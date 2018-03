In tegenstelling tot DSL-internet is de modem van je kabelprovider onvervangbaar. Er zit namelijk een bijzondere versleuteling op die nodig is om te functioneren; iets waar we in België behoorlijk uniek in zijn. In Duitsland kan je bijvoorbeeld bij je kabelabonnement je eigen modem met router kiezen die je zelf wil. Hier in België heb je pech, maar dat betekent niet dat je daarom de mindere router van de provider moet gebruiken.

Achter elke router kan je nogmaals een router installeren, om die daarna als hoofdtoestel te gebruiken. Zo kan jij die Telenet-, Orange- of Voo-modem laten hangen, maar het routergedeelte niet verder gebruiken. Om dat succesvol te doen moet je eerst twee stappen volgen. De eerste is bijzonder eenvoudig: steek een netwerkkabel van de Telenet- of Orange-modem in een AVM FRITZ!Box 4040-router of vergelijkbare variant.

DMZ-poort

Die eerste stap is de meest eenvoudige, daarna hangt het er vanaf wat je verder met het thuisnetwerk wil doen. Je kan de router namelijk op twee manieren configureren: router of access point. Wie dat tweede kiest, geeft de Telenet-modem de macht om alle netwerktrafiek te beheren. De FRITZ!Box 4040 is dan enkel een draadloos toegangspunt om je wifi te vergroten of om extra netwerkaansluitingen aan te bieden.

Wil je niets van Telenet of Orange hebben en je eigen netwerk volledig beheren? Dan kan je de router alle macht geven, maar moet je wel één taak doen: de DMZ-poort aanpassen. Wablief? Wanneer je niet wil dat er twee routers achter elkaar staan (en storend werken), moet je bij de éne router (van de provider) een DMZ-poort instellen zodat die alle trafiek automatisch naar de tweede router stuurt zonder interferentie. Kies hier het IP-adres van de AVM FRITZ!Box 4040-router in het Telenet-netwerk, vul dat in, en je router werkt volledig zelfstandig zonder dat Telenet of Orange iets in de pap te brokken hebben. Je vindt de routerinstellingen van Telenet achter www.mijntelenet.be.

Het had ook eenvoudiger geweest mocht Telenet die routerfunctionaliteit niet dé facto inschakelen, zodat je de modem als access point kon gebruiken. Soms moet het dus moeilijk…

Extra wifi

Ben je nog mee? Perfect, want vanaf hier is het puur genieten. Je router werkt volledig onafhankelijk van de Telenet-modem met routercapaciteit, zodat je thuisnetwerk vanaf de FRITZ!Box 4040 volledig op zichzelf staat. Zo kan je zelf eenvoudig extra wifi-punten in huis toevoegen om je draadloos netwerk te verbeteren of andere functionaliteiten van het uitgebreide FRITZ!OS gebruiken.

Heb je geen kaas van netwerkfunctionaliteit gegeten en wil je toch een extra router na je kabelmodem zetten? Dan heb je geluk: ook zonder instellingen werkt je router direct. Enig nadeel: een router na een router kan ervoor zorgen dat je geen diensten binnen je thuisnetwerk naar buiten kan brengen. Dat laatste kan handig zijn voor bijvoorbeeld netwerkcamera’s thuis of een mediaserver. Dan moet je voor een access point-installatie kiezen of DMZ-wijziging.