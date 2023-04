Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In sommige gevallen volstaat het niet om je webcam in te pluggen en die meteen te doen functioneren. Werkt je camera niet? Dan moet je mogelijk de Windows-instellingen erbij nemen. Weigert je webcam dienst? Dan moet je niet meteen het ergste vrezen. Vaak heeft het te maken met de privacy-instellingen in Windows die ‘te streng’ geconfigureerd staan. Verder moet je Windows ook toestemming geven om je camera te gebruiken. Je webcam instellen in Windows doe je zo.

Stap 1: privacy-instellingen openen

Van zodra de webcam aangesloten is op je pc, open je de algemene instellingen. Zelf doen we dan het liefst via de toetsencombinatie Windows + i, dat werkt lekker snel. In het venster dat verschijnt vind je de belangrijkste instellingen terug voor je Systeem, Apparaten, Telefoon, enzovoort. De knop die je zoekt is de voorlaatste, Privacy, die met het slot-icoontje. Klik erop.

Beginnen doen we vanuit het Instellingen-scherm.

Stap 2: camera-instellingen aanpassen

Klik in de linkerzijbalk op het menu-item Camera. Bovenaan staat Toegang tot de camera toestaan op dit apparaat. Boven de knop Wijzigen kan je zien of je apparaat toegang heeft tot je camera. Is niet dat niet het geval, klik dan op Wijzigen. Er verschijnt een schuifknop. Zet die aan en je bent er bijna.

Zo geef je de camera toegang op je Windows-pc.

Stap 3: toestemming geven aan apps

In hetzelfde scherm als bij stap 2 zet je de schuif open bij Apps toegang verlenen tot uw camera. Daarna kan je op app-niveau gaan bepalen welke toepassingen je camera mogen gebruiken. Zet zoals gewenst enkel de nodige schuifschakelaars aan. Zo behoud je de nodige controle.

Stap 4: je webcam testen

Uiteraard wil je nu weten of alles naar behoren werkt. Een van de gemakkelijkste manieren om je webcam te testen, is via de Camera-app die standaard in Windows zit. Zoek ernaar via het vergrootglas in de Windows-taakbalk. En voilà: als alles goed is, zie je jezelf in beeld. Met de menuknoppen rechts kan je wisselen tussen foto en video en een selfie maken. Veel webcamplezier gewenst.

Het moment van de waarheid is aangebroken.