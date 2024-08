Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

De overstap naar een nieuwe iPhone kan stressvol zijn als je niet zeker weet hoe je al je gegevens veilig en snel kan overzetten. We laten je zien hoe je dat het beste aanpakt. De eenvoudigste manier om al je gegevens over te zetten naar een nieuwe iPhone is Snelle Start. Die functie is beschikbaar op toestellen die minstens iOS 11 draaien. Start daarvoor je nieuwe iPhone op en volg het welkomscherm. Leg beide telefoons naast elkaar en al je apps en instellingen worden netjes naar je nieuwe toestel ‘gekloond’. Snelle Start begeleidt je van begin tot einde, dus die feature verwerken we niet in de workshop. Heb je de functie niet voorhanden of wil je handmatig een back-up maken en terugzetten, dan kijken we naar de andere opties.

Stap 1 / Back-up van iPhone-data

Voordat je begint, is het belangrijk om een recente back-up van je oude iPhone te maken. Dit kan via iCloud of via je computer. De methode voor iCloud is als volgt: verbind je oude iPhone met wifi. Ga naar Instellingen > [jouw naam] > iCloud > iCloud-reservekopie. Tik op ‘Maak nu reservekopie’. Zorg ervoor dat je verbonden blijft met wifi totdat het proces is voltooid. Je kan ook een back-up maken op je computer. Verbind je oude iPhone met je desktop (pc of Mac). Open iTunes (Windows) of Finder (macOS Catalina of nieuwer). Selecteer je iPhone en klik op Maak nu reservekopie. Zorg ervoor dat je de optie om de back-up te versleutelen aanzet als je gezondheids- en wachtwoordgegevens wilt bewaren.

Stap 2 / Data herstellen met iCloud back-up

Start je nieuwe iPhone op. Volg het welkommenu op je nieuwe iPhone totdat je het scherm ‘Zet je apps en gegevens over’ bereikt. Kies Herstel van iCloud-reservekopie. Log in met je Apple ID en kies de meest recente back-up. Als je een back-up op je computer hebt gemaakt, verbind dan je nieuwe iPhone met je computer. Open iTunes (Windows) of Finder (Mac) en selecteer je nieuwe iPhone. Kies ‘Herstel back-up’ en selecteer de meest recente back-up.





Stap 3 / Gegevens controleren

Zodra de overzetting voltooid is, controleer je best even of alle gegevens wel correct zijn overgezet. Bekijk je foto’s, berichten, apps en instellingen. Log ook even in op je apps en accounts, zoals je e-mail en sociale media, om er zeker van te zijn dat alles goed werkt. Gecheckt? Geniet van je nieuwe toestel. Zorg er wel voor dat je de nieuwste iOS-updates installeert op je nieuwe iPhone, via Instellingen > Algemeen > Software-update.

