Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Het toetsenbord is een van de belangrijkste onderdelen die je pc-ervaring kan verbeteren. Alleen zijn goede toetsenborden duur en moet je bureau breed genoeg zijn om het te leggen. Tenkeyless toetsenborden, waarop het nummerblok werd weggelaten, bieden een iets goedkopere en compactere oplossing.

Op een klassiek toetsenbord zitten ongeveer 105 verschillende toetsen, maar niet iedereen gebruikt alle toetsen even vaak. Zo heb je op een klassiek toetsenbord twee mogelijkheden om cijfers in te voeren: met de bovenrij of met het nummerblok. Dat is dubbelop en kan veel efficiënter. Er zijn dan ook heel wat toetsenborden die dat nummerblok weglaten, waardoor je net iets meer plek overhoudt op je bureau. Bijkomend voordeel is dat er minder toetsen op zo’n toetsenbord zitten. Daardoor zijn ze vaak net wat goedkoper dan hun grotere evenknieën.

Belangrijke kenmerken

Op zich verschillen klassieke toetsenborden, behalve in de vorm, niet te veel van tenkeyless toetsenborden. De eigenschappen waaraan je het meeste aandacht moet besteden, blijven dus gewoon dezelfde. Zo zijn er mechanische toetsenborden te krijgen, waarbij de ‘switches’ het typgevoel bepalen. Blauwe switches zijn daarbij het meest geschikt voor typwerk, maar maken ook het beste geluid. Rode switches zijn wat stiller en worden vooral aangeraden voor het gamen, terwijl de bruine er middenin zitten. Er zijn echter ook membraantoetsenborden zonder nummerblok te krijgen of zelfs toetsenborden die eigenlijk laptoptoetsen bieden, zoals het Magic Keyboard van Apple. Nuttig om te weten is dat heel wat toetsenborden (vooral van gekende merken) zowel in AZERTY als QWERTY te krijgen zijn. Tenkeyless toetsenborden zijn echter het populairst onder QWERTY-gebruikers: zij hoeven namelijk geen shifttoets in te duwen om cijfers in te geven. Hoe je zo’n toetsenbord zonder nummerblok ervaart, hangt dus af van op welke standaard je vandaag typt. Naast de hardware is echter ook software belangrijk. Sommige toetsenborden zijn geschikt voor meerdere besturingssystemen en laten je er vlot tussen schakelen. Dat is belangrijk, want op een Mac is de onderste rij net iets anders gerangschikt. Zitten er lichtjes op je toetsenbord? Dan maakt de software het ook mogelijk om de lichtshow, die standaard alle kleuren van de regenboog laat zien, naar je eigen hand te zetten. Dit lukt bij de ene fabrikant al wat beter dan bij de andere en ook tussen besturingssystemen kan verschil zitten. Hier houden we voor jou meteen rekening mee, zodat je niet op softwareproblemen botst wanneer je een nieuw toetsenbord in huis haalt.

De beste tenkeyless toetsenborden (numpadloos)

Razer Huntsman V3 Pro

De Razer Huntsman V3 Pro is een van de beste toetsenborden die je vandaag kan krijgen. De bouwkwaliteit van dit toetsenbord is uitstekend, met een multifunctionele draaiknop en speciale mediaknoppen boven de homecluster. Bovendien heeft Razer het softwaregedeelte goed onder de knie: weinig toetsenborden laten je tegelijkertijd intuïtief en fijnmazig de verlichting instellen. Het toetsenbord is vooral geschikt om te gamen omdat de toetsen niet echt weerstand bieden, waardoor ze makkelijk in te duwen zijn. Wel is het mogelijk om het actuatiepunt voor elke toets afzonderlijk in te stellen. Zo kan je tijdens het werken onbedoelde toetsaanslagen makkelijk voorkomen, maar kan je ‘s avonds ook een spelletje spelen met een toetsenbord dat ongelooflijk responsief is. Het toetsenbord is flink aan de prijs, maar daar krijg je in dit geval echt wel wat voor terug. Dat Razer meteen een bijpassende polssteun meelevert, zorgt ervoor dat je meteen comfortabel en ergonomisch verantwoord kan typen.

