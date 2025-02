Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Hoewel je tegenwoordig al een aardige cent neertelt voor een ‘premium’ computermuis, zijn er tegenwoordig ook goedkopere modellen te vinden die prettig genoeg werken voor kantoortaken, productiviteit of eenvoudige games. We overlopen de aandachtspunten, samen met de beste, betaalbare opties onder de 50 euro.

We zijn ons ervan bewust dat duurdere muizen vaak opties bieden waar je nu eenmaal voor moet betalen, zoals een hoge polling rate (het aantal keer per seconde dat de muis zijn positie controleert om accuraat te zijn), maar ook voor het design en ergonomische voordelen betaal je wat meer. Nochtans hebben de meeste gebruikers geen behoefte aan de extra’s die duurdere muizen bieden. En al helemaal als je de muis enkel gebruikt voor alledaagse taken zoals browsen, productief werk in Office-programma’s of lichte gaming. Betaalbare muizen zijn over het algemeen eenvoudig in ontwerp en hebben vaak minder geavanceerde sensoren of instelbare knoppen. Maar wat bij zowat alle technologie geldt: wat er niet op zit, kan niet stuk gaan. Een goedkopere muis kan ook een uitstekende keuze zijn als je op zoek bent naar een reserve-exemplaar of wanneer je af en toe op een andere locatie werkt.

Comfort, sensor en dpi

Voor 50 euro of minder kan je al muizen vinden die een uitstekende balans bieden tussen prijs en functionaliteit. Merken zoals Logitech, Microsoft en Trust hebben betrouwbare instapmodellen die lang meegaan en waarbij je niet het gevoel hebt dat je er te veel aan hebt uitgegeven. Ook goedkopere muizen bieden eigenlijk alle basisfunctionaliteiten die je nodig hebt. Ze hebben meestal een responsieve, betrouwbare sensor en werken direct, zonder installatie. Hoewel ze geen instelbare grip-opties hebben zoals high-end muizen, zijn ze meestal ontworpen met comfort in gedachten en bieden ze vaak een prettige greep voor dagelijks gebruik. Afhankelijk van je handgrootte en persoonlijke voorkeur is het belangrijk om te kijken naar de grootte en vorm van de muis. Compacte modellen zijn vaak goedkoper, maar kunnen voor langere sessies minder comfortabel zijn. Zelf zijn we dan ook geen fan van té kleine muizen. Sommige budgetmuizen hebben extra knoppen aan de zijkant die je kan instellen om bepaalde acties uit te voeren, zoals vooruit- en teruggaan in de browser. Daar zijn we persoonlijk wel fan van en het is een meerwaarde. Ook belangrijk is de sensor in de muis. Die bepaalt de nauwkeurigheid en snelheid van de cursor. De meeste budgetmuizen gebruiken een optische sensor die geschikt is voor standaardgebruik, maar misschien minder nauwkeurig werkt op gladde oppervlakken. Als je de muis op verschillende oppervlakken gebruikt, kan het handig zijn om er een met een hoogwaardige optische sensor te kiezen. Let ook op de dpi-instellingen. Veel budgetmodellen hebben een vaste dpi, wat betekent dat je niet kan schakelen tussen gevoeligheden. Voor dagelijks gebruik is dit meestal geen probleem, maar voor specifiekere taken kan het een nadeel zijn.

Is draadloos wel oké?

Ook in het segment van betaalbare muizen is draadloos de standaard geworden. Afhankelijk van het model gebeurt de connectie met je pc via bluetooth of een usb-ontvanger. Draadloze muizen zijn zijn ook fijn voor gebruikers die hun bureau overzichtelijk willen houden en geen zin hebben in kabels. Hoewel de batterijduur misschien iets korter is dan bij duurdere modellen, bieden goedkopere draadloze muizen nog steeds een aanvaardbare levensduur. Soms kunnen ze wekenlang tot een maand meegaan zonder opladen. We hebben in deze koopgids maar één bekabelde muis opgenomen (voor wie al eens graag gamet). Enerzijds omdat de markt tegenwoordig op draadloze muizen focust, aangezien de technologie intussen quasi foutloos werkt. Per slot van rekening zijn exemplaren zonder kabel veel praktischer voor dagelijks gebruik.

De beste goedkope muizen in 2025

Logitech M330 Silent Plus

De Logitech M330 Silent Plus is een uitstekende keuze voor wie in stilte wil werken. Dit model is ontworpen met gereduceerde klikgeluiden, ideaal voor gedeelde werkruimtes, bibliotheken of thuiswerken zonder afleiding. De muis is ergonomisch ontworpen voor rechtshandig gebruik en voelt comfortabel in de hand, zelfs bij langdurig gebruik. Hij werkt op één enkele AA-batterij die (afhankelijk van gebruik) tot wel 24 maanden meegaat, wat het een zeer energiezuinige optie maakt. Met een betrouwbare draadloze verbinding via een kleine usb-ontvanger is hij eenvoudig te installeren en direct klaar voor gebruik. Hoewel de M330 geen aanpasbare knoppen of hoge dpi-instellingen biedt, volstaat de sensor met een dpi van 1000 voor dagelijkse taken. De combinatie van comfort, stilte en lange batterijduur maakt dit een populaire keuze binnen zijn prijsklasse.

