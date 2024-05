Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wil je snel toegang tot je favoriete websites zonder te hoeven zoeken in je browsergeschiedenis? Je kan websites opslaan als app op je pc, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk worden vanaf je desktop of taakbalk. In deze gids laten we je zien hoe je dit kan doen in drie populaire webbrowsers: Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox.

STAP 1 / Surf naar de website

De eerste stap is voor alle drie de browsers dezelfde. Om een app in te stellen als website, zal je allereerst naar de website moeten navigeren. Voor deze workshop kozen we onze favoriete website om als app in te stellen: clickx.be.

Als webapplicatie ziet de Clickx-website er heel wat netter uit.

STAP 2 / Opslaan als app

Wie na de eerste stap instinctief naar de rechterbovenhoek navigeert is goed bezig. Het is namelijk van daaruit dat je de website als app zal kunnen installeren. Of het nu om de drie streepjes in Firefox of de drie puntjes in Edge en Chrome gaat, maakt niet uit: de optie zit in alle drie de browsers onder dit menu. Wel hangt de exacte bewoording af van browser tot browser. Bij Microsoft Edge kan je de mogelijkheid ‘Deze pagina als app installeren’ terugvinden onder het kopje ‘Apps’. In Google Chrome zit de functie onder het kopje ‘Opslaan en delen’. Daar kies je om een snelkoppeling voor de website te maken en vink je de optie ‘openen als venster’ aan.

In Microsoft Edge zit de mogelijkheid om webpagina’s als app op te slaan niet ver weg.

STAP 3 / Naam en plek geven

Meteen na het installeren van de app krijg je de mogelijkheid om ze een naam te geven. Dit is de naam waarmee je de applicatie vindbaar maakt voor het systeem. De Clickx-website noem je dus best ‘Clickx’. Vaak wordt dit automatisch ingevuld, maar je kan zelf altijd aanpassingen maken. Nadat je de website als app hebt geïnstalleerd, kan je hem makkelijk vastmaken aan het bureaublad of aan de taakbalk. Zo heb je jouw favoriete webpagina of -applicatie steeds dicht bij de hand. Je zal bovendien meteen zien dat deze webapplicaties anders functioneren dan standaard webpagina’s. Interne links worden in het eigen venster geopend, terwijl externe links in een volwaardig browservenster geopend worden. De webpagina’s kunnen daardoor helpen om de boel overzichtelijk te houden en zijn dus vooral interessant voor websites die je vaker bezoekt.

Hier is het belangrijk dat je het vakje aanvinkt, anders opent de website in een gewoon browservenster.