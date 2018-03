In ons land kan je twee soorten internetverbindingen in huis krijgen: via de telefoonlijn (DSL) of via de kabel. Wie een DSL-verbinding in huis heeft liggen, heeft naar alle waarschijnlijkheid ook een router van de provider meegekregen. Gratis router, altijd goed nieuws, toch?

Wie klachten heeft over de wifi-verbinding of niet tevreden is over de netwerkprestaties van de meegeleverde router, heeft bij een DSL-verbinding de luxe om een nieuwe router in te schakelen met DSL-verbinding. Hierdoor kan je de volledige installatie van de provider links laten liggen, om een veel krachtigere DSL-router in huis te hebben waarop je kan bouwen. Kabelklanten bij Telenet en Orange hebben minder geluk: daar zit een restrictie op waardoor geen externe partners toestellen mogen aanleveren. Zij moeten het doen met een router na de modem.

Telefoonaansluiting

Hoe werkt het? Achteraan de AVM FRITZ!Box 7490 en 3490 zit een DSL-aansluiting waarmee de router (met ingebouwde modem) verbinding maakt met het DSL-netwerk. Het enige wat je moet doen, is de stekker versteken van de oude naar de nieuwe router, en de installatie doorlopen op je computerscherm. Je verliest overigens niets aan connectiemogelijkheden: de FRITZ!Box 7490 heeft meer poorten aan boord dan de meegeleverde providerrouters en kan net als de 3490 meer dankzij de uitgebreide software aan boord.

Van zodra je de telefoonkabel in de FRITZ!Box steekt, word je tijdens de configuratie verwelkomd met een wachtwoordkeuze om je netwerkomgeving te beveiligen. Daarna start de configuratie automatisch en kan je direct surfen, bellen of digitale tv kijken. Gebeurt het niet automatisch? Dan moet je enkel op de wizard ‘stel een internetverbinding in’ klikken om de juiste provider aan te vinken met nog enkele andere gegevens. Eenvoudiger kan haast niet. Loop je vast? AVM heeft een uitgebreide online knowledge base die je kan raadplegen. Ook kan je steeds de klantendienst van het bedrijf contacteren.

Mesh-netwerk

Wanneer dat achter de rug is, kan je verder bouwen op het uitgebreide FRITZ!OS van de router door een DECT-telefoon te koppelen, een slimme camera, een mesh-netwerk uitbouwen of je thuisnetwerk verfijnen. Het veelzijdige besturingssysteem doet veel meer dan je internetverbinding regelen, iets wat een grote troef is ten opzichte van de standaardrouter die je provider voorziet.