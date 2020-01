Voor iedereen een laptop, dat is waar we met deze koopgids naartoe willen. Van Asus tot Apple, voor iedereen wat wils.

Voor studenten in 2019 is een laptop bijna onmisbaar, zowel binnen als buiten de leslokalen. Of je nu alleen taken wil maken of ook wat wil gamen, wij hebben met deze koopgids aan iedereen gedacht.

Iedereen staat anders tegenover het begin van een nieuw schooljaar (of academiejaar). Ouders en grootouders zijn vaak opgelucht omdat ze niet meer de hele dag hun (klein)kinderen moeten entertainen en de rust eindelijk kan terugkeren in huis. Die kinderen zijn op hun beurt weer minder gelukkig omdat zij terug achter de schoolbanken moeten kruipen. Dan zijn er nog de nieuwe studenten aan het hoger onderwijs. Voor hen gaat er een nieuwe, spannende, leerrijke (en feestrijke) wereld open en daar komt heel wat voorafgaande stress bij kijken. Studenten die op kot gaan, zijn samen met hun ouders volop in de weer om alles te verhuizen, terwijl ouders hun hart vasthouden en hopen dat hun zoon/dochter levend thuiskomt na een eerste week alleen te wonen. Een ander belangrijk onderdeel aan het hoger onderwijs van vandaag is een laptop. Een laptop is een must geworden voor alle studenten om notities te maken in de les, achteraf thuis te ontspannen en om op locatie groepswerken tot een goed einde te brengen. De eisen voor een studentenlaptop zijn voor elke student anders, maar vaak is de prijs een heel belangrijk element. Inschrijvingsgeld, cursussen, huur, meubels… zijn enorm duur en een laptop verhoogt dat kostenplaatje nog verder. Daarom geven wij in deze koopgids advies voor de aankoop van een studentenlaptop, zodat elke student met een gerust hart en de juiste laptop kan beginnen aan zijn/haar opleiding.

Iedere student heeft andere eisen voor een laptop, maar een betaalbare prijs komt terug op alle lijstjes.

Een laptop op studentenmaat

Elke studierichting is anders en elke student is anders, dus er is niet zoiets als een universele studentenlaptop. Voor sommige richtingen heb je een laptop nodig met een sterke processor en grafische kaart, terwijl je voor andere richtingen überhaupt geen laptop met op zichzelf staande grafische kaart nodig hebt. Voor deze koopgids laten we de harde IT-richtingen buiten beschouwing, omdat die studenten vaak laptops nodig hebben met de beste specificaties terwijl andere studenten over het algemeen prima kunnen werken met een laptop uit de middenklasse. Een universele studentenlaptop is er weliswaar niet, maar we kunnen wel enkele algemene richtlijnen geven voor bepaalde componenten.

Het belangrijkste aspect van een laptop voor hoger onderwijs is misschien wel het formaat. Tijdens een lesdag loop je vaak van de ene aula naar de andere en je laptop spendeert ook onderweg van/naar huis heel wat tijd in je rugzak. Laptops van boven de 15,6-inch zijn daarom geen aanrader, aangezien het vermoeiend kan worden om dat gewicht heel de dag met je mee te sleuren en ze heel wat plaats in beslag nemen in je rugzak. Grote laptops hebben vaak nog een nadeel dat je als student liever wil vermijden, met name een zwakke batterijduur. Afhankelijk van waar je studeert, zijn er niet altijd (genoeg) stopcontacten aanwezig in een aula en heb je tussen lessen door niet altijd voldoende tijd om je laptop op te laden. Daarom zoek je best naar een minimumbatterijduur van vier uur (liefst meer) zodat je ook die lange lesblokken kan overleven zonder plots naar een zwart schermpje te moeten staren.