Adviesprijs: 245 euro – www.razer.com

Eigenschappen: Inclusief polssteun, draaiknop voor mediabediening, uitstekende software

Logitech MX Mechanical Mini

Logitech is een gekende naam in invoerapparatenland. Daar is een goede reden voor: doorgaans is het materiaal van het merk enorm kwalitatief. Dat geldt zeker voor de MX Mechanical Mini, een tenkeyless toetsenbord dat zowel voor Windows als Mac uitermate geschikt is. Op de keycaps staat meteen de legende voor beide besturingssystemen, waardoor je ook vlot van een Windows-pc naar een Mac kan wisselen. Het toetsenbord zelf is vrij sober vormgegeven en krijgt enkel witte achtergrondverlichting mee. Het verbaast dan ook niet dat de MX Mechanical voornamelijk geschikt is om mee te werken. Verder is deze Logitech bijzonder geschikt om samen met je laptop te gebruiken, ook als je geen usb-poorten op overschot hebt. Het toetsenbord kan namelijk ook draadloos gebruikt worden, via de bijgeleverde dongle of bluetooth. De software van Logitech is niet de allerbeste, maar maakt het niet nodeloos ingewikkeld om het toetsenbord extra in te stellen. Dat is niet noodzakelijk: ook zonder extra software presteert deze MX Mechanical gewoon goed.

Adviesprijs: 128 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: Vooral geschikt voor werk, werkt voor mac en Windows, draadloos

Keychron K1

Waar Razer en Logitech de usual suspects zijn als het over pc-apparatuur gaat, is dat voor Keychron anders. Het merk verkoopt zijn toetsenborden sinds 2017 hoofdzakelijk online en ligt dus niet in de winkel. De toetsenborden zijn vooral interessant omdat je zelf veel keuzemogelijkheden hebt. Zo kan je kiezen voor een ‘hot-swappable’ versie. Van zo’n toetsenbord kan je de switches vervangen om het typgevoel naar wens aan te passen. Eigenlijk zijn alle toetsenborden van Keychron wel aan te raden, al heeft de K1 iets wat geen enkel ander toetsenbord in deze koopgids biedt: het heeft namelijk laagprofieltoetsen. Dat is aangenaam voor je polsen. Verder biedt de K1 ondersteuning voor zowel mac als Windows, al zal je misschien wel enkele knoppen moeten wisselen. Keychron stopt namelijk aparte keycaps voor Mac in de doos, in plaats van ze dubbel te bedrukken. Dat zorgt voor een aangename typervaring, ongeacht welk systeem je gebruikt.

Adviesprijs: 99 euro – www.keychron.com

Eigenschappen: Laag profiel, geschikt voor Windows en Mac, draadloos

Ducky One 3 TKL

Nog zo’n merk dat je niet snel in de winkel zal zien liggen, is Ducky. Vanop een afstand zien de toetsenborden van Ducky er weinig onderscheidend uit: anders dan bij Razer, Keychron of Logitech zit de merkidentiteit niet in de looks van het toetsenbord, maar legt Ducky zich volledig toe op het typen zelf. De toetsenborden zijn bijvoorbeeld voorzien van een geluiddempende laag, die het klikken en klakken van het apparaat heel wat voller doen klinken. De toetsenborden zijn te krijgen met een variëteit aan Cherry MX-switches, die als de gouden standaard gelden. Niet tevreden met de switch die je besteld hebt? Geen vrees: het toetsenbord is hot-swappable, dus je kan de switches aanpassen. De software van Ducky is bovendien enorm gebruiksvriendelijk, al is die enkel geschikt voor Windows. Het grootste nadeel van deze toetsenborden is dat ze nogal moeilijk te krijgen zijn. Dat is echter een horde waar we voor een toetsenbord als dit met plezier over springen.

Adviesprijs: 170 euro – www.ducky.com

Eigenschappen: Hoogwaardige typervaring, hot-swappable, sobere vormgeving