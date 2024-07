afbeeldingen verkleinen met powertoys

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Windows-gebruikers kunnen voortaan het formaat van afbeeldingen wijzigen zonder apps van derden. Microsoft heeft de functie namelijk geïntegreerd in PowerToys voor Windows 11. Dit is hoe de tool werkt.

Microsoft PowerToys is een app voor meer geavanceerde Windows-gebruikers, met tools zoals toetsenbordsnelkoppelingen, ‘FancyZones’ (instellen van app-zones voor je monitor), ‘File Locksmith’ (bestandsversleuteling) en dus ook een app die afbeeldingen verkleint, genaamd Image Resizer. Die laatste gaan we gebruiken om foto’s sneller te verkleinen. De app is volledig gratis, wordt ontwikkeld door Microsoft en is te vinden in de Microsoft Store in Windows 11.

Stap 1 / PowerToys installeren

Deze stap is alleen voor gebruikers die PowerToys nog niet op hun pc hebben staan. Zoals gezegd is de app te vinden in de Microsoft Store op Windows. Zoek via de zoekbalk bovenaan naar ‘PowerToys’ en installeer de app van Microsoft Corporation. Het installatieproces neemt, afhankelijk van de internetverbinding, tot enkele minuten in beslag. Nadat de app is gedownload, moet je PowerToys administratierechten geven. Hier wordt naar gevraagd in een pop-up. Zodra je akkoord geeft, wordt de installatie afgerond en start PowerToys meteen voor de eerste keer op. Start de app onverwachts niet automatisch op? Open de app dan handmatig via het Startmenu van Windows.

STAP 2 / Image Resizer-opties

Via de Image Resizer-snelkoppeling in PowerToys kom je meteen terecht bij alle instellingen van de bewerkingstool. Als de functie nog niet is ingeschakeld, moet je dat eerst doen voordat je de instellingen kan aanpassen. Klik hiervoor rechtsboven op de knop bij ‘On’. Vervolgens kan je instellingen aanpassen zoals de gewenste resolutie(s). Tik daarvoor op een van de pennetjes. Je kan ook een nieuwe resolutie toevoegen via ‘Add new size’. Let steeds goed op de ‘Fit’-optie. Die bepaalt namelijk hoe de tool omgaat met het verkleinen of vergroten van je afbeeldingen. Kies je voor ‘Stretch’, dan worden de afbeeldingen, zoals je wellicht al had verwacht, uitgerekt om binnen het gekozen formaat te passen. ‘Fill’ en ‘Fit’ schalen de afbeelding proportioneel, waardoor het beeld niet verstoord raakt. De opties onder ‘Encoding’ kan je, met uitzondering van ‘JPEG Quality Level (%)’ die je best op 100% zet, laten voor wat ze zijn.

STAP 3 / Afbeeldingen aanpassen

Je kan vervolgens direct het formaat van afbeeldingen aanpassen. Hiervoor open je de Windows Verkenner, selecteer je één of meer afbeeldingen en klik je met de rechtermuisknop. Kies nu voor ‘Formaat wijzigen met Image Resizer’, klik op de gewenste resolutie (of maak zo nodig een nieuwe aan of wijzig een bestaande instelling) en rond het proces af door op ‘Formaat wijzigen’ te klikken. In dit menu kan je eventueel nog bepalen dat een afbeelding alleen verkleind mag worden, dat foto’s overschreven moeten worden en dat metagegevens verwijderd mogen worden.

Alternatief: Squoosh

Vind je PowerToys toch niet zo fijn werken, dan is Squoosh een mogelijk alternatief. Deze fotobewerkingstool werd ontwikkeld door het team achter Google Chrome. Navigeer naar squoosh.app om de applicatie in je browser te openen. De app verwerkt alle afbeeldingen, net als PowerToys, lokaal.

Een nadeel ten opzichte van Microsofts tool is dat je slechts één afbeelding tegelijk kan verwerken. Wel heb je meer controle over de kwaliteit van de output. PowerToys geeft je alleen een vooraf ingestelde kwaliteit, zonder dat je daar nog iets aan kan veranderen.