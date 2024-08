Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

De Windows 11-update KB5041585 lijkt uit te groeien tot een van de meest problematische updates ooit. Een hoop gebruikers melden dat hun pc na het installeren van de update aanzienlijk trager is geworden. Update KB5041585 werd oorspronkelijk uitgebracht om het beveiligingslek CVE-2024-38063 te dichten, waarmee aanvallers via IPv6 toegang tot systemen konden krijgen. Het installeren van deze update is dan ook essentieel voor de veiligheid van je pc.

Daarnaast was de update bedoeld om een probleem met BitLocker aan te pakken. Op sommige systemen leidde het invoeren van de correcte BitLocker-sleutel tot een Blue Screen of Death (BSOD). Dit probleem zou met de update verholpen zijn.

Update KB5041585 vertraagt pc’s

Ondanks de belangrijke verbeteringen die de update moest brengen, introduceert KB5041585 nieuwe complicaties. Gebruikers melden een aanzienlijke toename in CPU-gebruik, wat kan leiden tot oververhitting, verhoogd energieverbruik en trage prestaties. De exacte oorzaak van deze problemen is nog onbekend.

Bovendien ervaren sommige gebruikers problemen bij het installeren van de update, waardoor de IPv6-kwetsbaarheid mogelijk onopgelost blijft. Microsoft onderstreept het belang van deze update en biedt via Windows Latest een stappenplan aan voor mensen die tegen problemen aanlopen.

Deïnstalleren biedt geen oplossing

Het is moeilijk vast te stellen welke andere problemen de update veroorzaakt. Een gebruiker meldde dat zijn wifi-verbinding niet meer werkt of zeer traag is geworden, zelfs nadat de update was verwijderd. Tot overmaat van ramp installeerde de update zichzelf opnieuw. Andere gebruikers melden meerdere BSOD’s, wat erop wijst dat de effecten van KB5041585 sterk kunnen variëren.

Hoewel de problemen zich niet bij alle gebruikers voordoen, zijn de meldingen deze keer talrijker en ernstiger dan normaal. Verschillende applicaties worden ten onrechte beschuldigd van hoog geheugengebruik, wat kan duiden op een probleem met het resource management van Windows. Dit resulteert in verwarrende foutmeldingen en zorgt voor extra frustratie bij gebruikers.

