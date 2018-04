Wanneer je op je computer wilt nakijken hoe zwaar je systeem wordt belast, open je simpelweg taakbeheer. Bij Android moet je naar de instellingen gaan om onder meer het geheugenverbruik te bekijken. Een overzichtelijke grafiek van dat verbruik ontbreekt evenwel doorgaans. Gelukkig bestaan er apps waarmee je tot in de puntjes kan nakijken hoe zwaar je smartphone het te verduren krijgt.

System Monitor bestaat in een betaalde en gratis variant. In deze workshop gaan we met de gratis versie, die je in de Play Store terugvindt, aan de slag. Open de winkel van Google en zoek naar System Monitor. De Play Store toont je verschillende apps die allemaal een soortgelijke naam hebben. De app waarmee wij aan de slag gaan, heet System Monitor Lite en werd ontwikkeld door Christian Göllner. Installeer de juiste software op je smartphone.

CPU & RAM

Het eerste scherm dat System Monitor je toont, bevat de CPU-grafieken. Voor iedere kern van je smartphoneprocessor zie je een grafiekje staan dat aangeeft hoe hard de kern aan het werken is. Werken alle processorkernen aan 100%, dan wordt je toestel overbelast. Je kan apps sluiten om dat probleem te verhelpen, of een smartphone aanschaffen die een straffere processor bezit. Veeg je het scherm naar links dan verschijnt er een RAM-grafiek. Hiervoor geldt hetzelfde principe: wordt je RAM voor (bijna) 100% gebruikt, dan werkt je toestel waarschijnlijk trager. Een smartphone met extra RAM, of het sluiten van geheugenintensieve apps kan soelaas bieden.

Processor

Wanneer je linksboven op het hamburgermenu tikt, zie je alle onderwerpen staan waarover System Monitor je meer info kan geven. Wil je meer weten over de snelheid van je processor dan tik je op CVE-frequenties. CVE staat voor centrale verwerkingseenheid en is een vrij letterlijke vertaling van CPU (central processing unit), oftewel processor. Het grootste deel van de tijd zal je processor in deep sleep zijn, terwijl de overige frequenties afhankelijk zijn van de manier waarop je je smartphone gebruikt. Speel je veel zware spellen, dan zal je processor regelmatig aan zijn hoogste kloksnelheid draaien, terwijl voor browsen een lagere frequentie van bijvoorbeeld 480 MHz volstaat. Wil je eveneens nakijken welke bestanden het meeste opslagruimte in beslag nemen dan swipe je naar links. In een taartgrafiek toont System Monitor per type file hoeveel opslagruimte ze opgebruiken. Android zal naar alle waarschijnlijkheid het merendeel van het interne geheugen in beslag nemen.

Accu

Een laatste interessante component waarover System Monitor je meer info kan geven, is de accu. Ga via het hamburgermenu naar Historie. De app toont de huidige capaciteit van je batterij en voorspelt hoe lang het zal duren alvorens je je smartphone moet opladen. Hierbij houdt System Monitor rekening met je huidige verbruik, waardoor de voorspelling niet volledig zal kloppen. Swipe naar links om de statistieken van je accu te bekijken. Hier kan je onder andere de ontlaadsnelheid bekijken. Indien je je smartphone hebt opgeladen sinds je de app installeerde, vertelt System Monitor je eveneens hoe lang het duurt alvorens je toestel volledig is opgeladen.