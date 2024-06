Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Windows 11 heeft onlangs een nieuwe functie geïntroduceerd waarbij back-ups via OneDrive automatisch worden ingeschakeld bij het instellen van een nieuwe Windows-pc, ook als je daar niet om gevraagd hebt. Voorheen kregen gebruikers tijdens de installatie van Windows 11 de optie aangeboden om back-ups via OneDrive te activeren. Zelfs na de installatie bleef Microsoft gebruikers aansporen om deze functie te gebruiken, onder andere door middel van pop-ups in het instellingenmenu van Windows 11. De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat deze back-ups nu zonder waarschuwing automatisch worden ingeschakeld. Wie geen gebruik wil maken van automatische back-ups, moeten deze handmatig uitschakelen.

Reacties van gebruikers

De automatische back-ups slaan documenten, foto’s, muziek en video’s op in OneDrive. Deze bestanden zijn toegankelijk tijdens het instellen van een nieuwe Windows 11-pc, via de webinterface van OneDrive, of op andere apparaten zoals smartphones. Hoewel deze functie handig kan zijn, zorgt het bij sommige gebruikers voor frustratie. Velen vinden dat Microsoft OneDrive te nadrukkelijk promoot. OneDrive wordt standaard na elke herstart van Windows ingeschakeld, wat sommige gebruikers als storend ervaren.

Handmatig uitschakelen van OneDrive-back-ups

Als je liever geen gebruik maakt van automatische back-ups via OneDrive, kun je deze handmatig uitschakelen na het installeren van Windows 11. Volg de onderstaande stappen om dit te doen:

Klik op het OneDrive-icoontje in de taakbalk. Als dit icoontje niet zichtbaar is, klik dan op het pijltje om verborgen pictogrammen weer te geven. Klik rechtsboven op het tandwiel-icoontje en ga naar “Instellingen”. Open het tabblad “Synchronisatie en back-up” in de linkerzijbalk en selecteer “Beheer back-up”. Klik op “Stop back-up” om de automatische back-ups uit te schakelen.

Na bevestiging zal Microsoft stoppen met het maken van back-ups. Indien gewenst kun je OneDrive ook volledig uitschakelen. Deze wijziging is alleen van toepassing op pc’s met een nieuwe Windows-installatie; bestaande installaties worden niet automatisch aangepast.

Lees ook: Microsoft-account is nu verplicht in Windows 10