Adviesprijs: 39,99 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: 1.000 dpi, draadloos (usb), stille klikgeluiden, ergonomisch, batterijduur: 24 maanden

Logitech M330 SILENT PLUS - Muis - 3 knoppen - draadloos - 2.4 GHz - USB draadloze ontvanger - blauw €36,84 Koop op Nl.fnac.be Nl.fnac.be Logitech M330 Silent Plus - Draadloze Muis - Rood 4.6 €36,90 Koop op Bol.com Bol.com Logitech M330 Silent Plus Draadloze Muis Zwart €39,99 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

Microsoft Bluetooth Mouse

De Microsoft Bluetooth Mouse is ideaal voor wie een eenvoudige en betrouwbare draadloze verbinding zoekt, zonder dat je een usb-poort nodig hebt. Het slanke en minimalistische ontwerp sluit naadloos aan bij de meeste moderne laptops en computers. Hij werkt via bluetooth, wat betekent dat je geen dongle nodig hebt en direct kunt koppelen met vrijwel elk apparaat met bluetooth-functionaliteit. Deze muis heeft een batterijduur tot wel 12 maanden, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over frequent opladen. Hoewel hij geen uitgebreide functies heeft zoals programmeerbare knoppen of hoge dpi-instellingen, biedt de Microsoft Bluetooth Mouse een degelijke sensor en vloeiende cursorcontrole voor dagelijks werk, browsen en lichte productiviteit. Het ontwerp is symmetrisch en ligt prettig in de hand, zowel voor links- als rechtshandige gebruikers, waardoor hij een veelzijdige keuze is voor wie op zoek is naar een betrouwbare, betaalbare draadloze muis.

Adviesprijs: 45,99 euro – www.microsoft.com

Eigenschappen: 1.000 dpi, draadloos (bluetooth), bovengemiddelde sensor, batterijduur: 12 maanden

Microsoft ® - Bluetooth Muis - Zwart 4.2 €74,00 €63,00 Koop op Bol.com Bol.com

Trust Yvi Wireless Mini Mouse

De Trust Yvi Wireless Mini Mouse is compact, licht en dus handig om mee te nemen. Deze kleine, draadloze muis werkt via een usb-ontvanger die je gemakkelijk kan opbergen in de muis zelf. Het compacte formaat betekent dat hij perfect is voor wie veel reist of een tweede muis zoekt voor een laptop. De sensor biedt twee instelbare dpi-niveaus (800 en 1.600), wat de muis flexibel maakt voor zowel standaardtaken als iets nauwkeuriger werk. Ondanks het lage prijskaartje heeft de Yvi een verrassend comfortabel ontwerp met rubberen zijgrepen voor betere controle. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren en patronen, wat een leuke optie biedt voor wie zijn werkplek wat persoonlijker wil maken. Hoewel de Yvi niet de beste bouwkwaliteit heeft, is het wel de ideale keuze voor wie liefst zo weinig mogelijk uitgeeft aan een goed werkende muis.

Adviesprijs: 12,99 euro – www.trust.com

Eigenschappen: 800-1.600 dpi, draadloos (usb), licht en draagbaar, spotgoedkoop, batterijduur: 6 maanden

Trust Yvi+ - Draadloze Muis - Compact - Stil - Zwart 4.2 €14,99 Koop op Bol.com Bol.com Trust Yvi+ Wireless Mouse Eco Zwart €18,99 Koop op Coolblue.be Coolblue.be Trust Wireless Mouse Yvi - Muis - optisch - draadloos - 2.4 GHz - USB draadloze ontvanger €28,33 Koop op Nl.fnac.be Nl.fnac.be

SteelSeries Rival 3

De SteelSeries Rival 3 heeft veel te bieden voor wie het betaalbaar wil houden, maar net iets meer functionaliteit zoekt. De muis is uitgerust met een TrueMove Core optische sensor die tot 8.500 dpi ondersteunt, wat uitzonderlijk is in dit segment en een vloeiende en nauwkeurige cursorcontrole biedt. Met drie programmeerbare knoppen en de mogelijkheid om snel tussen dpi-instellingen te schakelen, is de Rival 3 zowel geschikt voor dagelijks gebruik als lichte gaming. Het ergonomische ontwerp met een matte afwerking voelt stevig aan en biedt grip zonder zwaar aan te voelen, wat ideaal is voor langere sessies. Bovendien heeft de muis RGB-verlichting in drie zones, die je kan aanpassen met de SteelSeries-software. De muis is bedraad, wat minder flexibiliteit biedt, maar zorgt voor een stabiele en lagvrije ervaring. Hoewel de Rival 3 geen luxefuncties heeft, zoals verwisselbare zijpanelen, biedt hij veel functionaliteit aan een gunstige prijs, voor wie graag af en toe gamet.

Adviesprijs: 48,99 euro – www.steelseries.com

Eigenschappen: tot 8.500 dpi (schakelen via knoppen), bekabeld, ergonomisch, geschikt voor games

SteelSeries Rival 3 - Optische Gaming Muis - RGB - 8500 CPI- Zwart 4.6 €29,99 €27,39 Koop op Bol.com Bol.com SteelSeries Rival 3 Gaming Muis €29,99 Koop op Coolblue.be Coolblue.be SteelSeries Rival 3 - Muis - optisch - 6 knoppen - met bekabeling - USB €39,94 €30,14 Koop op Nl.fnac.be Nl.fnac.be