Je werkplek moet bij voorkeur netjes, opgeruimd en overzichtelijk zijn. Een wirwar aan kabels doet daar echt afbreuk aan. Gelukkig kan je kiezen voor een draadloos toetsenbord. Maar waar let je op als je er eentje koopt? Er zijn heel wat verschillende draadloze toetsenborden in de handel, ieder met zijn eigen unieke karakteristieken en functionaliteiten. Aangezien je hopelijk heel wat jaren met het accessoire zal doen, is het belangrijk om de juiste keuze te maken. Wij kijken naar duurzaamheid, gebruiksgemak, connectiviteit en ergonomie.

Duurzaamheid is tweeledig. Aan de ene kant is er natuurlijk het materiaal waar het draadloze toetsenbord van is gemaakt. Meestal worden er nieuwe plastics voor gebruikt, maar we zien steeds vaker dat een deel van het gebruikte materiaal afkomstig is van gerecycleerd materiaal. We zien nog niet veel toetsenborden die volledig van hergebruikte grondstoffen gemaakt zijn. Kijken we naar verpakkingen, dan heeft een compleet kartonnen verpakking natuurlijk de voorkeur – het liefst van gerecycleerd materiaal én gedrukt met bijvoorbeeld soja-inkt. Er is echter nog een factor die meespeelt bij duurzaamheid: de accuduur. Sommige toetsenborden kunnen drie jaar lang werken op één enkele AA-batterij, terwijl andere modellen ieder half jaar twee batterijen verbruiken. Het is verstandig om op te letten voor je overgaat tot de aanschaf. Een oplaadbaar model kan je ook het nodige gebruiksgemak opleveren.

Gebruiksgemak van draadloze toetsenborden

Het is belangrijk om te bepalen wat je met het toetsenbord gaat doen. Wil je het thuis gebruiken, ook voor het spelen van games, ben je juist een schrijver of werk je veel met data? Dat bepaalt al voor een groot deel wat voor soort toetsenbord je wil. Gebruik je bijvoorbeeld het numerieke deel (vrijwel) nooit, dan verhoog je de ergonomie op je werkplek enorm door te kiezen voor een compacter model, zonder de cijfers aan de rechterzijde. Maar je kan ook een stapje verder denken: zitten er bijvoorbeeld multimediatoetsen op waarmee je muziek kan pauzeren of afspelen, het volume van je computer kan regelen en je computer ‘op slot’ zetten? En is het mogelijk om de functie van die sneltoetsen aan te passen naar jouw specifieke wensen? Het zijn soms kleine dingen die het verschil maken, maar ben je eenmaal gewend aan sneltoetsen, zal je niet anders meer willen. Gebruik je een toetsenbord in combinatie met je laptop en neem je deze set mee op pad? Opteer dan ook voor een compacter model. Een ander puntje: werk je op een Windows-pc of een Mac? Dan is het namelijk wel handig om de juiste symbolen op de juiste plek te hebben.

Mechanisch of niet?

Als het gaat om gebruiksgemak, moet je ook denken aan het type toetsenbord. Je kan toetsenborden opdelen in grofweg twee types: met mechanische ‘switches’ en met een membraan. De eerstgenoemde heeft een zware aanslag en een (meestal) hoorbare klik. Je moet je vingers hoger optillen en met meer kracht doen neerkomen. Je krijgt dan het gevoel van een elektronische typemachine of een computer van 30 jaar geleden. Het zijn echter wel heel duurzame modellen, die je makkelijk kan aanpassen en repareren. Het membraan is juist heel licht: je hoeft de toetsen vaak maar aan te raken of je hebt al een letter getypt. Denk daarbij aan het gevoel van een laptoptoetsenbord of dat van een tablethoes-toetsenbord. Maar: tussen die twee uitersten zit een wereld aan mogelijkheden. Het beste is om een toetsenbord ook echt fysiek te voelen en uit te proberen als je de kans hebt.

Connectiviteit

Er zijn grofweg twee manieren om je toetsenbord met je computer, laptop of tablet te verbinden: via bluetooth of een speciale dongle. Die laatste mogelijkheid biedt de beste connectiviteit, maar bluetooth is het meest compatibel. In theorie kan je met bluetooth af en toe een kleine storing ervaren, maar in de praktijk maakt het niet zoveel verschil. Het grootste verschil zit hem in de vertraging, of de lag in de verbinding: die is met een dongle vaak beter. Gamers zullen daar vooral op letten. Wel kan je letten op de mogelijkheid dat je toetsenbord met meerdere apparaten verbonden kan zijn. Sommige toetsenborden hebben een geheugen voor meerdere apparaten, waardoor je met één druk op de knop kan schakelen tussen je computer en je smartphone, je tablet of je laptop. Een dergelijke functie is alleen van toepassing als je ook op meerdere apparaten tegelijk werkt.

Ergonomie

De ergonomie van een toetsenbord mag je niet vergeten. Je besteedt waarschijnlijk heel wat uren achter een toetsenbord en een slechte houding kan daarbij verregaande gevolgen hebben voor je gezondheid. Zorg dat de letters niet te dicht op elkaar zitten, maar ook niet te ver uit elkaar. Heb je kleine handen? Dan is een compacter toetsenbord waarschijnlijk beter voor je. Gebruik je het numerieke deel van je toetsenbord niet? Kies dan voor een model zonder dat blok, zodat je muis beter binnen handbereik is. Het summum van ergonomische toetsenborden is een split keyboard, waarbij je het toetsenbord in een hoek hebt staan. Het is een soort uit elkaar getrokken driehoekvorm, waardoor je polsen een natuurlijkere houding hebben. Vaak zit deze hoek vast, maar er zijn ook modellen waarbij je de hoek helemaal zelf kan instellen. Maar werk je normaliter op een laptop, dan verhoog je jouw ergonomie al een enorm stuk door een extern toetsenbord te gebruiken.

