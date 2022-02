Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wie kan genieten van zijn/haar favoriete muziekalbum en bijgevolg een degelijk audiosysteem in huis heeft, kan tegenwoordig ook bij muziekstreamingdiensten terecht. We streamen massaal onze muziek. De hoeveelheid offlinemuziek die verkocht wordt zit op een dieptepunt, al zijn er nog altijd hevige fans. Zelf houden we ook zeker nog van een lp of cd, al is het maar uit pure nostalgie. In de begindagen was muziek streamen niet de beste keuze als je audiokwaliteit belangrijk vond. Gelukkig is daar de voorbije jaren verandering in gekomen door de komst van verbeterde bluetoothprotocollen, codecs en een beter aanbod van verschillende muziekstreamingdiensten.

10 euro per maand betalen voor een gigantische bibliotheek, zonder limieten luisteren en geen reclame. Waarom nog per album MP3’s kopen wanneer je voor de prijs van één album een hele maand à volonté naar een gigantische muziekbibliotheek kan luisteren? Maar welke diensten bieden nu de beste geluidskwaliteit? Een overzicht van het beste aanbod HiFi-audio.

Zo stream je muziek in de beste kwaliteit

Wat is HiFi?

HiFi of High Fidelity is een begrip waarmee men aantoont dat de geluidskwaliteit van bijvoorbeeld films of muziek van een zeer hoog allooi is. Het gaat hierbij om originele opnamekwaliteit waarbij er weinig of geen ruis en vervorming aanwezig is. Streamingdiensten gebruiken de term HiFi voor upgrades van hoge audiokwaliteit in hun abonnementen.

Deezer

Er is een kans dat je Deezer niet kent of dat de naam hoogstens een belletje doet rinkelen. Deezer is een van oorsprong Franse dienst die begon onder de naam Blogmusik in 2006. Intussen heeft de dienst een volwaardig aanbod en werd ook Deezer HiFi gelanceerd. Daarmee kunnen abonnees lossless audio beluisteren. Tegenwoordig zit Deezer HiFi mee verwerkt in het Premium-abonnement waarvoor je maandelijks 10,99 euro betaalt. De eerste drie maanden zijn gratis en Deezer wordt ondersteund op speakers van Denon, Harman Kardon, B&O en Sonos.

Tidal

Tidal is ondertussen al enkele jaren op de markt. De muziekstreamingdienst werd gelanceerd door de Amerikaanse rapper Jay-Z en had twee doelen: de concurrentie aangaan met Spotify en Apple Music en HiFi-streaming in de markt zetten als pionier. Veel muziekstreamingdiensten zijn pas recent met HiFi begonnen. Wie voor het HiFi-abonnement van 19,99 euro per maand kiest, kan streamen aan 1411 kbps of voor de zogenaamde master sound quality gaan tussen de 2304 en 9216 kbps. Het HiFi-abonnement biedt ook Dolby Atmos en Sony 360 Reality Audio. De muziekbibliotheek telt intussen al meer dan 80 miljoen nummers.

Spotify HiFi

Eenzelfde verhaal horen we bij Spotify. In februari 2021 kondigde de Zweedse muziekstreamingdiensten eindelijk Spotify HiFi aan. De feature is momenteel nog niet uitgerold maar het zou (net zoals bij Tidal) de bedoeling zijn om HiFi te gaan aanbieden via een upgrade op de bestaande abonnementen. Wie wil kan dus voor een kleine meerprijs genieten van high fidelity-muziek. Helaas zijn er nog geen details gekend over Spotify HiFi op het moment van schrijven.

Apple Music & Primephonic

Tot slot is zijn er Apple Music en Primephonic. Die laatste werd recent opgekocht door de iPhonegigant. Primephonic is een muziekstreamingdienst die focust op klassieke muziek. Ook hier kon je als abonnee gebruikmaken van een hogere streamingkwaliteit. Na de overname werd Primephonic offline gehaald en het doel is om de dienst opnieuw te integreren in Apple Music. Wil je Apple Music luisteren in HiFi-kwaliteit? Dan biedt de dienst lossless audio en Dolby Atmos aan. Om hiervan gebruik te maken, raden we wel aan om ook te kiezen voor Apple-hardware, maar daardoor kan het dan weer zijn dat je bepaalde koppelingen met andere toestellen of software mist.