Een nieuwe Windows-update zorgt voor kopzorgen bij gebruikers. Deze keer gaat het om de verplichte juli-update voor Windows 11, KB5040442. Eind vorige week leidde een update tot problemen door een fout in de beveiligingssoftware van Crowdstrike. Hierdoor konden veel computers niet opstarten en bleven ze hangen op het bekende “Blue Screen of Death”. Nu veroorzaakt de laatste update voor Windows 11 opnieuw problemen, waardoor pc’s niet volledig opstarten.

Verplichte update

Omdat het om een verplichte update gaat, is deze niet te vermijden. Windows 11 zal de juli-update automatisch op de achtergrond downloaden. Vervolgens wordt de update bij het herstarten van de pc automatisch geïnstalleerd. Na de installatie geraken veel gebruikers niet verder en belanden ze op het recovery-scherm van BitLocker, waar ze hun herstelsleutel moeten invoeren om toegang tot het systeem te krijgen. Het probleem is dat veel gebruikers niet weten dat ze zo’n herstelsleutel hebben, en degenen die dat wel weten, hebben deze vaak niet bij de hand.

Niet alle pc’s getroffen

Het probleem doet zich niet op alle pc’s voor. Alleen gebruikers die hun systeem versleutelen met BitLocker lijken ermee te maken te hebben. Op de meeste Windows-pc’s staat deze instelling standaard uitgeschakeld en moet deze handmatig geactiveerd worden. In versie 24H2 van Windows 11 wordt het systeem echter altijd versleuteld bij nieuwe apparaten en volledige nieuwe installaties. Bij een gewone update verandert er qua versleuteling niets.

Brede impact

Microsoft meldt dat Windows 11 23H2, 22H2 en 21H2 getroffen worden door de bug. Ook Windows 10-versies 22H2 en 21H2 zijn getroffen, evenals Server-edities van Windows, namelijk versie 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 en 2020.

Oplossing

Om dit probleem te vermijden, kun je het beste je BitLocker-sleutels opzoeken. Nadat je deze hebt ingevoerd, krijg je weer toegang tot het systeem. Dit kan op elke pc, zolang je de inloggegevens voor je Microsoft-account bij de hand hebt.

Ga naar de Microsoft Account-website en log in. Zoek in de zijbalk naar ‘Apparaten’, selecteer het apparaat waarvoor je de sleutel nodig hebt en klik op “Details weergeven”. In het scherm dat verschijnt, kun je je BitLocker-herstelsleutel beheren. De sleutel die hier getoond wordt, is degene die je moet invoeren in het BitLocker-herstelscherm waar veel gebruikers op vastlopen.