Over dat schermpje willen we nog een laatste opmerking maken en dan hebben we zowat alle algemene kenmerken gehad. Je kiest best voor een resolutie van 1920 x 1080 pixels voor de beste ervaring. Veel video’s (Netflix) zijn vandaag in 1080p (Full HD) opgenomen en met een scherm van een lagere kwaliteit kan je hier niet optimaal van genieten. Tot slot is het belangrijk om een laptop te kopen die gedurende heel je studies kan meegaan. Een laptop van 400 euro in de solden kan wel aantrekkelijk zijn, maar de kans is groot dat hij over twee jaar niet meer snel genoeg is en je dus opnieuw naar de elektronicazaak mag gaan. In dat geval koop je dus beter een laptop van 800 euro waarmee je wel je studies kan afronden, aangezien het uiteindelijke kostenplaatje hetzelfde zou zijn.

Processoren, RAM en GPU op een rijtje

Op het vlak van interne specificaties zijn er daarentegen geen algemene richtlijnen, maar we willen je niet aan je lot overlaten, dus zetten we hier kort de belangrijkste informatie op een rijtje. Als we het hebben over interne specificaties, dan bedoelen we de processor, het RAM-geheugen, de interne opslag en de eventuele GPU (grafische kaart). Wat betreft de processor (of CPU), neem je best een laptop met een processor van Intel. Die processoren zijn opgedeeld in vier grote categorieën: i3, i5, i7 en i9. Een hoger getal wijst logischerwijs op betere prestaties (en een hogere kostprijs). De algemene richtlijn is dat je best een i5 of i7 processor van de achtste generatie neemt (een i3 is vaak niet snel genoeg en een i9 is dan weer overdreven sterk).

Elke Intel-processor heeft ook een productcode in de vorm van vier cijfers, al dan niet gevolgd door een letter (bv. Intel Core i5-8400H), waarbij het eerste cijfers wijst op de generatie, de volgende drie cijfers wijzen op de kracht van de processor (hoe hoger, hoe beter) de letter wijst op een bepaalde eigenschap. Als student wil je meestal kijken naar processoren die achteraan de letter U hebben staan. Die U staat voor Ultra-low Power en dat wil dus zeggen dat de processor gemaakt is om de batterij zo lang mogelijk te laten meegaan. Wat betreft RAM-geheugen is 8GB zowat de gouden standaard geworden om aan een goed tempo te kunnen multi-tasken. Gamers, let even op, want nu is het jullie beurt.

Als je een laptop wil om zowel lang mee in de les te zitten en thuis te gamen, dan kan die zoektocht lastig (en prijzig) worden. Om te gamen, wil je sowieso een laptop met een afzonderlijke GPU, minstens 16GB RAM-geheugen en een Intel Core i7-processor. Qua formaat vind je in feite niets degelijk onder de 15,6 inch en daar komt nog bij dat batterijduur niet de sterkste kant is van gaminglaptops. Wees echter niet getreurd, want ook voor jullie hebben we een exemplaar uitgezocht dat je kan terugvinden op de volgende pagina’s.

Asus Vivobook X420FA

Als we dan toch een bepaalde laptop als algemene richtlijn voor studenten moeten aanduiden in de koopgids, dan is dat dit exemplaar van Asus, de Vivobook X420FA. Er zijn verschillende opties voor de processor, het RAM-geheugen en de interne opslag, waarvan wij het model met een Intel Core i5-8265, 8GB RAM en 256GB SSD-opslag aanraden. Voor een richtprijs van 699 heb je dan een laptop van 14 inch die compact is, degelijke prestaties aflevert en dit combineert met een stevige batterijduur. Hiermee kan je met gemak multi-tasken met meerdere tabbladen open in je browser en een Word- of Excel-document waarin je een paper schrijft of data invoert. De batterij gaat gemiddeld ongeveer vijf à zes uur mee, wat je voldoende ruimte geeft om een stopcontact te zoeken tijdens een drukke lesdag.

