Score: 8/10

Prijs: €58,99

PROS Design

Eenvoud

Batterijduur van 15 dagen

Noodknop

Prijs CONS Je kan niet opnemen door de telefoon te openen.

Beperkte selectie ringtones

We willen steeds meer op smartphonegebied: vingerafdruksensoren, gezichtsherkenning, 10 GB RAM en 512 GB opslag, om over de honderdduizenden apps die beschikbaar zijn nog maar te zwijgen. We durven al eens vergeten dat er nog steeds een groep mensen is waarvoor dit allemaal niet hoeft. Zijn hebben geen selfiecamera nodig en al zeker geen scherm van 6 inch. Al dat zij willen zijn grote toetsen, een luid belsignaal en de mogelijkheid om te bellen en heel misschien eens een te SMS versturen. Senioren hebben met andere woorden hun eigen wensen en Emporia speelt hierop in met de Flip Basic.

Ken je doelgroep

Enkele weken geleden was ik bij mijn grootvader op bezoek en kreeg ik te horen dat hij een nieuwe gsm wilde. Zijn huidige had immers een vrij slecht bereik en de toetsenblokkering werkte niet altijd naar behoren wanneer hij in een broekzak terecht kwam. Het toestel had eigenlijk ook gewoon te veel functies voor wat hij nodig heeft. Een camera, zaklamp, FM radio,… Allemaal dingen die per ongeluk eens geactiveerd geraakten en dan voor problemen zorgden. Er zat trouwens ook een functie op om een vals telefoongesprek te voeren, waarom juist is me nog steeds niet duidelijk.

Mijn eerste vraag was dan ook wat hij zelf in gedachten had, een OnePlus 6T zou het zeker niet zijn. Als ik die vraag aan mezelf zou stellen dan zou het een enorm lange lijst als resultaat geven, maar bij hem was dat niet het geval. “Ene om dicht te klappen en ene die luid genoeg is zodat ik hem kan horen.” Budget? Zo rond de 50 euro. Lichte paniek, want ik wist zelfs niet of flip-phones überhaupt nog ergens te vinden waren. In een fysieke winkel dan ook nog, want “dat is makkelijker voor de garantie”.

Eens thuis keek ik alvast online even rond. Groot was de keuze niet, want voor minder dan 50 euro heb je tegenwoordig niet veel. Dat maakte de zoektocht natuurlijk best wel makkelijk. Persoonlijk zou ik voor de remake van de Nokia 3310 zijn gegaan voor dat budget, maar ik kwam de Emporia Flip tegen die aan alle eisen van mijn grootvader voldeed.

De clamshell, met uitsterven bedreigt

De Emporia Flip Basic is een echte seniorentelefoon en heel het toestel is ontworpen om aan hun specifieke eisen te voldoen. Het toestel is volledig anders dan wat je in het high-end smartphone gamma tegenkomt, maar binnen zijn eigen categorie is hij best wel indrukwekkend.

Het design is simpel maar toch modern, aan de buitenkant vind je 3 LEDs, een rode voor de batterij, een groene voor gemiste oproepen en een witte voor ongelezen berichten. Aan de zijkant vind je volumetoetsen terug en aan de onderkant een micro-usbpoort. De lader van dit toestel is trouwens geen gewoon kabeltje, maar een bureaulader waar je de telefoon in kan zetten. Waarom zit dit niet in de verpakking van de moderne smartphones? Het geeft de telefoon alvast een uniek voordeel. Een tweede uniek aspect is de noodknop op de achterkant van de Emporia Flip. Deze is aardig groot maar tegelijkertijd voldoende afgeschermd, zodat hij niet per ongeluk wordt ingedrukt. Je kan tot vier nummers aan de knop linken die in geval van nood één voor één zullen gebeld worden tot er iemand opneemt. Na de activatie worden inkomende gesprekken ook automatisch opgenomen om een mogelijke redding te vergemakkelijken.

Grote toetsen, duidelijk en luid

Als we de telefoon openen (na het installeren van de SIM-kaart van klassiek formaat) zien we dat de toetsen aardig groot zijn en voldoende gespreid zodat deze makkelijk ingedrukt kunnen worden zonder fouten. Net boven het keypad vinden we drie knoppen om favorieten in te programmeren, handig als het onthouden van GSM-nummers moeilijk is. Verder is hij ook voorzien van een groene en rode knop en twee pijltjestoetsen. Meer is er niet nodig.

Het scherm van 2,2 inch en een resolutie van 176 x 220 pixels klinkt misschien niet indrukwekkend voor iemand van een jongere generatie, maar het kleurenscherm voldoet aan alle mogelijke eisen, namelijk duidelijk tekst en getallen weergeven. De menu’s zijn eenvoudig te navigeren en eens ingesteld zijn zij zelfs niet meer nodig, tenzij om te SMS’en. Gemiste oproepen bekijken en nieuwe berichten lezen kan quasi allemaal via de rode en groene toetsen en bellen kan via het adresboek dat zich onder de pijl naar beneden bevindt.

Het belsignaal is voldoende luid en op de hoogste stand eigenlijk te luid voor iemand met 10/10 gehoor, wat perfect is. Veel keuze in belsignalen heb je misschien niet, maar er is voldoende variatie aanwezig. Opnemen door de telefoon open te klappen gaat wel niet, wat toch een gemiste kans is van Emporia.

Emporia Flip Basic: Het verdict

De Emporia Flip is het perfecte toestel voor mensen van een hogere leeftijd die een GSM willen om te bellen en gebeld te worden. De telefoon is helemaal geoptimaliseerd voor deze doelgroep dankzij enkele handige functies. De noodknop kan levens redden, maar dagdagelijks redt deze telefoon de gebruiker vooral van de frustratie die te kijken komt bij een moderne smartphone.

Previous | Next Image 1 of 4







Interesse in de Emporia Flip seniorentelefoon? Raadpleeg de prijs op Coolblue.