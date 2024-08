Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Microsoft heeft aangekondigd dat alle resterende functies van het Configuratiescherm zullen worden overgezet naar de Instellingen-app, waarna het Configuratiescherm zal verdwijnen uit Windows 11. Meer dan tien jaar na de introductie van het huidige instellingenmenu lijkt Microsoft klaar om afscheid te nemen van het vertrouwde Configuratiescherm. In een recente statusupdate bevestigde het bedrijf dat het Configuratiescherm langzaam uitgefaseerd wordt, ten gunste van de modernere en gebruiksvriendelijkere Instellingen-app.

Hoewel Microsoft nog geen exacte datum heeft genoemd voor de volledige verdwijning van het Configuratiescherm, is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Op dit moment zijn veel instellingen alleen via het Configuratiescherm beschikbaar, zoals het menu om Windows-functies in of uit te schakelen.

Recentelijk is bijvoorbeeld de instelling “Verbeter de aanwijzerprecisie” verplaatst van het Configuratiescherm naar de Instellingen-app. Veel functies die nu nog in het Configuratiescherm zitten, hebben al een tegenhanger in de Instellingen-app, zoals het verwijderen van programma’s of het aanpassen van tijd en datum.

Configuratiescherm verankerd in legacy-Windows

Compatibiliteit speelt ook een belangrijke rol in het tempo waarmee deze overgang plaatsvindt. Microsoft moet rekening houden met de mogelijke gevolgen van het overzetten van instellingen, omdat veel van deze functies diep verankerd zijn in het besturingssysteem. Dit verklaart waarom het proces niet eenvoudig is; het Configuratiescherm is tenslotte al sinds 1985 een vast onderdeel van Windows.

Hoewel het Configuratiescherm er inmiddels wat verouderd uitziet, wordt het door velen nog steeds als overzichtelijker ervaren dan de Instellingen-app. Die laatste bevat inmiddels zoveel tabbladen en opties dat het soms lastig is om de juiste instelling te vinden, vooral voor gebruikers die gewend zijn aan het oude paneel.

Voorlopig blijft het Configuratiescherm beschikbaar en het lijkt onwaarschijnlijk dat het dit jaar al verdwijnt. Of Microsoft deze overgang nog voor de release van Windows 12 zal voltooien, is nog maar de vraag. De toekomst zal het uitwijzen.