Door zijn ErgoLift-scharnier staat het verlichte toetsenbord – dat is altijd handig tijdens de late uurtjes – in een aangename hoek van 3 graden om te typen. Een minpunt hier is de krasbestendigheid van de behuizing, aangezien er nogal snel krassen op zullen verschijnen zonder dat je weet vanwaar die precies komen, maar een extra beschermhoes kan dit snel oplossen. Ook qua aansluitingen krijg je nog redelijk wat met een HDMI-poort, USB-C-poort, USB-3.1 en USB-2.0. De luidsprekers zijn hier tot slot niet optimaal aangezien ze aan de onderkant zijn geplaatst, waardoor het geluid naar beneden wordt gestuurd en zich minder goed doorheen de ruimte kan verspreiden.

Prijs: 699 euro

Eigenschappen: voldoende aansluitingen, compact, verlicht toetsenbord, degelijke prestaties

Apple MacBook Air (2019)

De MacBook-laptops van Apple hebben heel wat harten weten te veroveren met hun slanke design, prachtige scherm en macOS besturingssysteem. Qua batterijduur blinken alle MacBooks uit (in tegenstelling tot de iPhones), maar als het aankomt op ruwe prestaties, dan lopen ze vaak achter op andere laptops in dezelfde prijscategorie. Dat is het tweede nadeel, aangezien de goedkoopste MacBook Air momenteel 1.249 euro kost. Daarvoor krijg je een laptop met een Intel Core i5-8210Y processor, die aanzienlijk trager is dan andere i5-processoren, 8GB RAM-geheugen en 128GB aan SSD-opslag.

Het is hier niet overdreven om te zeggen dat je een gelijkwaardige Windows-laptop kan vinden voor de helft van de prijs. Nog een nadeel is dat er alleen USB-C-poorten aanwezig zijn, waardoor je altijd een docking station mee moet nemen, als je van plan bent om een usb-stick te gebruiken of je laptop op een beamer aan te sluiten voor een presentatie. Het voordeel zit hem dan weer in het prachtige beeldscherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en de krachtige batterijduur waarmee je probleemloos 12 uur aan een stuk kan werken.

Prijs: 1249 euro

Eigenschappen: goedkoopste recente MacBook, lange batterijduur, prachtig scherm, zwakke prestaties voor zijn prijs

MSI GS65 Stealth Thin

Net zoals we Apple-fans niet in de kou laten staan, laten we gamers ook niet de kou staan voor deze koopgids. Voor jullie hebben we echter slechter nieuws, want een gaminglaptop is over het algemeen duurder dan een gewone laptop en je wil bovendien een exemplaar dat het een aantal jaren (liefst tot het einde van je studies) volhoudt zodat je niet moet investeren in een nieuw exemplaar om je favoriete games met de hoogste instellingen te spelen. Als we vervolgens rekening houden met compactheid, geen (volledig) orgaan willen verkopen en een degelijke batterijduur willen, komen we uit bij de MSI GS65 Stealth Thin.

Een kleinere gaminglaptop ga je hier niet vinden, aangezien de GS65 Stealth Thin een Full HD-scherm met 144Hz refresh rate verpakt in een compact formaat (1,79cm dun en 1,88kg) met dunne schermranden. Binnenin het model dat wij aanbevelen zit een Intel Core i7-8750H, 16GB RAM-geheugen, 512GB SSD-opslag en een Nvidia GeForce 1060 GPU. De prijs van 1899 euro is daarentegen iets moeilijker te verteren, maar zie het als een investering waarmee je de komende vijf jaar alle games op de hoogste instellingen kan spelen en als je wil, kan je er zelfs een VR-headset op aansluiten.

We zijn ons ervan bewust dat deze optie niet budgetvriendelijk is en dat er ook gaminglaptops van iets meer dan 1000 euro te vinden zijn, maar hou er dan wel rekening mee dat je over twee à drie jaar de instellingen van je games zal moeten verlagen om ze nog te kunnen spelen, dat hun batterijduur vaak niet meer dan twee of drie uur zal zijn en dat ze bovendien qua compactheid niet in de buurt komen van de GS65 Stealth Thin. De keuze is aan jou.

Prijs: 1899 euro

Eigenschappen: enorm compacte gaminglaptop, prestaties waarmee je nog vijf jaar verder kan, goede batterijduur, prijs is moeilijk verteerbaar