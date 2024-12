Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Op woensdag 11 december 2024 heeft DIGI zijn langverwachte aanbod op de Belgische telecommarkt gelanceerd. Als vierde speler in de sector mikt het bedrijf op scherpe tarieven die consumenten kunnen verleiden tot het overstappen van hun huidige telecomaanbieder. Zo biedt DIGI mobiele abonnementen aan vanaf slechts 5 euro per maand en vast internet vanaf 10 euro per maand, wat veel goedkoper is dan de meeste concurrerende aanbieders. Deze prijzen roepen de vraag op of er een prijzenoorlog op komst is in de Belgische telecomsector.

Betaalbaar vast internet

DIGI’s mobiele abonnementen zijn eenvoudig en goedkoop, met een basispakket dat volgens het bedrijf voldoet aan de behoeften van 75% van de Belgische consumenten. Wie meer data nodig heeft, kan extra gigabytes toevoegen voor 60 cent per GB. Voor een verbruik van bijvoorbeeld 20 GB betaalt een gebruiker slechts 8 euro per maand. Dit aanbod maakt DIGI bijzonder aantrekkelijk voor prijsbewuste klanten die op zoek zijn naar een budgetvriendelijke optie voor mobiel internet.

Naast mobiele diensten biedt DIGI ook vast internet aan, met abonnementen die variëren van 10 tot 20 euro per maand. Het aanbod is momenteel beschikbaar in de wijk Kuregem in Anderlecht, maar DIGI heeft plannen om zijn fibernetwerk snel uit te breiden naar andere delen van Brussel en daarna naar andere steden. Tegen 2025 hoopt het bedrijf twee miljoen huishoudens aan te sluiten op zijn netwerk. Dit maakt DIGI een serieuze speler voor klanten die op zoek zijn naar betaalbare internetverbindingen.

Netwerkgebruik en uitrol van 5G

Voor het mobiele netwerk gebruikt DIGI voorlopig het 4G-netwerk van Proximus, maar het bedrijf heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. In 2025 wil DIGI de eerste 5G-antennes operationeel hebben, en de volledige uitrol van 5G is gepland voor binnen vijf jaar. Dit geeft aan dat DIGI zich niet alleen richt op prijsconcurrentie, maar ook wil inzetten op de nieuwste technologieën om zijn klanten te bedienen.

Samenwerking met Citymesh

DIGI België is een samenwerking tussen het Belgische Citymesh en de Roemeense telecomgroep DIGI, die al actief is in andere Europese landen zoals Spanje en Italië. Mitch De Geest, CEO van Citymesh, benadrukt dat het bedrijf mikt op een aanzienlijk marktaandeel in België. Hij voegt eraan toe dat DIGI met zijn scherpe prijzen de Belgische telecommarkt wil opschudden en een groot aantal klanten wil bereiken.

Klanten kunnen zich inschrijven voor DIGI-diensten via de website, retailpartners of toekomstige winkels. De eerste vestigingen in Brussel en Gent worden in 2025 geopend. Daarnaast werkt DIGI aan het lanceren van een televisieaanbod, hoewel de details daarover nog niet bekend zijn.

Met zijn scherpe tarieven, snelle uitrol van 5G, en ambitie om het telecomlandschap te veranderen, lijkt DIGI klaar om de Belgische telecomsector te verstoren en mogelijk zelfs een prijzenoorlog te ontketenen.