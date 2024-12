Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Als je aan Excel denkt, dan denk je misschien niet meteen aan een inhoudsopgave. Toch kan die een groot document beter navigeerbaar maken. We laten je zien hoe je een inhoudstafel maakt voor je werkbladen. Een inhoudsopgave in Excel kan helpen om een overzicht te creëren van de informatie die binnen een werkmap verspreid zit, zodat je onder meer snel kan navigeren naar het juiste tabblad. Vooral in grote documenten met veel tabbladen, waarbij je vaak tussen tabs moet wisselen, kan een inhoudsopgave bijzonder handig zijn.

1. Open Excel en maak een nieuwe werkmap

Start Excel en open een nieuwe werkmap. Je kan het uiteraard ook al meteen toepassen op een bestaande werkmap. Gebruik je een leeg bestand, voeg dan meerdere werkbladen toe (bijvoorbeeld: Blad1, Blad2, Blad3). Dit zijn de tabbladen waarvoor we een inhoudsopgave gaan maken.

2. Maak een werkblad voor de inhoudsopgave

Voeg een nieuw werkblad toe door onderaan op het +-teken te klikken. Geef dit blad de naam “Inhoudsopgave”. Screenshot 2: Toon het nieuwe werkblad “Inhoudsopgave” naast de andere bladen. Versleep het tabblad eventueel naar de eerste positie, zodat je het altijd bij de hand hebt en ook niet horizontaal moet scrollen om het terug te vinden. Noem het ‘Inhoudsopgave’ door er met de rechtermuisknop op te klikken en voor ‘Naam wijzigen’ te kiezen.

Een inhoudsopgave krijgt zijn eigen tab binnen de werkmap.

3. Links naar andere werkbladen invoegen

Nu is het tijd om in het nieuwe werkblad Inhoudsopgave snelkoppelingen te maken naar de tabbladen. Bij wijze van voorbeeld selecteren we de eerste cel in het werkblad voor de Inhoudsopgave, A1. Typ daarin de naam van het eerste werkblad, bijvoorbeeld ‘Blad1’. Klik met de rechtermuisknop op deze cel en kies Koppeling (of Hyperlink afhankelijk van je Excel-versie). In het venster dat verschijnt, kies je voor ‘Plaats in dit document’ aan de linkerkant. Selecteer het werkblad waarnaar je wilt linken (in dit geval Blad1) en klik op OK. Herhaal deze stap voor alle werkbladen waarnaar je wil linken in de Inhoudsopgave.

4. Test de inhoudsopgave

Klik op een van de links in je inhoudsopgave om te controleren of je naar het juiste werkblad wordt gebracht. Pas indien nodig de links aan als ze niet goed werken. Je kan het werkblad Inhoudsopgave verder opmaken door bijvoorbeeld een titel toe te voegen. Je kan ook de lijst aantrekkelijker door lettertypen aan te passen, kleuren toe te voegen, of randen rond de cellen te plaatsen. Door je inhoudsopgave visueel aantrekkelijker te maken of structuur te geven, vergroot je de functionaliteit ervan nog meer.

Lees ook: Rijen vastzetten in Excel voor meer overzicht