De beste draadloze toetsenborden

Logitech MX Keys

Als je het hebt over een veelzijdig en duurzaam toetsenbord, staat de Logitech MX Keys hoog op het lijstje. Het toetsenbord is voor ruim een derde gemaakt van gerecycleerd materiaal, beschikt over een oplaadbare accu en met de Logitech-software kan je alle functies aanpassen naar eigen wens. Je kan maximaal drie apparaten koppelen aan dit toetsenbord, waarbij je met één druk op de knop kan wisselen. De toetsen zijn speciaal gevormd naar je vingers en hebben en zijn heel responsief. Je kan bij dit model een achtergrondverlichting activeren indien gewenst en er is zelfs een compacter model beschikbaar, zonder numeriek deel. Er is ook een lijn, speciaal voor Apple-computers.

Adviesprijs: 95 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: Degelijk toetsenbord, oplaadbare accu, dongle en bluetooth, 3 apparaten tegelijk bedienen.

Apple Magic Keyboard met Touch ID

Bij je Mac koop je natuurlijk een Apple keyboard. Dit model heeft alle functietoetsen op de juiste plek en is een geweldig voorbeeld van een compact toetsenbord. Het is een stijlvol object om je bureau helemaal af te maken. Als kers op de taart beschikt dit Apple Magic Keyboard over een vingerafdruksensor, waardoor je kan inloggen met je vingerafdruk. Je verbindt via bluetooth, het toetsenbord beschikt over een ingebouwde accu. Deze accu gaat ongeveer een maand mee, wat niet lang is. Apple heeft ook modellen in het assortiment zonder Touch ID of juist met een numeriek toetsenbord.

Adviesprijs: 150 euro – www.apple.com

Eigenschappen: Ingebouwde accu, enkel via bluetooth, speciaal voor Apple, ingebouwde vingerafdruksensor.

Microsoft All-in-One Media Keyboard

Als je het hebt over alles-in-eenoplossingen, komt dit toetsenbord wel heel dicht in de buurt. Dit draadloze toetsenbord heeft namelijk een ingebouwd touchpad, waardoor je geen externe muis meer nodig hebt. Perfect om vanaf de bank te werken, of om je laptop echt even weg te schuiven als je dat wil. Het toetsenbord is morsbestendig, wat een prettige bijkomstigheid is. De verbinding gaat via een dongle, waardoor je hem niet met alle apparaten kan koppelen. Er is geen ingebouwde accu: dit model werkt op traditionele batterijen.

Adviesprijs: 45 euro – www.microsoft.com

Eigenschappen: Ingebouwd touchpad, enkel via dongle, werkt op batterijen, geen numeriek toetsenbord.

Logitech MX Mechanical Mini voor Mac

Hoewel je mechanische toetsenborden vooral ziet bij gamers, vinden sommige mensen het gewoon fijn typen. Logitech komt aan deze groep tegemoet met hun lijn mechanische toetsenborden. Hier zien we de Mechanical Mini voor Mac, met speciale toetsen voor Applegebruikers. Met de gratis Logitech-software kan je alle functietoetsen naar wens aanpassen. Dit model is morsbestendig en heeft een ingebouwd accu. Je sluit hem aan via bluetooth. Je kunt het koppelen aan meerdere apparaten tegelijk en is compact genoeg om mee te nemen naar welke locatie dan ook.

Adviesprijs: 150 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: Mechanisch ontwerp, speciaal voor Apple, aanpasbaar naar wens.

Logitech K860 Wireless Split Keyboard

Het Logitech K860 Ergonomisch Draadloos toetsenbord is een zogeheten Split Keyboard. Je sluit het via de usb-ontvanger of bluetooth op je laptop, MacBook of computer aan. Het ontwerp stimuleert een natuurlijke houding van je handen. Je vingers maken minder overbodige bewegingen en je hoeft ze niet onnodig te strekken. Je armen en polsen nemen een betere houding aan doordat het bord in een hoek naar achteren loopt en de comfortabele polssteun net iets hoger is dan het toetsenbord. Daarnaast heeft het alle functies van de eerder genoemde Logitech MX keys.

Adviesprijs: 120 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: Ergonomisch toetsenbord, aanpasbare functies, via dongle of bluetooth.

Corsair K57 RGB Wireless Gaming Keyboard

Hoewel gamers het liefst gebruikmaken van een bekabeld toetsenbord, zijn er wel degelijk draadloze modellen beschikbaar. De Corsair K57 heeft een ingebouwde verlichting (met RGB-kleuren). Heb je meerdere Corsair-producten? Dan kan je de verlichting op elkaar afstemmen. Dit toetsenbord heeft geen mechanisch ontwerp, waardoor de toetsaanslagen een minieme vertraging hebben. Je kan het met maximaal vier apparaten tegelijk verbinden.

Adviesprijs: 100 euro – www.corsair.com

Eigenschappen: Gamersmodel, RGB-verlichting, aanpasbaar naar wens.