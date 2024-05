Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wil je niet dat anderen zomaar kunnen meelezen in WhatsApp-gesprekken? Activeer dan Chatvergrendeling om gesprekken afzonderlijk te beschermen tegen gluurders. We versturen met z’n allen steeds meer berichten via WhatsApp. Het zijn ook steeds vaker berichten met wat gevoelige inhoud, hetzij gericht aan je partner, je werkgever of een andere ontvanger. Zeker als je je smartphone nogal eens aan iemand uitleent, bijvoorbeeld je kleinkinderen, andere familieleden of vrienden, wil je die berichten wellicht beschermen om te voorkomen dat ze die kunnen inzien. Waar je eerder alleen de hele app kon afsluiten, kan je nu ook afzonderlijke gesprekken vergrendelen met Chatvergrendeling. Wanneer je die inschakelt, verdwijnen de gesprekken uit je chatlijst. Je kan ze vervolgens enkel nog inzien middels biometrische verificatie of een andere ontgrendelmethode van je smartphone. De functie werkt met zowel één-op-één- als groepsgesprekken.

STAP 1 / Open WhatsApp

Het inschakelen van Chatvergrendeling is relatief eenvoudig. Zoals aangegeven werkt de functie voor alle gesprekken op WhatsApp. Om de functie te activeren, moet je eerst WhatsApp openen op Android of iOS. De functie is momenteel niet beschikbaar op WhatsApp Web. Gesprekken die je vergrendelt op Android of iOS blijven hierdoor beschikbaar op de webversie, zonder je te moeten verifiëren. Voor zogeheten Companion-apparaten, extra telefoons die je koppelt aan het primaire WhatsApp-toestel, geldt dat de functie wel beschikbaar is. Er is wel één maar: de chatvergrendeling moet op die apparaten wel handmatig ingeschakeld worden.

STAP 2 / Chatvergrendeling activeren

Na het openen van WhatsApp kan je de vergrendeling activeren zonder het gesprek te moeten openen. Hiervoor hoef je het te vergrendelen gesprek alleen lang ingedrukt te houden. Op iOS verschijnen dan direct de instellingen, met ook de optie ‘Vergrendel chat’. Android-gebruikers moeten het gesprek lang ingedrukt houden en vervolgens rechtsboven op de drie puntjes tikken. Ook daar is de instelling aanwezig, maar dan onder een iets andere naam: Chat vergrendelen. Tik daarop om het gesprek te beveiligen.

STAP 3 / Gesprek ontgrendelen

Zodra je de chatvergrendeling activeert, zal je wellicht één ding opvallen: het gesprek verdwijnt uit de chatlijst. In plaats daarvan vind je het gesprek voortaan bovenaan, onder het tabblad ‘Vergrendelde chats’. Door daarop te klikken, kan je het gesprek ontgrendelen. Daarvoor vraagt WhatsApp om de ingestelde vergrendelmethode van je smartphone. Voor iPhone-bezitters is dat Face ID of een pincode en voor Android-gebruikers een vingerafdruk, pincode of patroon.

STAP 4 / WhatsApp beveiligen als geheel

Chatvergrendeling geldt dus specifiek voor afzonderlijke gesprekken. Alle chats die je niet vergrendeld hebt, blijven zichtbaar voor iedereen die is aangemeld op je smartphone. Om gluurders de toegang tot je gesprekken volledig te ontzeggen, kan je nog ‘Schermvergrendeling’ activeren via de privacyinstellingen van WhatsApp. Dit betekent dan wel dat je elke keer dat je de app opent, opnieuw moet ontgrendelen.