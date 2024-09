Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Vandaag gaan we in deze gids de belangrijke aspecten van het spelen van Diablo 4 doornemen die nuttig voor je zullen zijn. We leggen uit hoe je het juiste moeilijkheidsniveau kiest en hoe je het hoofdverhaal kunt balanceren met zijmissies. Je zult ook ontdekken hoe je een Diablo 4 carry-service kunt gebruiken om je karakter sneller te levelen en andere voordelen te behalen. Daarnaast bespreken we het belang van deelname aan groeps evenementen en het bestrijden van wereldbazen. Al deze tips kunnen je geweldige beloningen opleveren en je karakter sterker maken.

Het juiste moeilijkheidsniveau kiezen

Wanneer je Diablo 4 start, is de eerste beslissing die je moet nemen welk moeilijkheidsniveau je speelt: Tier 1 of Tier 2. Tier 2 biedt extra ervaring en goud, maar heeft ook sterkere vijanden. Voor beginners is Tier 1 vaak de betere keuze. Dit stelt je in staat om sneller door het spel te vorderen, wat in feite resulteert in vergelijkbare hoeveelheden ervaring en goud als Tier 2, dankzij het snellere tempo. Als je Tier 1 te makkelijk vindt, kun je de moeilijkheid later altijd verhogen door het Wereld Tier-standbeeld in Kyovashad te bezoeken, dat net ten noorden van de waypoint ligt.

Balanceren van hoofdverhaal en zijcontent

Terwijl je door Diablo 4 reist, moet je beslissen of je je wilt concentreren op het hoofdverhaal of inzijcontent wilt duiken. Het eerst voltooien van het hoofdverhaal heeft zijn voordelen. Zodra je klaar bent, kun je de campagne overslaan voor alle extra personages die je maakt, waardoor je vanaf het begin toegang krijgt tot alle waypoints en andere functies. Je krijgt ook toegang tot je mount, die het reizen door het uitgestrekte landschap versnelt.

Toch is er een sterke reden om wat zijcontent te mengen terwijl je vordert. Elke zone heeft een reputatiesysteem dat je beloont met vaardigheidspunten, extra potions en andere bonussen die voor al je personages gelden. Om deze voordelen te maximaliseren, streef ernaar om reputatierang drie in elke zone te bereiken voordat je verdergaat. Deze aanpak maakt je personages sterker en capabeler in gevechten, vooral tegen wereldbazen en tijdens groepsevenementen.

Groepsevenementen en wereldbazen begrijpen

Groeps evenementen zijn verspreid over de spelwereld en kunnen verleidelijk zijn om aan deel te nemen. Voor laag-niveau karakters zijn deze evenementen echter misschien niet zo lonend. In het begin is de kans om legendarische items uit deze evenementen te verkrijgen relatief laag. Het is beter om je op deze evenementen te concentreren als je rond niveau 30 bent, waar de beloningen waarschijnlijk legendarische items zullen bevatten.

Wereldbazen daarentegen zijn een ander verhaal. Als je een wereldbaas ziet verschijnen, laat dan alles vallen en sluit je aan bij de strijd. Het verslaan van een wereldbaas beloont je niet alleen met legendarische items, maar levert ook waardevolle crafting-materialen en een wekelijkse kist met nog meer loot op. Geef altijd prioriteit aan wereldbazen wanneer ze op de kaart verschijnen.

Het vinden van altaren van Lilith

Altaren van Lilith zijn verspreid over de wereld en bieden permanente statistiekbonussen voor al je personages. Deze altaren dragen ook bij aan je reputatie in elke zone, waardoor ze dubbel zo belangrijk zijn. Het is het beste om deze altaren te zoeken met je hoofdpersoon, omdat de bonussen die ze bieden gedeeld worden over al je personages, maar de altaren niet op de kaart gemarkeerd zullen zijn voor volgende personages. Gebruik een interactieve kaart om deze altaren te vinden en te verzamelen terwijl je door elke zone vordert.

Juiste dungeons kiezen

Dungeons in Diablo 4 bieden unieke beloningen, waaronder legendarische aspecten die je kunt gebruiken om je uitrusting te verbeteren. Een van de eerste dungeons die je zeker moet prioriteren is het Verloren Archief, dat niet ver in het spel ligt. Het voltooien van deze dungeon beloont je met het Aspect van de Beschermer, een zeer krachtige defensieve vaardigheid die je op je uitrusting kunt toepassen. Dit aspect biedt een schade schild telkens wanneer je een elite vijand raakt, waardoor het een waardevolle aanwinst is in het begin van het spel.

Focus op dungeons die aspecten bieden die voordelig zijn voor je huidige build. Gebruik de Codex van Kracht om je runs te plannen. Hoewel het verleidelijk is om elke dungeon te verkennen, onthoud dat je veel later nog zult terugkeren, dus prioritiseer voorlopig de belangrijkste.

Extra uitrusting beheren

Terwijl je Sanctuarium verkent, verzamel je allerlei loot, van basis tot legendarische items. Aan het begin is het slim om de meeste van je uitrusting (behalve legendarische items) af te breken om crafting-materialen te krijgen, die je later nodig zult hebben om je uitrusting te upgraden. Wanneer je niveau 20-25 bereikt, overweeg dan om enkele items voor goud te verkopen, wat nuttig is voor upgrades en crafting. Bewaar je legendarische items, zelfs als je ze niet meteen gebruikt—ze kunnen nuttig zijn voor een andere build of nadat je de opstelling van je karakter hebt veranderd.

