Of je nu een duo bent dat samen op reis is of een vriendengroepje met regelmatige gezamenlijke uitgaven, je hebt nood aan een app om alle financiën netjes bij te houden.

Wanneer je samen met vrienden op reis gaat, zal je al snel merken dat het geld nogal snel erdoor gaat. Een koffietje hier, een souvenirtje daar, een busticket, etc. Uiteraard spreek je af om elk om de beurt te betalen, maar op het einde van de rit weet je nog steeds niet wie net het meeste heeft betaald. Splitwise zorgt ervoor dat iedereen netjes zijn deel betaalt.

STAP 1 / INSTALLEER DE APP

Navigeer naar de Google Play Store of Apple App Store en zoek daar naar de app Splitwise. Installeer deze applicatie en open hem meteen wanneer de installatie voltooid is. Kies nu voor ‘Registreren’ om een account aan te maken. Geef je e-mailadres, wachtwoord en eventueel ook je telefoonnummer in en bevestig je account.

STAP 2 / VOEG EEN VRIEND TOE

Hoe handig het ook is om je persoonlijke financiën bij te houden, daar is Splitwise niet voor gemaakt. Het is gemaakt om samen te gebruiken met vrienden. Klik daarvoor op de drie puntjes bovenaan en kies voor ‘Voeg vrienden toe aan Splitwise’. Je kan nu een uitnodiging versturen via sms door een contact te selecteren, maar je kan evengoed een mailtje sturen naar iemand. De ontvanger kan vervolgens op het linkje klikken om vrienden te worden op Splitwise. Je kan nu uitgaven toevoegen die je deelt met een bepaalde vriend, maar het is handiger om een groep aan te maken zodat je zelfs meerdere vrienden kan toevoegen.

STAP 3 / MAAK EEN GROEP EN ONKOSTEN AAN

Samen op reis? Kotgenoten? Er zijn redenen genoeg om een Splitwise-groep aan te maken. Klik hiervoor centraal op de knop ‘Groepen’ en kies voor ‘Start een nieuwe groep’. Geef de groep een naam, categorie en wijs er vrienden aan toe. Laat de rest van de instellingen simpelweg staan. Het is nu tijd om een eerste onkost toe te voegen aan een groep. Klik op de groep en vervolgens op het grote plus-icoon rechtsonder. Geef de onkost een omschrijving, een bedrag (klik op de valutaknop om een andere valuta te kiezen) en klik eventueel onderaan op het camera-icoontje om een foto van het bonnetje toe te voegen. Standaard wordt een onkost volledig betaald door degene die het inboekt en vervolgens gelijk verdeeld onder de groepsleden. Je kan echter steeds op de knop onder het bedrag klikken om de verdeling naar wens aan te passen.

STAP 4 / BETALINGEN VEREFFENEN

Heb je geld ontvangen of betaald? Dan geef je dit meteen aan in Splitwise zodat het saldo up-to-date blijft. Druk hiervoor op een groep en kies vervolgens voor ‘Schuld vereffenen’. Klik vervolgens op ‘Meer opties’. Hier kies je nu allereerst wie er betaald wordt. Vervolgens kies je wie er betaalt. Tot slot geef je ook het bedrag in en klik je op ‘Opslaan’. Je zal nu merken dat het saldo overal wordt aangepast.