Het kan soms knap lastig zijn om een bepaald bestand te vinden, zeker wanneer het niet in de standaard documentenmap is opgeslagen. De Windows zoekbalk kan je hierbij helpen!

In de meest recente update van Windows zitten weer een paar geweldige functies verstopt, waar je veel mee kunt doen. Helaas zijn niet al die functies standaard geactiveerd, zoals de praktische manier om documenten te zoeken vanuit je zoekbalk in Windows! Wij gaan je daarbij helpen.

Stap 1: Ben je al up-to-date?

Je kunt al documenten, afbeeldingen en liedjes zoeken met de Windows zoekbalk, maar standaard zoekt Windows alleen in je bibliotheken, zoals de map Afbeeldingen, Documenten en Muziek, en je bureaublad. Alle andere mappen worden overgeslagen. In update 1903 van Windows (die je kunt downloaden via Instellingen > Bijwerken en beveiligen > Windows Update) kan je dit uitbreiden.

Stap 2: Meer zoeken

Om de zoekopdrachten van het startmenu betrouwbaarder te maken, kun je nu het instellingenmenu induiken via Instellingen > Zoeken > Zoeken in Windows. Je kunt ook in het zoekscherm klikken op de menu-opties “…”, rechts boven in het scherm en de Indexeringsopties selecteren.

Stap 3: Indexeren

Vanuit dit nieuwe scherm kun je de indexeringsfunctie van Windows instellen – een achtergrondproces dat een lijst met bestanden maakt die je kunt doorzoeken. Hierdoor verloopt het zoekproces ontzettend snel, maar de functie moet wel meer mappen in de gaten houden om op de achtergrond bij te werken. Om alles te doorzoeken klik je op Uitgebreid. Let wel: het doorzoeken kost meer energie en vermogen van je computer.

Stap 4: Beperkt zoeken

Je doet er slim aan om Windows niet je hele computer te laten indexeren. Klik daarvoor onder Klassiek op Hier zoeklocaties aanpassen. Nu kun je mappen selecteren die je wil laten indexeren, zoals een downloadmap op een andere harde schijf. Je kunt ook Uitgebreid aanvinken om de hele computer te laten indexeren, maar mappen aangeven die Windows moet negeren – voeg die mappen toe aan Uitgesloten mappen.