Experimenteren met respecs

In Diablo 4 kun je eenvoudig de vaardigheden en mogelijkheden van je karakter aanpassen, en het is redelijk betaalbaar om dit in het begin te doen. Als je huidige build niet helemaal goed werkt, aarzel dan niet om te experimenteren met verschillende opstellingen en iets speciaals voor jezelf te vinden. Soms kan zelfs het veranderen van één vaardigheid echt transformeren hoe goed je presteert in de strijd. Dus, speel met je opties en kijk wat het beste voor je werkt! Maak gebruik van de lage kosten van respeccing in het begin om een opstelling te vinden die bij jouw speelstijl past.

Maximaliseren van legendarische aspecten

Legendarische aspecten kunnen echt een boost geven aan de vaardigheden van je karakter, maar het is cruciaal om te weten hoe ze daadwerkelijk werken. De Codex van Kracht biedt een scala aan aspecten die je op je uitrusting kunt toepassen, maar houd er rekening mee dat deze aspecten altijd met de minimumwaarde voor hun bonussen komen. Dit begrijpen helpt je om het meeste uit hen te halen. Naarmate je vordert, zul je gedropte versies van deze aspecten vinden die vaak hogere waarden hebben, waardoor ze krachtiger zijn.

Er zijn ook aspecten die alleen als drops te vinden zijn, niet in de Codex van Kracht. Terwijl je deze aspecten verzamelt, overweeg dan om ze toe te passen op je beste uitrusting, vooral op tweehandige wapens, die een 100% krachtverhoging aan elk aspect geven. Amuletten bieden een 50% krachtverhoging, dus geef prioriteit aan deze slots wanneer je je sterkste aspecten toepast.

Als je een krachtige vaardigheid tegenkomt op een stuk uitrusting dat niet helemaal past bij je build, kun je deze altijd verwijderen bij de occultist en bewaren voor uitrusting die beter bij je past. Op deze manier kun je je uitrusting aanpassen om beter aan te sluiten bij je speelstijl en je combat-prestaties echt te optimaliseren.

Uitrusting upgraden en betoveren

In Diablo 4 kun je al je uitrusting upgraden, wat cruciaal is om je karakter sterk te houden terwijl je vooruitgang boekt. Het upgraden van je uitrusting verhoogt de basisstatistieken en verbetert de bonussen die het biedt. Bijvoorbeeld, een ring die je crit-kans en schade verhoogt, zal een nog grotere impact hebben nadat je deze hebt geüpgraded.

Je kunt wapens en wapenrusting upgraden bij de smid en sieraden bij de juwelier. Focus op het upgraden van de items die het meest profiteren van je build.

Naast upgraden kun je ook je uitrusting betoveren bij de occultist. Als je merkt dat een bonus op je uitrusting niet zo geweldig is, kun je deze ruilen voor een nieuwe, willekeurige. Dit is een nuttige manier om je uitrusting fijn te stemmen, maar houd er rekening mee dat de kosten van betoveren elke keer toenemen. Het is dus het beste om deze optie spaarzaam te gebruiken om je middelen verstandig te beheren.

Boostingdiensten in Diablo 4: wat ze bieden

Snel een Nieuw Karakter Levelen: Als je overweegt om een nieuwe klasse uit te proberen of je hoofdpersoon in Diablo 4 te wisselen, kunnen boostingdiensten je helpen snel te levelen. Op deze manier kun je de lange grind overslaan en veel sneller naar de endgame-content gaan.

Maximaliseer je Uitrusting: Terwijl je door Diablo 4 vordert, is het cruciaal om top-uitrusting te hebben. Boostingdiensten kunnen je helpen krachtige items te verkrijgen en je uitrustingsopstelling te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op high-level content, zoals Nightmare Dungeons of uitdagende Wereldbazen, zonder de lange grind.

Verkrijg Zeldzame Prestaties en Mounts: Diablo 4 zit vol met uitdagende prestaties en zeldzame items, zoals exclusieve mounts. Als je je personage wilt laten opvallen met unieke cosmetica of titels, kunnen boostdiensten je helpen deze indrukwekkende beloningen te ontgrendelen. Op deze manier zal je personage echt opvallen in de duistere en gevaarlijke wereld van Sanctuary.

Gebruik van elixers, wierook en potions

Elixers, wierook en potionen zijn essentieel om het potentieel van je personage in Diablo 4 te maximaliseren. Je kunt deze items maken bij de kruidenier met materialen die je door de wereld vindt. Elixers bieden een mix van defensieve of offensieve bonussen en ervaringswinst, waardoor ze vooral nuttig zijn tijdens moeilijke gevechten of bij het farmen van ervaring.

Wierook biedt bonussen op basis van het aantal nabijgelegen spelers en is bijzonder waardevol tijdens wereldbaasgevechten of andere groepsactiviteiten. Zorg ervoor dat je je genezende potionen upgradet naarmate je niveau stijgt, zodat ze effectief blijven.

Conclusie

Vandaag hebben we enkele essentiële tips besproken om je te helpen Diablo 4 te beheersen. We zijn begonnen met hoe het kiezen van het juiste moeilijkheidsniveau echt invloed kan hebben op je voortgang.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.