De juiste taal

Strikt genomen is de Google Assistant alleen nog maar beschikbaar in landen die niet België heten. Gelukkig valt daar een mouw aan te passen. Ga in de instellingen op zoek naar je taalinstellingen – per merk kunnen die ergens anders verstopt zitten. Eens je ze gevonden hebt, moet je daar kiezen voor een nieuwe taal toe te voegen. Selecteer Engels en daarna uit de Verenigde Staten. Zet het Engels bovenaan, zodat het de systeemtaal wordt. Verwijder Nederlands zeker niet; die taal werkt dan nog steeds mee, zodat je nog steeds Nederlandse suggesties en correcties krijgt in berichten.