Met de feestdagen in zicht heeft Microsoft de laatste Patch Tuesday-update van het jaar uitgerold voor Windows 10 en Windows 11. In deze update zijn in totaal 71 beveiligingslekken aangepakt, waaronder 16 kritieke bugs die aanvallers in staat stelden om op afstand schadelijke code uit te voeren. Ook is er één zerodaylek gedicht, een kwetsbaarheid die al actief door hackers werd misbruikt voordat een patch beschikbaar kwam.

Belangrijkste wijzigingen voor Windows 11

De decemberupdate voor Windows 11 (KB50458667) bevat naast beveiligingsoplossingen ook bugfixes en kleine verbeteringen. Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

Klembordfunctionaliteit hersteld

Een probleem met de Klembord-app, waarbij eerder gekopieerde inhoud niet meer werd onthouden na de uitrol van Windows 11 24H2, is opgelost.

Oplossingen voor schermproblemen

Apps die in een hoek verzameld werden bij gebruik van meerdere monitoren en slaapstand, functioneren nu weer normaal.

Bugs in de ‘Mica’-designtaal, veroorzaakt door slideshow-achtergronden, zijn verholpen.

Externe monitoren ervoeren vertraging en ‘screen tearing’ na recente updates. Ook hiervoor is een patch beschikbaar.

Verkenner-verbeteringen

Te grote ruimte tussen snelkoppelingen in het linkerdeelvenster is aangepakt.

De zoekbalk in de Verkenner werd soms afgesneden bij geminimaliseerde vensters; dit probleem is opgelost.

Daarnaast introduceert Microsoft nieuwe functies voor Windows 11-gebruikers, zoals ondersteuning voor ‘Edge gestures’ op touchscreens en verbeteringen aan spraak-naar-tekst-functionaliteit. Ook is het nu mogelijk om items als administrator te openen door Shift + CTRL ingedrukt te houden en op een lijstitem te klikken.

Updates voor Windows 10

De Patch Tuesday-update voor Windows 10 (KB5048685) richt zich vooral op stabiliteit en compatibiliteit. Belangrijke fixes zijn onder andere:

Sysprep : Problemen met het verwijderen van app-pakketten zijn opgelost.

: Problemen met het verwijderen van app-pakketten zijn opgelost. Cloudopslag : Snelkoppelingen werden soms niet correct opgeslagen in de cloud.

: Snelkoppelingen werden soms niet correct opgeslagen in de cloud. Bestandsoverdracht : Bij het slepen van bestanden vanuit cloudmappen werden deze soms verplaatst in plaats van gekopieerd.

: Bij het slepen van bestanden vanuit cloudmappen werden deze soms verplaatst in plaats van gekopieerd. Licentie-activatie : Problemen met het activeren van Windows-licenties na een moederbordwissel zijn verholpen.

: Problemen met het activeren van Windows-licenties na een moederbordwissel zijn verholpen. Printers : Vastlopen bij gebruik van een IPP USB-printer is opgelost.

: Vastlopen bij gebruik van een IPP USB-printer is opgelost. Telecomprofielen: Profielen van bepaalde telecomproviders zijn geüpdatet.

Hoe installeer je de update?

De decemberupdate wordt automatisch geïnstalleerd op ondersteunde systemen, maar je kunt de update ook handmatig activeren via Windows Update in de instellingen. Klik op “Zoek naar updates” om de laatste beveiligingspatches direct te installeren.

Met deze laatste Patch Tuesday-update van 2024 zet Microsoft een stap richting een veiliger en stabieler Windows-ecosysteem, net op tijd voor het nieuwe jaar.

