Word je gebeld door een nummer dat je niet kent? Op deze manieren kan je de identiteit achter een telefoonnummer zoeken.

Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je een oproep gemist hebt van een onbekend telefoonnummer. Dat kan flink vervelend zijn want je hebt geen idee of je nu moet terug bellen of niet. Neem als vuistregel: bel nooit een nummer terug waarvan je niet weet wie het is. Ga altijd eerst op onderzoek uit om te achterhalen of het nummer veilig is.

Hoe de identiteit achter een telefoonnummer zoeken?

Zoals we eerder aanhaalden is het belangrijk om te weten wie je probeert te bereiken. Daarom geven we enkele manieren hoe je de identiteit achter een telefoon of gsm nummer kan vinden.

Optie 1 / Telefoonnummer zoeken in Google

Door het GSM nummer op te zoeken in Google kan je al snel een zicht krijgen of het nummer afkomstig is van een bedrijf of een callcenter, want die nummers staan vaak wel ergens op het internet. Daarnaast kan je achterhalen of het telefoonnummer gevaarlijk kan zijn (zoals phishing of spam).

Typ gewoon het telefoonnummer in de zoekbalk van Google en kijk wat er naar boven komt. Vaak kan je hiermee al heel wat informatie terugvinden. Ik kwam uit op een website waar anderen hun ervaring delen met verschillende telefoonnummers. Handig!

Het telefoonnummer die mij probeerde te bereiken lijkt gevaarlijk te zijn… Blokkeren en vooral niet terugbellen is de boodschap!

Optie 2 / Telefoonnummer toevoegen op Whatsapp

Bijna iedereen heeft tegenwoordig Whatsapp. Omdat Whatsapp altijd gekoppeld is aan een telefoonnummer van een smartphone, kan je via deze weg ook achterhalen wie het nummer gebruikt en dat doe je zo:

Open Whatsapp op je smartphone

op je smartphone Ga naar Chats

Klik rechtsboven op het bewerk icoon

Klik op nieuw contact

Vul als naam bijvoorbeeld voornaam (Wie) achternaam (Is dit) in vul het telefoonnummer in bij Mobiel

bijvoorbeeld voornaam (Wie) achternaam (Is dit) in vul het telefoonnummer in bij Klik op Bewaar

Je zal nu de Whatsapp foto zien verschijnen. De kans bestaat dat de persoon achter het nummer op deze foto zichtbaar zal zijn.

Optie 3 / Laat iemand anders bellen

Het is misschien wel wat ouderwets, maar wel effectief! Laat iemand anders anoniem bellen naar het nummer en zet de telefoon op luidspreker. Zo kan je aan de stem misschien wel afleiden wie het zou kunnen zijn.

Let op: Zorg er eerst voor dat het nummer veilig is. Je wilt natuurlijk niet een vriend naar een gevaarlijk nummer laten bellen.

Conclusie

Neem nooit zomaar je telefoon op als je gebeld word door een nummer dat je niet kent. Er zijn tegenwoordig heel wat phishing aanvallen die via de telefoon gepleegd worden. Ga eerst op onderzoek en probeer te achterhalen wie je toestel probeert te bellen. Kom je tijdens je onderzoek al niet veel goeds tegen? Dan is het telefoonnummer blokkeren het beste wat je kan doen.