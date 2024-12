Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Het widgetmenu in Windows 11 lijkt misschien overbodig en nutteloos. Niets is minder waar, want je kan dit menu volledig personaliseren en widgets aanpassen, om allerlei info in één oogopslag zien. De meningen over Windows 11 blijven verdeeld. Sommigen hebben zich neergelegd bij deze update, terwijl anderen hun laptop of pc vol overtuiging op Windows 10 laten zitten. Toch blijft Microsoft er alles aan doen om zoveel mogelijk gebruikers op Windows 11 te krijgen, dus maken we er het beste van. Voor deze workshop nemen we het menu met widgets onder de loep.

1. Widgets, waar precies?

Als je al een tijdje Windows 11 gebruikt en nog nooit van het widgetmenu hebt gehoord, nemen we je dat niet kwalijk. Het menu is namelijk niet prominent aanwezig en ziet er eigenlijk standaard niet zo heel aantrekkelijk uit. Je komt terecht in dit menu door linksonder in de taakbalk op het widget-icoon te klikken (meestal staat hier info over het weer) of door Windows-toets + W in te drukken. Daarna komt het menu langs de linkerkant van het scherm in beeld geschoven als een soort gigantische pop-up.

Klik linksonder op de taakbalk om het widgetmenu te openen.

2. Wat zijn widgets?

Bij dezen heten we je welkom in het chaotische widgetmenu. Het menu opent standaard in het tweede tabblad met de feed. Hier zie je in het linker deel widgets en in het rechter deel een newsfeed waarin je oneindig kan scrollen. Widgets zijn in feite niets meer dan kleine blokjes met informatie over een specifiek onderwerp. Als je op een widget klikt, kom je terecht op een pagina in de internetbrowser met meer details. In het menu boven de feed, vind je alle widgets terug die momenteel geïnstalleerd staan, inclusief de optie om nieuwe widgets toe te voegen.

Wat doet een widget eigenlijk?

3. Widgets toevoegen en verwijderen

Een widget verwijderen is erg eenvoudig. Je kan zowel in het overzicht met widgets als de feed op de drie puntjes rechtsboven in een widget klikken om een keuzemenu te openen met onderaan een optie om de widget te verwijderen. Het maakt verder niet uit of je dit doet in de feed of het widgetmenu, de widget zal in beide menu’s verdwijnen. Een widget toevoegen kan alleen in het widgetmenu door rechtsonder op de blauwe knop te klikken. Je ziet nu een menu met de widgets die je meteen kan toevoegen en helemaal onderaan de optie om volledig nieuwe widgets te installeren vanuit de Microsoft Store.

Je hebt snel een widget toegevoegd of verwijderd.

4. Widgets bewerken

Je kan elke afzonderlijke widget op verschillende manieren bewerken. Dit is het eenvoudigste in het widgetmenu en doe je opnieuw door eerst op de drie puntjes in de bovenhoek van een widget te klikken. De meeste widgets geven je de optie om drie verschillende formaten (klein, medium, groot) in te stellen. Als je alleen het weer van vandaag wil zien, is de kleine weerwidget bijvoorbeeld prima. Kies je voor het grootste formaat, zie je ook de verwachting voor de komende dagen. Verder kan je de widgets ook verslepen door er lang op te klikken en neer te zetten op de gewenste plaats.

Hoe groot wil je de widgets maken?

