordelen.

Adviesprijs: 355 euro euro

App van de maand: Todoist

Zit je niet in het Google-ecosysteem (voor Keep) of wil je meer mogelijkheden voor het organiseren van je takenlijst, dan is Todoist een app die we blindelings kunnen aanraden. Het is een krachtige en intuïtieve app voor taakbeheer die uitblinkt in eenvoud en functionaliteit. Met zijn strakke interface maakt Todoist het gemakkelijk om taken te organiseren, prioriteiten te stellen en deadlines in te stellen. De app ondersteunt subtaken, labels, herinneringen en projecten, waardoor gebruikers hun taken nauwkeurig kunnen beheren. Integraties met andere tools zoals Google Agenda en Slack versterken de bruikbaarheid. Hoewel Todoist veel functies biedt, kan de leercurve voor nieuwe gebruikers steil zijn vanwege de vele mogelijkheden en aanpassingsmogelijkheden. Sommige geavanceerde functies, zoals het delen van projecten, vereisen een premium abonnement, wat de kosten kan verhogen voor gebruikers die uitgebreide functionaliteit nodig hebben. De synchronisatie kan af en toe vertragingen vertonen, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers die real-time updates wensen. Al met al is Todoist is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een flexibele en krachtige app voor taakbeheer, zowel privé als in je professionele leven.

Platform: Android, iOS

Prijs: gratis (Todoist Premium: 3 dollar/maand en Todoist Business: 5 dollar/maand)